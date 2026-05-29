株式会社しくみデザイン（本社:福岡県福岡市、代表取締役:中村俊介）は、ビジュアル創作プラットフォーム『Springin' Classroom（スプリンギン・クラスルーム）』の公式テキスト全10巻を書籍化し、Amazonにて一般販売を開始しました。これまで導入校・教室にPDF形式で提供されてきた本テキストを、書籍としても購入できる形に整え、学びの場面をさらに広げます。

■ AI時代に、子ども自身の手で創る経験を

生成AIの進化により、文章も画像も、ある程度のものは自動で作れる時代になりました。だからこそ、課題を見つけ、悩み、試行錯誤しながらカタチにしていくプロセスを通じた子どもたちが「自分の手で創る」の価値は、かつてなく高まっています。

『Springin' Classroom』は、文字を使わず、アイコンの組み合わせだけで子ども自身がアプリを創り出せる、プログラミングを含むビジュアル創作プラットフォームです。AI時代にこそ必要な「自分の手で考え、形にする力」を育む教材として、全国の学校・教室で活用されています。

■ 教育現場の声を受けて、公式テキストを書籍化

公式テキスト全10巻は、これまで導入校・教室で、書き込みながら学べるA4横ドリル形式のPDF教材として提供されてきました。今回の書籍化は、利用されている教室・先生方から「子どもが手元で読みながら学べる紙の形が欲しい」という声を受けて実現したものです。

Amazonからも購入できる形となり、教室や学校で『Springin' Classroom』を活用される際の補助教材として、また家庭での自習教材としても、より広く手に取っていただけるようになりました。

各巻は段階的なカリキュラム構成で、第1巻『コロコロゲームをつくろう』の基本操作から、第10巻『スクロールワークをつくろう』まで、1冊で1作品が完成するだけでなく、その1冊のなかで機能を追加する・難易度を上げる・面白くするためのアレンジまで、子ども自身で発展させる手応えが設計されています。

書籍版はA4縦の本形式で、副読本として傍らに置いて学習しやすいように再編成。導入校に付属するPDF版（A4横ドリル形式）は配布・書き込み学習に向いた構成で、両方を併用できる形になりました。

■ Springin' Classroom について

『Springin' Classroom』は、教育機関での本格運用を前提に設計された、プログラミングを含むビジュアル創作プラットフォームです。ゲーム・絵本・音楽・アニメーションなど、子どもが自分のアイデアを多様なアプリ作品として形にできます。クラス管理・生徒個別管理、教師アカウント、コンテスト応募管理など、教室・学校での運用に必要な機能を網羅。導入時には公式テキスト全10巻のPDF（1名あたり税別28,000円相当）も標準付属し、現場での体系的な創作活動を支えます。

■ 公教育向け無料プラン「Open Canvas(スプキャン)」も同時期に提供開始

『Springin' Classroom』は同時期に、公立・私立の小中高校を対象とした無料プラン「Open Canvas（スプキャン）」も提供を開始しています。Springin' で創った作品をコンテストへ応募する窓口としても機能し、教材を限定的に届けるフェーズから、誰もが手の届くフェーズへと、教育プログラムとしての門戸を広げています。

【概要】

・商品名:Springin' Classroom 公式テキスト 全10巻 ・価格:各巻 \3,080(税込) ・販売形態:書籍(A4縦/POD出版) ・販売場所:Amazon（特設ページ：https://springinclass.org/shop ）

・内容(全10巻): 第1巻『コロコロゲームをつくろう』 第2巻『迷路ゲームをつくろう』 第3巻『見て楽しむ装置をつくろう』 第4巻『トレジャーゲームをつくろう』 第5巻『音の鳴るワークをつくろう』 第6巻『絵本ワークをつくろう』 第7巻『シューティングゲームをつくろう』 第8巻『ピンボールゲームをつくろう』 第9巻『クレーンゲームをつくろう』 第10巻『スクロールワークをつくろう』

・対象:生徒（小学生以上）、保護者、教育関係者

【関連リンク】

＊Springin' Classroom 公式サイト: https://springinclass.org/

＊Open Canvas（スプキャン・公教育向け無料プラン）: https://springinclass.org/price/spcan

株式会社しくみデザインについて

株式会社しくみデザインは、「できなかったことが楽しくできるようになる」瞬間を届けることを使命に、2005年に福岡で創業したクリエイティブカンパニーです。代表作である「KAGURA」や「Springin'」をはじめ、教育・福祉・アートなど幅広い分野で多数のプロジェクトを手がけています。

URL: https://www.shikumi.co.jp/