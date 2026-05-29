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東洋英和女学院大学が夏のオープンキャンパスを開催【7月25日・8月9日・8月23日】― OGトークライブや入試対策プログラムなどを実施
東洋英和女学院大学（横浜市緑区、学長：藁谷友紀）は、7月25日（土）、8月9日（日）、8月23日（日）に夏のオープンキャンパスを開催する。今回は、卒業生の仕事や学生時代の学びを聞けるOGトークライブと、総合型選抜対策講座や志望理由・面接対策講座などの入試対策講座をメインとして、各回で異なる教員による心理・保育・国際の学びにふれられる体験型プログラムも用意。どの日程に参加しても3学科の学びを比較しながら進路を考えられる内容としている。なお、入試対策プログラムは6月14日（日）のオープンキャンパスから始まり、夏OCの3日間を経て、9月6日（日）には総合型選抜対策講座「入試直前特別編」を実施する。
東洋英和女学院大学は「この夏、自分に合う学びを見つけよう。」というテーマを掲げ、学び・入試・将来を一度に考えられる機会として夏のオープンキャンパスを企画。「進路選択の視野が広がる」「入試準備を前に進められる」「大学生活と将来が見えてくる」の3点を見どころとして打ち出し、高校3年生が夏のうちに志望理由や面接の準備を進めながら、自分に合う進路を具体化していける構成としている。
夏OCの大きな柱の一つが、各回で実施する「OGトークライブ」。東洋英和での学びが、その先の仕事やキャリアにどうつながっていくのかを、卒業生のリアルな言葉で聞くことができる。
7月25日（土）は航空業界で、8月9日（日）は公認心理師・臨床心理士として、8月23日（日）は幼稚園教諭・保育士として、それぞれ活躍するOGを招き、仕事のやりがいや学生時代の過ごし方、進路を決めたきっかけなどの話を通して、高校生が未来の自分を想像できる機会を提供する。
また、もう一つの柱として、6月から9月まで継続して行う「入試対策講座」がある。全日程で実施する総合型選抜対策講座のほか、6月14日（日）と8月9日（日）には外部講師による志望理由の書き方講座を、7月25日（土）と8月23日（日）には外部講師による面接対策講座を行う。
夏OCは、OGトークライブのテーマや入試対策講座によって参加日を限定する必要はなく、どの日程でも3学科の学びにふれられる点も特徴。各回それぞれ異なる教員による心理・保育・国際の体験授業や個別相談を実施するため、学科を比べながら、自分に合う学びや進路を考え、入試準備にもつなげていくことができる。
東洋英和女学院大学は夏のオープンキャンパスを、高校3年生にとっては志望理由や面接準備、将来像の具体化を進める機会として、高校1・2年生にとっては学びや進路の比較検討を始める機会として位置づけている。特に高校3年生に向けては、OGトークライブで未来の自分を想像し、入試対策講座で受験準備を前に進め、自分に合う進路を見つけてほしいとしている。
■東洋英和女学院大学 夏のオープンキャンパス
【開催日】
7月25日（土）、8月9日（日）、8月23日（日）
※各回の開催時間・受付時間は、各オープンキャンパス詳細ページを参照。
【会 場】
東洋英和女学院大学（神奈川県横浜市緑区三保町32）
【特設ページ】
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc2026summer.html
●6月14日（日）、9月6日（日）のオープンキャンパス
6月14日（日）のオープンキャンパスでは、体験授業（心理・国際）、保育分野の「こどもの広場」見学、「英和生に聞く！クラブ・サークルのリアル」を実施。高校1・2年生も大学での学びや学生生活を気軽にのぞける機会としている。
また9月6日（日）には学科別体験授業に加え、「英和生トークライブ：受験体験談」や「ライフデザイン講座」も予定しており、受験直前期の確認や進路の最終整理にもつながる内容となっている。
【オープンキャンパス日程一覧ページ】
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/
●「英和生1日体験」と「アフター5オープンキャンパス」
6〜9月にはそのほかにも、7月20日（月・祝）に「英和生1日体験」を開催。さらに8月3日（月）・19日（水）・9月24日（水）には、17時30分開始の「アフター5オープンキャンパス」を予定している。
・英和生1日体験
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/26_1day.html
・アフター5オープンキャンパス
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/26_after5.html
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学 入試広報課
TEL：045-922-5512
メール：nyushi@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
夏OCの大きな柱の一つが、各回で実施する「OGトークライブ」。東洋英和での学びが、その先の仕事やキャリアにどうつながっていくのかを、卒業生のリアルな言葉で聞くことができる。
7月25日（土）は航空業界で、8月9日（日）は公認心理師・臨床心理士として、8月23日（日）は幼稚園教諭・保育士として、それぞれ活躍するOGを招き、仕事のやりがいや学生時代の過ごし方、進路を決めたきっかけなどの話を通して、高校生が未来の自分を想像できる機会を提供する。
また、もう一つの柱として、6月から9月まで継続して行う「入試対策講座」がある。全日程で実施する総合型選抜対策講座のほか、6月14日（日）と8月9日（日）には外部講師による志望理由の書き方講座を、7月25日（土）と8月23日（日）には外部講師による面接対策講座を行う。
夏OCは、OGトークライブのテーマや入試対策講座によって参加日を限定する必要はなく、どの日程でも3学科の学びにふれられる点も特徴。各回それぞれ異なる教員による心理・保育・国際の体験授業や個別相談を実施するため、学科を比べながら、自分に合う学びや進路を考え、入試準備にもつなげていくことができる。
東洋英和女学院大学は夏のオープンキャンパスを、高校3年生にとっては志望理由や面接準備、将来像の具体化を進める機会として、高校1・2年生にとっては学びや進路の比較検討を始める機会として位置づけている。特に高校3年生に向けては、OGトークライブで未来の自分を想像し、入試対策講座で受験準備を前に進め、自分に合う進路を見つけてほしいとしている。
■東洋英和女学院大学 夏のオープンキャンパス
【開催日】
7月25日（土）、8月9日（日）、8月23日（日）
※各回の開催時間・受付時間は、各オープンキャンパス詳細ページを参照。
【会 場】
東洋英和女学院大学（神奈川県横浜市緑区三保町32）
【特設ページ】
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc2026summer.html
●6月14日（日）、9月6日（日）のオープンキャンパス
6月14日（日）のオープンキャンパスでは、体験授業（心理・国際）、保育分野の「こどもの広場」見学、「英和生に聞く！クラブ・サークルのリアル」を実施。高校1・2年生も大学での学びや学生生活を気軽にのぞける機会としている。
また9月6日（日）には学科別体験授業に加え、「英和生トークライブ：受験体験談」や「ライフデザイン講座」も予定しており、受験直前期の確認や進路の最終整理にもつながる内容となっている。
【オープンキャンパス日程一覧ページ】
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/
●「英和生1日体験」と「アフター5オープンキャンパス」
6〜9月にはそのほかにも、7月20日（月・祝）に「英和生1日体験」を開催。さらに8月3日（月）・19日（水）・9月24日（水）には、17時30分開始の「アフター5オープンキャンパス」を予定している。
・英和生1日体験
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/26_1day.html
・アフター5オープンキャンパス
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/26_after5.html
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学 入試広報課
TEL：045-922-5512
メール：nyushi@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/