株式会社ROOX、桜兎フルガさんによるバーチャルアイドル・プロデュース活動への協賛を決定
VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2026年5月28日、バーチャルアイドルとして活動してきた桜兎フルガさんが新たに取り組むイベント企画および各種プロデュース活動に賛同し、その活動を支援することを発表いたしました。
桜兎フルガさん、アイドル活動からプロデュース活動へ
桜兎フルガさんは、2026年4月に開催された生誕ライブを最後に、自身のアイドル活動に区切りをつけました。今後は、これまでの活動で培ってきた経験とネットワークを活かし、イベント企画、バーチャルアイドルのプロデュース、コミュニティ形成など、他の表現者の夢を支え、育てる活動に取り組まれます。
新たな活動の主眼は、次に続く表現者が活動しやすい場をつくり、その魅力を広く届けることにあります。当社は、この転換を単なる活動形態の変更ではなく、バーチャルアイドル文化を次の段階へ広げる取り組みとして受け止めています。
当社は、メタバース空間における創作・表現活動の発展を重要な文化的価値と捉え、「誰かの夢を支える側にまわる」という新たな挑戦に深く共感し、桜兎フルガさんのプロデュース活動に協賛いたします。
石川県奥能登出身のバーチャルアイドル「秋里 夢女子」さんをプロデュース
桜兎フルガさんが新たにプロデュースを手がけるのは、石川県奥能登出身のバーチャルアイドル「秋里 夢女子（みのり ゆめこ）」さんです。
秋里 夢女子さんは、奥能登にゆかりを持つバーチャルアイドルとして、地域性とバーチャルならではの表現を結びつけた活動が期待されます。桜兎フルガさんは、活動方針の設計、イベント出演、発信企画などを通じて、秋里 夢女子さんの魅力をより多くの方に届けるためのプロデュースを進めていく予定です。
当社は、桜兎フルガさんの活動支援の最初の取り組みとして、秋里 夢女子さんのプロデュース活動に協賛いたします。
当社はこれまでもバーチャルアイドルやVR文化に関わる企画への協力を通じて、メタバース空間における表現活動を応援してまいりました。今後も、表現者の挑戦を支え、ファンとクリエイターがともに楽しめる場づくりに貢献してまいります。
【桜兎フルガさんについて】
活動名 ：桜兎フルガ（おとふるが）
公式サイト：https://otofuruga.pink/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/oto_furuga
【秋里 夢女子さんについて】
活動名 ：秋里 夢女子（みのり ゆめこ）
公式X（旧Twitter）：https://x.com/yume_2930
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ROOX 担当：水島
電話：03-3565-6815
株式会社ROOXについて
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザーの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
https://roox.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350492/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ROOX
桜兎フルガさん、アイドル活動からプロデュース活動へ
桜兎フルガさんは、2026年4月に開催された生誕ライブを最後に、自身のアイドル活動に区切りをつけました。今後は、これまでの活動で培ってきた経験とネットワークを活かし、イベント企画、バーチャルアイドルのプロデュース、コミュニティ形成など、他の表現者の夢を支え、育てる活動に取り組まれます。
新たな活動の主眼は、次に続く表現者が活動しやすい場をつくり、その魅力を広く届けることにあります。当社は、この転換を単なる活動形態の変更ではなく、バーチャルアイドル文化を次の段階へ広げる取り組みとして受け止めています。
当社は、メタバース空間における創作・表現活動の発展を重要な文化的価値と捉え、「誰かの夢を支える側にまわる」という新たな挑戦に深く共感し、桜兎フルガさんのプロデュース活動に協賛いたします。
桜兎フルガさんが新たにプロデュースを手がけるのは、石川県奥能登出身のバーチャルアイドル「秋里 夢女子（みのり ゆめこ）」さんです。
秋里 夢女子さんは、奥能登にゆかりを持つバーチャルアイドルとして、地域性とバーチャルならではの表現を結びつけた活動が期待されます。桜兎フルガさんは、活動方針の設計、イベント出演、発信企画などを通じて、秋里 夢女子さんの魅力をより多くの方に届けるためのプロデュースを進めていく予定です。
当社は、桜兎フルガさんの活動支援の最初の取り組みとして、秋里 夢女子さんのプロデュース活動に協賛いたします。
当社はこれまでもバーチャルアイドルやVR文化に関わる企画への協力を通じて、メタバース空間における表現活動を応援してまいりました。今後も、表現者の挑戦を支え、ファンとクリエイターがともに楽しめる場づくりに貢献してまいります。
【桜兎フルガさんについて】
活動名 ：桜兎フルガ（おとふるが）
公式サイト：https://otofuruga.pink/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/oto_furuga
【秋里 夢女子さんについて】
活動名 ：秋里 夢女子（みのり ゆめこ）
公式X（旧Twitter）：https://x.com/yume_2930
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ROOX 担当：水島
電話：03-3565-6815
株式会社ROOXについて
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザーの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
https://roox.jp
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