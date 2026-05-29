武州製薬株式会社（本社：埼玉県川越市、以下「当社」）は、代表取締役社長 兼 CEOである髙野 忠雄の任期満了による退任に伴い、2026年6月29日開催予定の定時株主総会および取締役会における決議を条件として、代表取締役社長の異動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

【退任予定者】

代表取締役社長 兼 CEO 髙野 忠雄

【就任予定者】

取締役副社長 兼 CFO 森川 哲也（代表取締役社長 兼 CEOに就任予定）

森川 哲也は2017年に当社に入社、現在は取締役副社長 兼 CFOとして事業運営および全社戦略の推進に中心的役割を担っており、今後の持続的成長に最適な体制と判断いたしました。

当社は、全社員が一丸となって、お客様の多様なニーズに全力で応えていくという強固な意志で、これからもお客様に優れたサービスとソリューションを提供し、社会に貢献してまいります。今後とも変わらぬご交誼の程をお願い申し上げます。

武州製薬株式会社について

武州製薬は、25年以上にわたって培ったCDMO※の経験と知見を活かし、固形製剤・包装、注射剤製造・包装、プロジェクト開始から承認まで、日本における技術移転、生産、包装、ロジスティックといった最適なソリューションを提供できる国内大手の受託製造専門会社です。詳細については bushu-pharma.comをご覧ください。

※CDMO(Contract Development Manufacturing Organization): 製薬企業向けに医薬品受託製造、開発段階における治験薬製造及び製造条件の最適化など、製造・開発面における包括的なサービスを提供する事業。