かつて全国に1万5千店あった中小零細眼鏡店は、現在4千店を割り込み、今も1日1店舗のペースで姿を消しています。この“静かな危機”に対し、東京都武蔵野市の眼鏡店主・伊藤 次郎(有限会社ojim 代表取締役)が、大手も中小も公平に紹介できる業界初※のプラットフォーム「メガログ」の開発に着手しました。公開は2026年末を予定しています。

※自社リサーチによる。国内における全店舗を対象にしたプラットフォームとして。2026年5月時点。









■ 1日1店舗が消える──眼鏡店の“静かな危機”

日本の眼鏡店は、地域の視生活を支えるインフラとして機能してきました。

しかし、レンズメーカーによる業界資料によると、中小零細眼鏡店の店舗数はピーク時の約1万5千店から大幅に減少し、現在は4千店を下回る水準にまで縮小しています。





背景には、以下のような複合的な要因があります。

・大手4社(JINS・Zoff・眼鏡市場・OWNDAYS)による市場シェア6～8割の寡占化

・価格競争の激化

・技術者不足

・地域店の後継者問題





このままでは、眼鏡店の減少に歯止めがかからず、地方を中心に眼鏡店の空白地帯が生じ、その結果として

国民の生活の質の低下 → 労働生産性の低下 → 国力の低下

という社会的損失が加速することが懸念されている、と伊藤は主張しています。









■ 業界初の「眼鏡店の道しるべ」＝メガログとは

メガログは、眼鏡店を

・価格重視のプライスショップ

・ファッション性重視のコンセプトショップ

・視機能を重視するビジョンケア型店舗

・高級志向のハイエンド店舗

など、価値観ごとに正しく可視化するプラットフォームです。





眼鏡店カテゴライズMAP





生活者は自分のニーズに合わせて店舗を選べるようになり、眼鏡店側は、自店の理念・技術・強みを正しく伝えられます。





“価格だけで選ばれる時代”から“価値で選ばれる時代”へ。メガログはその転換点となることを目指します。









■ なぜ今、メガログが必要なのか

現在の日本では、「どの眼鏡店がどんな理念で、どんな技術を持っているか」が生活者にほとんど伝わっていません。





その結果、“猫も杓子もプライスショップ”という偏った選択構造が生まれています。





メガログは、

・店舗の理念

・技術者の資格

・検査設備

・価格帯

・得意分野

・品揃え

などを可視化し、生活者の“正しい選択”を支援します。









■ メガログ参加店募集について

メガログでは、2026年末の正式公開に向けて、全国の眼鏡店を対象に参加店舗を募集しています。





【参加メリット】

・店舗の理念・技術・強みを正しく発信できる

・生活者が“価値”で選ぶ時代への対応

・ビジョンケア店同士のネットワーク形成

・地域検索・比較機能による集客支援

・社会的意義のあるプロジェクトへの参画





【参加資格】

・日本国内で営業する眼鏡店であること

・メガログの理念(公平性・透明性・共存共栄)にご賛同いただける店舗





他店舗の参加を制限するご要望には対応しておりません。





※メガログは、すべての眼鏡店が公平に並ぶことを目的としたプラットフォームです。そのため、排他性を求めるご要望にはお応えできません。





【参加費】

β版期間：初期参加店舗は、入会費・利用料ともに“永年無料”でご利用いただけます。

※初期参加店舗は、メガログの理念(公平性・透明性・共存共栄)にご賛同いただける店舗に限ります。





正式公開後：掲載プラン別の料金体系をご用意予定です。





※メガログは広告枠による運営を予定しており、初期参加店舗の皆さまには、長期的に安心してご利用いただける環境を提供します。





【応募方法】

以下のメールアドレスに「メガログ資料希望」とご連絡ください。

担当者より登録用紙及び資料をお送りします。

→ opteria-glassias@nifty.com









■ 開発の裏側を公開し、メディアの密着取材も歓迎

メガログは、2026年末の公開に向けて、

・UI/UX設計

・店舗データベース構築

・参加店舗の募集

・ベータ版テスト

などを順次進めていきます。





開発過程そのものが社会的意義を持つため、テレビ・新聞・Webメディアによる密着取材を積極的に受け入れる方針です。









■ 発起人プロフィール





発起人 伊藤 次郎





伊藤 次郎(いとう じろう)

有限会社ojim 代表取締役。

東京都武蔵野市「オプテリア グラシアス」店主。

20年以上にわたり両眼視機能測定と眼鏡の適正販売に取り組み、“視生活の質を守る眼鏡店”の重要性を発信してきた。

近年はRTM式眼鏡調整法を標榜し、眼鏡店としての顧客満足の在り方を提言している。

眼鏡店の廃業が加速する現状を受け、2026年、業界初の眼鏡店比較プラットフォーム「メガログ」を発起。

著書に「教養としての眼鏡(游藝舎)」がある。









■ 伊藤 次郎(メガログ発起人)コメント

眼鏡店は、ただの小売店ではありません。生活者の暮らしを支え、人生の質を左右する“生活インフラ”です。その灯が消えつつある現状を、黙って見ているわけにはいきません。メガログは、眼鏡店の価値を正しく伝え、生活者が自分に合った店を選べる社会をつくるための第一歩なのです。









■ 今後のスケジュール

2026年5月～ 開発開始／参加店募集

2026年夏 ベータ版テスト開始

2026年秋 参加店舗の公開・UI発表

2026年末 メガログ正式公開









【会社概要／有限会社ojim】

所在地 ： 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-21

代表者 ： 代表取締役 伊藤 次郎

設立 ： 2004年

URL ： https://opteria-glassias.jp/

事業内容： 眼鏡小売業／フレームデザイン企画卸売業／

地方創生・中小零細眼鏡店啓発セミナー講師