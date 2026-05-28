TOKAI RADIOは、2026年11月6日(金)、愛知県名古屋市のCOMTEC PORTBASEにおいて、音楽イベント「あたヒロ2026 ～いつでもあたしがヒロイン 神うたアイドル歌合戦～」を開催する。人気アイドルグループが出演し、ライブパフォーマンスと参加型企画を融合させた新たなエンターテインメントを展開する。

ファン参加型の“応援バトル”も実施

本イベントでは、出演グループによる熱気あふれるライブに加え、カラオケの楽しさと競技性を掛け合わせた特別企画を実施。来場者が応援に参加できる“応援バトル”形式のカラオケコーナーを展開し、会場全体で一体感を生み出す演出が予定されている。

第1弾出演者にSKE48が決定

第1弾の出演アーティストとして、名古屋を拠点に活動するSKE48の出演が決定した。SKE48は、TOKAI RADIOでレギュラー番組「SKE48♡1＋1は2じゃないよ!」(月曜日から金曜日21時45分～21時55分)および「SKE48♡1＋1＋1は3じゃないよ!」(土曜日21時00分～22時00分)を担当しており、同局の番組出演を通じてリスナーとの結びつきも強いグループである。なお、その他の出演者やチケット販売に関する詳細については、今後順次発表される予定だ。

https://event.tokairadio.jp/contents/261106atahiro

＜公演概要＞ ■公演名：あたヒロ2026 -いつでもあたしがヒロイン神うたアイドル歌合戦- ■日程：2026年11月6日(金) ■会場：COMTEC PORTBASE(愛知県名古屋市港区金川町3番5号) ■出演：SKE48 他 ■主催：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko ) ■一般問合せ：TOKAI RADIO事業部 052-962-6151(平日10:00～12:00､13:00～17:00)