千葉交響楽団は、ファミリーコンサート「シンフォニック☆アニメーション 夏のオーケストラまつり」を、2026年8月8日(土)八千代市民会館、8月9日(日)東金文化会館にて開催いたします。





世代を超えて愛され続けるアニメーションの世界が、当時の主題歌を歌うオリジナル歌手たちの奇跡の歌声と、大迫力のフルオーケストラによる共演で蘇る感動のステージです。クラシックコンサートが初めてのお子様の「オーケストラデビュー」から、大人の方の贅沢な音楽鑑賞まで、家族全員で心震える時間を共有できます。





ゲストには『天空の城ラピュタ』の主題歌「君をのせて」や『となりのトトロ』でおなじみの井上あずみさん。

『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」を、心に染み渡るライアー(竪琴)の弾き語りでお届けする木村弓さん。

実力派歌手の今尾侑夕(ゆーゆ)さんと、指揮には横山奏さんをお迎えします。









■開催概要

【出演】

指揮：横山奏 うた：木村弓／井上あずみ／今尾侑夕





【日時／会場】

2026年8月8日(土)14時開演／八千代市民会館

2026年8月9日(日)14時開演／東金文化会館





【チケット料金】

S席：4,000円／A席：3,000円／高校生以下：1,000円





【チケット申込】

千葉交響楽団一般販売購入サイト https://piagettii.s2.e-get.jp/chibakyo/pt/

2026年4月30日から販売中





【曲目】

第1部：ようこそ ジブリの世界へ

・久石譲 ：『魔女の宅急便』より「海の見える街」

・宮崎駿/久石譲：『天空の城ラピュタ』より「君をのせて」





第2部：クラシックとアニメ

・チャイコフスキー：バレエ組曲『眠れる森の美女』より「ワルツ」

・メンケン ：『リトル・マーメイド』より「パート・オブ・ユア・ワールド」 ほか





井上あずみ

今尾侑夕

木村弓

横山奏(C)平舘平