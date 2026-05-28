首都圏を中心に300拠点以上のレンタルスペース、会議室、サービスオフィスの運営・開発を手がける株式会社あどばる（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、2026年6月23日（火）に、不動産業界関係者向けの「不動産業者交流会」をグレイドパーク 新橋駅前8F（銀座口）にて開催いたします。

本交流会は、ディベロッパー、不動産仲介、買取再販、不動産管理、不動産融資に関わる金融機関など、不動産業界に関わる方々が集まり、名刺交換や情報交換を通じて新たな人脈形成につなげることを目的とした交流イベントです。

当社では、2026年5月20日に不動産業界向けマッチングアプリ「ツナガる」をリリースしました。今回の交流会は、同アプリのリリースから約1ヶ月のタイミングでの開催となり、リアルな交流会とアプリの両面から、不動産業界内のつながりづくりを後押しします。

不動産業界関係者が集うリアルな交流の場

不動産業界では、物件情報や案件相談、協業先の開拓など、業者間のつながりがビジネスチャンスにつながる場面が多くあります。一方で、日々の業務の中では、普段接点のない企業や担当者と出会う機会が限られているのも現状です。

本交流会では、不動産業界に関わる方々が直接顔を合わせ、名刺交換や情報交換を行える場を提供します。初参加の方でも参加しやすい雰囲気の中で、業種や立場を越えた新たなつながりづくりを目指します。

ツナガるリリース約1ヶ月 リアルとアプリで人脈形成を支援

「ツナガる」は、不動産業界に関わる企業・個人同士のつながりづくりを支援するマッチングアプリです。交流会のようなリアルな場では、限られた時間の中で話せる相手に限りがありますが、アプリを活用することで、交流会後の継続的な接点づくりにもつなげやすくなります。

今回の交流会では、リアルな場での出会いに加え、 「ツナガる」を通じたつながりの継続も視野に入れ、不動産業界関係者の人脈形成をサポートします。

会場はグレイドパーク 新橋駅前8F（銀座口）

会場は、グレイドパーク 新橋駅前8F（銀座口）です。新橋エリアは、都内各所からアクセスしやすく、ビジネス関係者が集まりやすい立地です。

当日は、参加者同士が交流しやすいレイアウトで実施予定です。名刺交換や情報交換、新たなビジネスパートナーとの出会いの場として、ぜひご活用ください。

開催概要

イベント名：ツナガる不動産交流会（旧称：あどばる不動産交流会） 日時 ：2026年6月23日（火）14:00～16:00（開場13:45） 会場 ：グレイドパーク 新橋駅前8F（銀座口） 定員 ：100名 参加費 ：3,000円（税込）※インボイス領収書発行可 対象 ：ディベロッパー、不動産仲介、買取再販、不動産管理、不動産融資に関わる金融機関など、不動産業界に関わる方 お申し込み：https://www.kokuchpro.com/event/a535eaec8a84b533c0210a53890c7834/

このような方におすすめです

不動産業界内で新たな人脈を広げたい方、案件相談や情報交換ができる相手を探している方、協業先やビジネスパートナーとの出会いを求めている方におすすめの交流会です。

初参加の方も歓迎しております。不動産業界に関わる方同士が気軽につながれる場として、ぜひご参加ください。

会社概要

株式会社あどばるは、スペースシェアリング事業を中心に、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業などを展開しています。遊休不動産の活用を通じて、多様な利用目的に応じた場の提供を行っています。

会社名 ：株式会社あどばる（株式会社ビジョン子会社） 代表 ：中野 邦人 所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル5階 事業内容：スペースシェアリング事業、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業 設立 ：2016年6月 URL ：https://adval.jp/

【TIME SHARINGについて】 エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、累計利用者数は350万人にのぼる 貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近 の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上 の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただ けます。

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【TSUNAGARUについて】 不動産業界向けマッチングプラットフォーム 「TSUNAGARU」は、不動産業界に関わる企業・個人同士のつながりづくりを支援するサービスです。仲介・管理・投資・金融機関など、不動産業界に関わる"人"との接点づくりに特化し、リアルな交流会で生まれた出会いをアプリ上でも継続しやすくします。情報交換や案件相談、協業先との関係構築を後押しします。

https://tsunagaru.link/?utm_source=pressrelease&utm_medium=press&utm_campaign=press_tsunagaru_fudosankoryukai

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 株式会社あどばる 広報担当：村山 TEL：090-8476-9084 FAX：03-6709-6122 E-mail：press@adval.jp