『ちびまる子ちゃん』×『クレヨンしんちゃん』グッズ情報解禁！
日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『ちびまる子ちゃん』と、株式会社双葉社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梓沢雅治）が出版・ライセンス展開を行う『クレヨンしんちゃん』のコラボレーション商品を取り扱う期間限定ショップ 「ちびまる子ちゃんandクレヨンしんちゃんPOP UP SHOP おきらく商店」を、2026年6月4日（木）より、東京ソラマチ®にて開催することが決定いたしました。
「ちびまる子ちゃんandクレヨンしんちゃんPOP UP SHOP おきらく商店」は、今回が全国初の開催となります。本日、グッズ情報が解禁となりました。ステーショナリーや生活雑貨などのアイテムはもちろん、イベント先行商品も展開するほか、ちびまる子ちゃんandクレヨンしんちゃんの世界観を表現したフォトスポットも設置されます。また、お買い上げ特典もご用意しております。
「ちびまる子ちゃんandクレヨンしんちゃんPOP UP SHOP おきらく商店」概要
イベント名：ちびまる子ちゃんandクレヨンしんちゃんPOP UP SHOP おきらく商店 開催期間 ：2026年6月4日（木）～6月21日（日） 開催場所 ：東京ソラマチ®イーストヤード2階9番地 吹き抜け下特設会場
▼ちびまる子ちゃんandクレヨンしんちゃん特設サイト https://chibimaru.tv/maruchanshinchan
【グッズ一覧】
【ノベルティについて】
【参考資料】
『ちびまる子ちゃん』について
さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。 1986年に「りぼん」（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。
Webサイト： https://www.chibimaru.tv/ X（旧Twitter）： https://x.com/tweet_maruko Instagram： https://www.instagram.com/chibimaruko_official/ Facebook： https://www.facebook.com/chibimaruko.official/ YouTube： https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel
『クレヨンしんちゃん』について
超マイペースな"嵐を呼ぶ５歳児"野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。2025年に原作コミックの連載開始35周年を迎えた。2026年7月31日（金）には劇場版最新作「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション」が全国で公開。 原作コミック『新クレヨンしんちゃん』が「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16：30からテレビ朝日系で放送中。
まんがクレヨンしんちゃん.com： https://manga-shinchan.com/ クレヨンしんちゃん公式ポータルサイト： https://www.shinchan-app.jp/ 映画公式サイト： https://www.shinchan-movie.com/2025/ X（公式）： https://x.com/crayon_official X（まんが公式）： https://x.com/manga_shinchan YouTube（双葉社公式）： https://www.youtube.com/@Shinchan-official
＜本件に関するお問い合わせ先＞
【ポップアップショップに関するお問い合わせ先】 ポップアップネクスト 電話：03-5829-4477
【ちびまる子ちゃんに関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方・井上 E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp
【クレヨンしんちゃんに関するお問い合わせ先】 株式会社双葉社 クレヨンしんちゃん編集部 和田 電話：03-5261-4832 / E-mail：r-wada@futabasha.co.jp
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