アキレス株式会社(本社：東京都新宿区、社長：日景 一郎)は、シリーズ累計販売8,600万足を突破した子どものための靴「瞬足」から、春の運動会需要に向けた新モデル2タイプ(瞬足 JJ-260、瞬足 LJ-861)を、2026年6月1日より本格発売いたします。

前足部にスパイクを多く配置したアウトソールと、通常より高めに設定したヒール差設計により、スタートダッシュ時の加速をサポートします。





瞬足 JJ-260_メインカット





■「瞬足」 新モデル 「FIRE BOOSTER(ファイヤーブースター)」 製品概要

【商品名、色、メーカー希望小売価格、サイズ、重量】

瞬足 JJ-260、黒、5,390円(税込)、16.0～25.0cm(ハーフサイズあり：3E)、約170g(21.0cm時/片足)





「瞬足」は、＜頑張る“きっかけ”と“ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴＞をブランドステートメントとして掲げ、子どもの足に合わせたラスト(足型)設計、足への負担軽減など、足の機能を育てる足育(そくいく)思想に基づいた設計と子どもたちをワクワクさせるデザインにこだわり、シリーズ累計販売8,600万足を突破しました。





近年は熱中症対策の観点からも、運動会を5月下旬から6月にかけて実施する学校が増えています。今回の2タイプは、こうした春の運動会需要を見据えて投入するモデルです。

アウトソール前足部にスパイクを多く配置し、スタートダッシュ時の地面の捉えやすさに配慮しました。さらに、通常より高めに設定したヒール差設計がスタート時の前傾姿勢を促し、加速動作をサポートします。ラスト(足型)は、幅広設計とシャープなシルエットを両立した3Eワイドレーシングラストを採用。フィット感と快適な履き心地に配慮しました。





瞬足 JJ-260_黒





1. FIRE GRIP(ファイヤーグリップ)

アウトソール(靴底)前足部にスパイクを多く配置することで、スタートダッシュ時のスムーズな加速をサポートします。





FIRE GRIP





2. インナーフレックスシステム(特許出願済)

ミッドソール上面の溝によりソールがしなり、推進力と足本来の動きを引き出します。





インナーフレックスシステム(特許出願済)





3. ヒール差設計

通常より約30％高めに設定※したヒール差が、スタート時の前傾姿勢を促し、効率的な加速動作につなげます。※当社従来品比





ヒール差設計





4. ワイドレーシングラスト

幅広設計とシャープなシルエットを両立した3Eワイドレーシングラストにより、高いフィット感と快適性を実現しました。





ワイドレーシングラスト





ミッドソール側面には、疾走感あふれるデザインを採用。取り外し可能なカップインソールによりお手入れも簡単。また、片足約170g(21.0cm時)の軽量設計となっています。ラインアップは2タイプ7色。メーカー希望小売価格は、5,390円(税込)で、サイズは16.0～25.0cm(ハーフサイズあり：3E)です。





瞬足 JJ-260_外観





■「瞬足」 新モデル 「FIRE BOOSTER(ファイヤーブースター)」 製品概要





「瞬足」 新モデル 「FIRE BOOSTER(ファイヤーブースター)」 製品概要





販売 ：全国の靴専門店および有名ECサイト、アキレスウェブショップ

( https://achilles-webshop.com/pages/syunsoku )など

ホームページ：

【瞬足オフィシャルサイト】 https://www.syunsoku.jp/

【瞬足公式Instagram】 https://www.instagram.com/syunsoku_official/

【瞬足LINE公式アカウント】 https://lin.ee/yPFh6Nv

【アキレスウェブショップ】 https://achilles-webshop.com/pages/syunsoku

【アキレスシューズ公式X】 https://x.com/shoes_Achilles









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