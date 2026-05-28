ネイチャーポジティブ分野におけるサービスと事業の推進に向けたビジョン「NTTネイチャーポジティブ事業ビジョン」を策定





図：NTTネイチャーポジティブ事業ビジョン 図：NTTネイチャーポジティブ事業ビジョン





3. 今後の事業展開について



今後、NTTグループ各社は、本ビジョンの実現に向け、ネイチャーポジティブ分野における多様なサービスを開発し、国内外に展開していきます。また、外部パートナーとの連携によるサービス開発も含め、お客様にとって最適な提案ができるよう、積極的に取組みを進めていきます。



なお、本ビジョンに基づき、ドコモビジネス株式会社より自然資本モニタリングソリューションを提供開始しました。



【関連リリース】



自然資本モニタリングソリューションの提供開始について〜企業・自治体のネイチャーポジティブ経営をデータで支援！〜（2026年5月28日）



https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2026/0528_2.html



※1：「ネイチャーポジティブ(自然再興)」とは、自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させることをさします。



※2：総付加価値額とは、企業が事業活動によって生み出した価値の総額です。



※3：「ネイチャーポジティブ経済移行戦略 参考資料集(2024)」(環境省ホームページ)



https://www.env.go.jp/content/000213094.pdf