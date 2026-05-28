千葉交響楽団が夏のファミリーコンサートを2026年8月8日・9日に開催 ジブリ主題歌歌手とフルオーケストラが共演
千葉交響楽団は、ファミリーコンサート「シンフォニック☆アニメーション 夏のオーケストラまつり」を、2026年8月8日(土)八千代市民会館、8月9日(日)東金文化会館にて開催いたします。
世代を超えて愛され続けるアニメーションの世界が、当時の主題歌を歌うオリジナル歌手たちの奇跡の歌声と、大迫力のフルオーケストラによる共演で蘇る感動のステージです。クラシックコンサートが初めてのお子様の「オーケストラデビュー」から、大人の方の贅沢な音楽鑑賞まで、家族全員で心震える時間を共有できます。
ゲストには『天空の城ラピュタ』の主題歌「君をのせて」や『となりのトトロ』でおなじみの井上あずみさん。
『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」を、心に染み渡るライアー(竪琴)の弾き語りでお届けする木村弓さん。
実力派歌手の今尾侑夕(ゆーゆ)さんと、指揮には横山奏さんをお迎えします。
■開催概要
【出演】
指揮：横山奏 うた：木村弓／井上あずみ／今尾侑夕
【日時／会場】
2026年8月8日(土)14時開演／八千代市民会館
2026年8月9日(日)14時開演／東金文化会館
【チケット料金】
S席：4,000円／A席：3,000円／高校生以下：1,000円
【チケット申込】
千葉交響楽団一般販売購入サイト https://piagettii.s2.e-get.jp/chibakyo/pt/
2026年4月30日から販売中
【曲目】
第1部：ようこそ ジブリの世界へ
・久石譲 ：『魔女の宅急便』より「海の見える街」
・宮崎駿/久石譲：『天空の城ラピュタ』より「君をのせて」
第2部：クラシックとアニメ
・チャイコフスキー：バレエ組曲『眠れる森の美女』より「ワルツ」
・メンケン ：『リトル・マーメイド』より「パート・オブ・ユア・ワールド」 ほか
井上あずみ
今尾侑夕
木村弓
横山奏(C)平舘平