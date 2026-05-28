香港発 大手ミニPCブランド「MINIX」と国内販売代理店契約を締結、Ryzen AI Max+ 395搭載 高性能ミニPC「ER939-AI」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、2004年創業の香港発、ミニPCを中心に幅広い製品を手がけるコンピューティングメーカー「MINIX」と国内販売代理店契約を締結いたしました。リンクスインターナショナルは国内の正規代理店として、AMD RyzenTM AI Max+ 395搭載 高性能AIミニPC「MINIX ER939-AI」を2026年5月30日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350458/images/bodyimage1】
◆MINIX ER939-AI
MINIX ER939-AIは、AMD RyzenTM AI Max+ 395を搭載した高性能AIミニPCです。16コア32スレッド、最大5.1 GHz動作の高性能CPUと128 GBもの大容量メインメモリを搭載し、従来のミニPCの範疇を超えたAI処理能力を実現します。LLMによる推論や画像生成AIなどのローカル処理の高速化、省スペース化を含め、クリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350458/images/bodyimage2】
◆MINIX ER939-AI 製品特徴
・AMD RyzenTM AI Max+ 395
極めて高いAI処理能力を誇るAMD RyzenTM AI Max+ 395を搭載し、最大で50 TOPS（総合126 TOPS）のNPU性能によりローカル環境でのAI処理はもちろん、16コア32スレッド最大5.1 GHz動作による強力なCPUパフォーマンスであらゆる用途に高い生産性を発揮します。
・LPDDR5 8000MHz 128 GBメモリ
超高速なLPDDR5 8000 MHzのメモリを128 GBの大容量で標準搭載し、LLMや生成AI処理などに要求される極めて高いメモリ性能を満たすことで、AMD RyzenTM AI Max+ 395の高いNPU性能をフル活用し、従来のミニPCを遥かに上回るパフォーマンスを発揮します。
・Radeon 8060S Graphics 搭載
統合GPUでありながらディスクリートGPUに匹敵する性能のRadeon 8060Sにより最大8Kの高解像度出力や高いフレームレートを実現します。ゲーミングはもちろん動画編集や3Dモデル表示に置いても高い性能を発揮します。
・最大4画面表示に対応
HDMI 2.1 FRLとDisplayPort 1.4、2つのUSB4端子を組み合わせて4画面での大規模マルチモニター環境を構築できます。大画面高解像度環境で高度なクリエイティブ用途でも高い生産性を発揮します。
・指紋認証センサー搭載
電源ボタン部分に指紋認証センサーを搭載し、生体認証による手軽でセキュアな運用を実現します。
・強力なデュアルターボ冷却システム
高負荷や長時間稼働で発生する排熱を迅速に冷却し、システムの安定性を高めるデュアルターボ冷却設計を採用しています。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
高速転送に対応する有線LANポートに加えて前後に1つずつUSB4端子を搭載し、通常のミニPCを凌駕する超高速インターフェースを多数搭載しています。SDカードスロットも搭載し、写真データの管理やデータ移行などもスムーズに行うことが可能です。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350458/images/bodyimage3】
【発売詳細】
◆型番
ER939-AI-128/2T-W11Pro(395)
◆発売日
2026年5月30日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/minix-er939-ai/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/MINIX-ER939-AI.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
◆MINIXについて
2004年創業の香港発ブランド「MINIX」は、ミニPCを中心に、GaN充電器・CarPlayアダプター・ポータブルモニターまで幅広い製品を手がけるコンピューティングメーカーです。
米国・欧州・英国・オーストラリアをはじめとするグローバル市場での20年以上の販売実績を持ち、デジタルサイネージ向け産業用組み込み端末から最新のAI対応ハイエンドミニPCまで、多様なユーザー・用途に対応した製品ラインを展開しています。
＜WEBサイト＞
https://www.minix.com.hk/ja/pages/about-minix
◆株式会社リンクスインターナショナルについて
リンクスインターナショナルは、国内外ブランドの正規代理店として、倉庫物流・販売・サポート・広告・マーケティング領域をトータルでソリューション提供します。国内の正規代理店として安心して利用できる最新の製品をお客様へ提供しています。
主にミニPC、メモリ、ストレージ、PCケース、電源ユニットをはじめとするパソコン関連製品とその周辺機器、液晶モニター、iPhone、iPad周辺機器、文教向けタブレット、STEM教材、法人向けミニPC、組込み向け基板などを取り扱っています。メーカーと協働のもと、販売、プレスリリース、広告、サポート、イベントを通じて、高品質なサービスと製品を関係者各社及び、お客様へお届けできるよう努めています。
＜WEBサイト＞
https://www.links.co.jp/
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆MINIX ER939-AI
MINIX ER939-AIは、AMD RyzenTM AI Max+ 395を搭載した高性能AIミニPCです。16コア32スレッド、最大5.1 GHz動作の高性能CPUと128 GBもの大容量メインメモリを搭載し、従来のミニPCの範疇を超えたAI処理能力を実現します。LLMによる推論や画像生成AIなどのローカル処理の高速化、省スペース化を含め、クリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350458/images/bodyimage2】
◆MINIX ER939-AI 製品特徴
・AMD RyzenTM AI Max+ 395
極めて高いAI処理能力を誇るAMD RyzenTM AI Max+ 395を搭載し、最大で50 TOPS（総合126 TOPS）のNPU性能によりローカル環境でのAI処理はもちろん、16コア32スレッド最大5.1 GHz動作による強力なCPUパフォーマンスであらゆる用途に高い生産性を発揮します。
・LPDDR5 8000MHz 128 GBメモリ
超高速なLPDDR5 8000 MHzのメモリを128 GBの大容量で標準搭載し、LLMや生成AI処理などに要求される極めて高いメモリ性能を満たすことで、AMD RyzenTM AI Max+ 395の高いNPU性能をフル活用し、従来のミニPCを遥かに上回るパフォーマンスを発揮します。
・Radeon 8060S Graphics 搭載
統合GPUでありながらディスクリートGPUに匹敵する性能のRadeon 8060Sにより最大8Kの高解像度出力や高いフレームレートを実現します。ゲーミングはもちろん動画編集や3Dモデル表示に置いても高い性能を発揮します。
・最大4画面表示に対応
HDMI 2.1 FRLとDisplayPort 1.4、2つのUSB4端子を組み合わせて4画面での大規模マルチモニター環境を構築できます。大画面高解像度環境で高度なクリエイティブ用途でも高い生産性を発揮します。
・指紋認証センサー搭載
電源ボタン部分に指紋認証センサーを搭載し、生体認証による手軽でセキュアな運用を実現します。
・強力なデュアルターボ冷却システム
高負荷や長時間稼働で発生する排熱を迅速に冷却し、システムの安定性を高めるデュアルターボ冷却設計を採用しています。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
高速転送に対応する有線LANポートに加えて前後に1つずつUSB4端子を搭載し、通常のミニPCを凌駕する超高速インターフェースを多数搭載しています。SDカードスロットも搭載し、写真データの管理やデータ移行などもスムーズに行うことが可能です。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
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【発売詳細】
◆型番
ER939-AI-128/2T-W11Pro(395)
◆発売日
2026年5月30日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/minix-er939-ai/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/MINIX-ER939-AI.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
◆MINIXについて
2004年創業の香港発ブランド「MINIX」は、ミニPCを中心に、GaN充電器・CarPlayアダプター・ポータブルモニターまで幅広い製品を手がけるコンピューティングメーカーです。
米国・欧州・英国・オーストラリアをはじめとするグローバル市場での20年以上の販売実績を持ち、デジタルサイネージ向け産業用組み込み端末から最新のAI対応ハイエンドミニPCまで、多様なユーザー・用途に対応した製品ラインを展開しています。
＜WEBサイト＞
https://www.minix.com.hk/ja/pages/about-minix
◆株式会社リンクスインターナショナルについて
リンクスインターナショナルは、国内外ブランドの正規代理店として、倉庫物流・販売・サポート・広告・マーケティング領域をトータルでソリューション提供します。国内の正規代理店として安心して利用できる最新の製品をお客様へ提供しています。
主にミニPC、メモリ、ストレージ、PCケース、電源ユニットをはじめとするパソコン関連製品とその周辺機器、液晶モニター、iPhone、iPad周辺機器、文教向けタブレット、STEM教材、法人向けミニPC、組込み向け基板などを取り扱っています。メーカーと協働のもと、販売、プレスリリース、広告、サポート、イベントを通じて、高品質なサービスと製品を関係者各社及び、お客様へお届けできるよう努めています。
＜WEBサイト＞
https://www.links.co.jp/
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
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TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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E-mail: sales@links.co.jp
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