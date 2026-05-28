近畿大学理工学部（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）6月7日（日）、東大阪キャンパスで、実験や工作を通して科学の楽しさや奥深さを体感できるイベント「第17回 近大科学祭2026」を開催します。 【本件のポイント】 ●実験や工作を通して科学の楽しさや奥深さを体感できるイベント「近大科学祭」を開催 ●実験ステージショーや模型展示のほか、ドライビングシミュレーター、ロボット操作、自作VRゲーム、活性炭電池や香り箱作りなどを体験できるブースを設置 ●学生は来場者に科学技術をわかりやすく教えることで、実践的なコミュニケーション力の向上を図る 【本件の内容】 「近大科学祭」は、子どもから大人まで、実験や工作を通して、科学の楽しさや奥深さを身近に体験できるイベントです。今年で17回目の開催となり、理工学部の7つの学生研究会（化学、電子計算機、エネルギー、エレクトロニクス、ロボット、自動車技術、土木の集い）が参加します。毎年400人を超える来場者が訪れ、多くの方々に楽しみながら科学への理解と関心を深めていただく機会となっています。 今回は、液体の色が次々と変わる「魔法のメスシリンダー」の実験ステージショーや、模型展示、ゲームプログラミングの解説を行います。また、各研究会がブースを出展し、F1ドライビングシミュレーター、人型ロボットの操縦、自作VRゲームの体験のほか、活性炭電池、香り箱、橋作りの工作教室などを実施します。 なお、運営は理工学部の学生が行います。学生は、自らが来場者に科学技術をわかりやすく教えることで、実践的なコミュニケーション力の向上を図ります。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月7日（日）10：00～16：00 場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 11月ホール1階ロビー （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象 ：一般の方（参加無料、事前申込不要）※小学生以下は保護者同伴 主催 ：近畿大学理工学部、近畿大学理工会学生部会 後援 ：東大阪市教育委員会、八尾市教育委員会 お問合せ：近畿大学理工学部学生センター TEL（06）4307-3047 E-mail：rikokai.gakuseibukai@gmail.com 【関連リンク】 理工学部 https://www.kindai.ac.jp/science-engineering/