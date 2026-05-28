2026年5月20日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：SDKI Team）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Cabin Quality Sensor Market(車室内空気質センサー市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/cabin-air-quality-sensor-market/590642295 調査結果公表日：2026年5月20日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、545社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査245件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Cabin Quality Sensor Market(車室内空気質センサー市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Cabin Quality Sensor Market(車室内空気質センサー市場)は、2025年には約20億米ドル、2035年には約37億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約6%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるCabin Quality Sensor Market(車室内空気質センサー市場)に関する調査・分析によると、同市場は主に都市部における大気汚染の深刻化を背景として、今後拡大が見込まれています。世界各国の政府機関は、特に交通量の多い都市部において、PM2.5、NOx（窒素酸化物）、オゾン、およびVOC（揮発性有機化合物）の濃度が上昇していることを報告しています。 例えば、インドの中央汚染管理委員会（CPCB）をはじめとする政府機関が公表している大気質データからは、都市部の交通環境下におけるPM2.5濃度の高さが示されています。車両の車室内は、開いた窓、空調システム（HVAC）の外気取り入れ口、車体構造上の通気口、ドアの開閉などを通じて常に外気にさらされており、その結果、PM2.5、PM10、VOC、排気ガスといった様々な汚染物質が車室内に流入しています。 こうした状況を受け、自動車メーカー各社では、車室内外のPM2.5濃度を検知し、有害ガスの測定や空気清浄システムの作動、さらには自動内気循環システムの起動を行うことができる「車室内空気質センサー」の搭載を積極的に進めています。 さらに、近年の車両においては、車室内空気質センサーを活用した「インテリジェントHVACシステム」の採用が拡大しています。このシステムは、汚染された外気を検知すると自動的に内気循環モードへと切り替え、空気ろ過の効率を最適化する機能を備えています。

最新ニュース

当社の調査によると、Cabin Quality Sensor Market(車室内空気質センサー市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2024年3月、Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) の子会社であるSenseairは、室内空気質のモニタリングに最適な、高精度かつ小型でメンテナンスフリーなCO2センシングモジュール「Senseair S88」の発売を発表しました。 • 2024年9月、Boxall Taxis LtdはCabinAirと提携し、同社の最先端技術を搭載した「Nordzone System」および「Nordzone Air Quality Monitor」を、一部の車両に導入しました。

市場セグメンテーション

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Cabin Quality Sensor Market(Cabin Quality Sensor Market(車室内空気質センサー市場))は車両タイプ別に基づいて、乗用車、商用車（小型と大型）、電気自動車に分割されています。これらのうち、乗用車セグメントは、車室内における汚染物質への曝露に対する消費者の意識向上や、スマートHVACシステムの搭載拡大を背景に、予測期間を通じて76.3%という最大の市場シェアを占めると予測されています。 さらに、都市部における大気汚染の深刻化や、粒子状物質および排気ガスへの曝露リスクの高まりを受け、乗用車分野における車室内空気質センサーの採用率は高い水準にあります。

地域概要

当社のCabin Quality Sensor Market(車室内空気質センサー市場)に関する分析によれば、北米地域は予測期間において、30%という最大の市場シェアを占める見通しです。この成長は、大気汚染への曝露リスクに対する車室内空気質センサーの重要性への認識の高まり、電気自動車（EV）の普及拡大、そして車室内におけるスマートウェルネス技術への需要増加に起因するものです。 さらに、米国およびカナダ全域におけるPM2.5曝露や山火事に起因する汚染への懸念の高まり、ならびに高度な車室内空気質センサーの開発に向けた投資の拡大が、市場全体の成長を後押ししています。 日本の市場もまた、PM2.5汚染に対する懸念の高まり、自動車技術市場の堅調な推移、そしてスマート乗用車の高い普及率に支えられ、力強い成長を見せています。加えて、ハイブリッド車、電気自動車、高級セダン、およびSUVといった車種において、「クリーンキャビン」機能の採用が拡大していることも、同国市場全体のさらなる成長を促進するものと予想されます。

Cabin Quality Sensor Market(車室内空気質センサー市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のCabin Quality Sensor Market(車室内空気質センサー市場)における主要企業は以下の通りです: • Paragon GmbH • Valeo SA • Hella GmbH & Co. KGaA • Sensirion AG • SGX Sensortech さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Denso Corporation • Panasonic Corporation • Murata Manufacturing Co., Ltd. • TDK Corporation • Renesas Electronics Corporation

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