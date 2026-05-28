姫路発レザーアイテムブランド「TAANNERR」、カスタムオーダーをオンラインと体験店舗「MONZEN」で展開 革選びから仕立てまで体験できる新たな購入体験を提供
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県姫路市の体験型店舗「MONZEN Himeji Local Gateway」において、姫路のタンナー・山陽レザーが展開するレザーアイテムブランド「TAANNERR（タァンネリル）」のカスタムオーダーの取り扱いを実施しています。あわせて、TAANNERRと神姫バスが展開する地域情報メディア「Localprme」とコラボした特設ページでは、オンライン上でカスタムオーダー受付が可能となり、店舗・オンライン双方で革選びから仕立てまで体験できる販売導線を構築しました。
TAANNERRは、兵庫県姫路市で110年以上にわたり革づくりを続ける山陽レザーの知見を活かし、素材選びから経年変化までを重視したカスタムオーダーを展開しています。MONZENでは実際に革サンプルへ触れながら相談でき、オンラインでは遠方からでもオーダーが可能です。大量生産型の既製品とは異なる「革と向き合う時間」を提供し、地場産業や姫路産レザーの魅力発信にもつなげます。
【オーダー体験】
カスタムオーダーは「オンライン」もしくは「対面オーダー」で実施しております。
・カスタムオーダー：TAANNERR×Localprime オンライン特設ページ
https://local-prime.com/japan-leather-taannerr/
・対面店舗オーダー
時間：10:00～ / 13:00～ / 15:00～ （事前予約制）
場所：MONZEN Himeji Local Gateway
住所：兵庫県姫路市西駅前町1-4 キュエル姫路 1階・2階
電話番号：090-5886-9588
来店予約フォーム：TAANNERR×Localprime オンライン特設ページ
ページ下部にあるオーダー受付店舗セクションの「来店予約する」からご予約ください。
https://local-prime.com/japan-leather-taannerr/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350637/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350637/images/bodyimage2】
【料金】
カスタムオーダーは「商品の型」と選択する「レザー素材」で金額が異なります。
例）
・トートバッグ \104,500～
・財布 \37,400～
・ダレスバッグ \495,000
【オーダーの流れ】
・TAANNERRの革サンプルを実際に確認しながらカスタムオーダー相談
・バッグや財布の型、革、カラー、パーツの組み合わせ選択
・オンラインストアとMONZEN店舗双方でのカスタムオーダー対応
【オーダー体験の見どころ】
・兵庫県姫路市で110年以上革づくりを続ける山陽レザーの素材を使用したカスタムオーダー体験
・「MONZEN Himeji Local Gateway」で革の質感や色味を確認しながら相談できる体験型販売
・オンラインストアでもカスタムオーダーが可能で、遠方からでも姫路産レザーを選択可能
・手染め、ボレロ、クロコ型押しなど複数の革素材・カラーを組み合わせたオーダーに対応
・経年変化を前提としたレザー製品を通じて、長く使い続ける価値を提案
【連携事業者の紹介】
株式会社山陽は、兵庫県姫路市を拠点に革の製造・加工を行うレザー関連事業者です。110年以上にわたり姫路のレザー産業に携わり、原皮の選定からなめし、仕上げまでを自社管理で行っています。同社が展開するレザーアイテムブランド「TAANNERR」では、革本来の個性や経年変化を重視したバッグ・財布などを展開しています。今回の取り組みでは、神姫バスが運営する「MONZEN Himeji Local Gateway」と連携し、店舗およびオンラインを通じたカスタムオーダー体験を提供しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：西本
配信元企業：神姫バス株式会社
TAANNERRは、兵庫県姫路市で110年以上にわたり革づくりを続ける山陽レザーの知見を活かし、素材選びから経年変化までを重視したカスタムオーダーを展開しています。MONZENでは実際に革サンプルへ触れながら相談でき、オンラインでは遠方からでもオーダーが可能です。大量生産型の既製品とは異なる「革と向き合う時間」を提供し、地場産業や姫路産レザーの魅力発信にもつなげます。
【オーダー体験】
カスタムオーダーは「オンライン」もしくは「対面オーダー」で実施しております。
・カスタムオーダー：TAANNERR×Localprime オンライン特設ページ
https://local-prime.com/japan-leather-taannerr/
・対面店舗オーダー
時間：10:00～ / 13:00～ / 15:00～ （事前予約制）
場所：MONZEN Himeji Local Gateway
住所：兵庫県姫路市西駅前町1-4 キュエル姫路 1階・2階
電話番号：090-5886-9588
来店予約フォーム：TAANNERR×Localprime オンライン特設ページ
ページ下部にあるオーダー受付店舗セクションの「来店予約する」からご予約ください。
https://local-prime.com/japan-leather-taannerr/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350637/images/bodyimage2】
【料金】
カスタムオーダーは「商品の型」と選択する「レザー素材」で金額が異なります。
例）
・トートバッグ \104,500～
・財布 \37,400～
・ダレスバッグ \495,000
【オーダーの流れ】
・TAANNERRの革サンプルを実際に確認しながらカスタムオーダー相談
・バッグや財布の型、革、カラー、パーツの組み合わせ選択
・オンラインストアとMONZEN店舗双方でのカスタムオーダー対応
【オーダー体験の見どころ】
・兵庫県姫路市で110年以上革づくりを続ける山陽レザーの素材を使用したカスタムオーダー体験
・「MONZEN Himeji Local Gateway」で革の質感や色味を確認しながら相談できる体験型販売
・オンラインストアでもカスタムオーダーが可能で、遠方からでも姫路産レザーを選択可能
・手染め、ボレロ、クロコ型押しなど複数の革素材・カラーを組み合わせたオーダーに対応
・経年変化を前提としたレザー製品を通じて、長く使い続ける価値を提案
【連携事業者の紹介】
株式会社山陽は、兵庫県姫路市を拠点に革の製造・加工を行うレザー関連事業者です。110年以上にわたり姫路のレザー産業に携わり、原皮の選定からなめし、仕上げまでを自社管理で行っています。同社が展開するレザーアイテムブランド「TAANNERR」では、革本来の個性や経年変化を重視したバッグ・財布などを展開しています。今回の取り組みでは、神姫バスが運営する「MONZEN Himeji Local Gateway」と連携し、店舗およびオンラインを通じたカスタムオーダー体験を提供しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：西本
配信元企業：神姫バス株式会社
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