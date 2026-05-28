姫路発レザーアイテムブランド「TAANNERR」、カスタムオーダーをオンラインと体験店舗「MONZEN」で展開 革選びから仕立てまで体験できる新たな購入体験を提供

姫路発レザーアイテムブランド「TAANNERR」、カスタムオーダーをオンラインと体験店舗「MONZEN」で展開 革選びから仕立てまで体験できる新たな購入体験を提供