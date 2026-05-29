株式会社しくみデザイン(本社:福岡県福岡市、代表取締役:中村俊介)は、ビジュアル創作プラットフォーム『Springin' Classroom（スプリンギン・クラスルーム）』の公教育向け無料プラン「Open Canvas（スプキャン）」を、2026年5月29日より提供開始します。本プランは、公立・私立を問わず全国の小中高校を対象に、『Springin' Classroom』を活用した各種コンテストへの応募窓口を無料で開放するものです。

■ 子どもの「つくった」が、社会に届く場所を増やしたい

生成AIの進化により、文章も画像もある程度は自動で生成できる時代になりました。だからこそ、子どもたち自身が手を動かし、悩み、試行錯誤しながら創り上げる経験の価値は、かつてなく高まっています。

しかし、せっかく子どもが創り上げた作品も、学校や教室の中だけで完結してしまうと、本人のモチベーションも周囲からの評価も限られたものになりがちです。「つくった」が外の世界へ届き、社会から評価されたり、賞をもらったり、自分の作品が誰かに楽しんでもらえる体験こそ、子どもの「もっと創りたい」を引き出す最大の燃料になります。

「Open Canvas(スプキャン)」は、この「つくる」と「届ける」を、学校・教室にとって最も使いやすい形で接続するために生まれた、公教育向けの無料プランです。

■ スプキャンでできること

「Open Canvas(スプキャン)」は、公立・私立の小中高校を対象とした、『Springin' Classroom』の公教育向け無料プランです。

【主な提供機能】 ＊各種コンテストへの応募窓口 ＊コンテスト関連の情報配信

教師アカウントによるクラス運用や、生徒個別の進捗管理などの教室運用機能は、『Springin' Classroom』有料版にて提供しています。 スプキャンは、本格運用の手前にある学校現場が、まずはコンテストという目標を通じて子どもの創作活動に取り組めるよう、応募窓口にしぼった形で開放するものです。

■ より多くの学校が参加できることは、社会と子どもたちのためになる

これまでに開催された『Springin' Classroom』活用コンテストでは、参加校・参加教室から「子どもたちが自走するきっかけになった」「目標があることで授業の質が変わる」といった評価をいただいています。

子どもにとってコンテストは、目標が明確になり、一次審査通過や受賞をきっかけに自信や創作意欲が大きく高まる、学習効果の高い体験です。教室や学校としても、「次のコンテストに向けて」というシンプルな目標が、創作活動を継続するための強い動機になります。

これまではこうしたコンテストへの応募は、『Springin' Classroom』有料版を導入いただいている学校・教室が中心となっていました。「Open Canvas(スプキャン)」によって、公立・私立を問わず、より多くの小中高校がコンテストに参加できる体制が整います。

弊社は、子どもたちの「つくる」を社会へ接続する取り組みは社会的な意義のあるものと考えており、今後も継続的に各種コンテストを開催・連携してまいります。

■ 現在募集中のコンテスト

提供開始時点で、以下のコンテストがスプキャンを通じて応募可能です。

キッズゲームクリエイターコンテスト2026（KGCコンテスト実行委員会主催）

・対象:5歳～12歳（小学6年生まで/3部門制） ・応募期間: 2026年4月1日～7月31日 ・審査会開催日: 2026年8月23日 ・会場:学びの杜ののいちカレード（石川県野々市市） ・テーマ:「SDGs」（野々市市を舞台にしたデジタル作品制作） ・公式ページ: https://kgc-kanazawa.studio.site/kgc2026

■ 今後予定されているコンテスト

2026年度は、企業・自治体・教育機関主催による複数のコンテストが順次開催予定です。スプキャンでは、これらのコンテストへの応募窓口を順次開放してまいります。各コンテストの詳細・応募期間は、開催発表に合わせて別途ご案内いたします。

■ Springin' Classroom について

『Springin' Classroom』は、教育機関での本格運用を前提に設計された、プログラミングを含むビジュアル創作プラットフォームです。文字を使わず、アイコンの組み合わせだけで、子ども自身がゲーム・絵本・音楽・アニメーションなど、多様なアプリ作品を創り出せます。 クラス管理・生徒個別管理、教師アカウント、コンテスト応募管理など、教室・学校での運用に必要な機能を網羅。導入時には公式テキスト全10巻のPDFデータ（1名あたり28,000円相当）も標準付属し、現場での体系的な創作活動を支えます。 公式サイト：https://springinclass.org/

【サービス概要】

サービス名:Springin' Classroom Open Canvas（通称:スプキャン）

・対象:公立・私立の小中高校 ・料金:無料 ・提供開始:2026年5月29日 ・申込ページ:https://springinclass.org/price/spcan

【関連リンク】

＊Springin' Classroom 公式サイト: https://springinclass.org/ ＊Open Canvas(スプキャン)申込: https://springinclass.org/price/spcan ＊コンテスト応募ガイド: https://springinclass.org/contest

■ 株式会社しくみデザインについて

株式会社しくみデザインは、「できなかったことが楽しくできるようになる」瞬間を届けることを使命に、2005年に福岡で創業したクリエイティブカンパニーです。代表作である「KAGURA」や「Springin'」をはじめ、教育・福祉・アートなど幅広い分野で多数のプロジェクトを手がけています。

URL:https://www.shikumi.co.jp/