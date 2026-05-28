キャバクラ SNS運用代行を株式会社キングプロテアが本格提供開始--夜職特化プランで指名・来店数を動画から作る
～～～TikTok・Instagram運用から配信支援・ライバー育成まで、キャバクラ専門のSNS集客をワンストップで支援～～～
キャバクラ SNS運用代行の専門プランを、札幌を拠点とする株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月24日より正式提供を開始しました。TikTok・Instagramのショート動画制作からTikTokライブ支援・ライバー育成まで、夜職業種に特化した集客設計をワンストップで支援します。累計動画制作本数1,500本以上のノウハウと、業種特性を深く理解したクリエイターチームが、キャバクラ・ホスト・ラウンジ等の店舗と個人キャストの指名増加・来店促進を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350244/images/bodyimage1】
キャバクラ SNS運用代行が「いま必要」な理由--夜職業界に押し寄せるSNS集客の波
夜職業界のマーケティング環境は、ここ2～3年で大きく変化しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のショート動画視聴時間は前年比38%増加しており、特に20～30代女性の利用率はTikTok・Instagramともに急上昇しています。これはキャバクラのメインターゲット層であるキャスト自身がSNSのヘビーユーザーであることを意味し、「SNSで見た」「動画がきっかけで来店した」という導線が一般化しつつあります。
一方で、キャバクラ SNS運用代行を依頼しようとしても、業種を理解していない一般的なSNS代行会社では「どこまで出していいかわからない」「規約に抵触しそうで怖い」と断られるケースが多く、専門性を持つパートナーの不在が長年の課題でした。株式会社キングプロテアが支援してきた夜職関連の問い合わせ案件の中でも、「業種を理解したSNS代行が見つからない」という声が最も多く寄せられてきた実態があります。
夜職特化プランでは、こうした業種特有の壁を正面から解決します。TikTok・Instagramの利用規約を遵守した上で、キャストの魅力・店舗の雰囲気・指名への導線を最大化するショート動画を月8～10本単位で継続的に制作・投稿します。「バズらせて終わり」ではなく、「バズから来店・指名・売上」までをつなぐ集客設計が最大の特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350244/images/bodyimage2】
キャバクラ SNS運用代行の3プラン詳細--キャスト・店舗・法人それぞれに最適な構成
キャバクラ SNS運用代行の夜職特化プランは、活用目的と規模に応じて3段階の料金体系を設定しています。それぞれの内容を以下に整理します。
【プラン(1)】キャスト運用プラン--月額88,000円
個人キャストのTikTok・Instagramアカウントを育成・運用するプランです。月4本のショート動画制作（企画・撮影・編集）に加え、アカウント設計・プロフィール最適化・TikTokライブ支援・インサイト分析レポートを提供します。「自分で発信したいけど続かない」「何を投稿すれば指名につながるのかわからない」というキャストに最適なプランです。
【プラン(2)】店舗SNS運用プラン--月額177,000円
店舗公式アカウントの運用代行を中心に、ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・インサイト分析レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をパッケージで提供します。「店舗全体の認知を拡げて新規来店を増やしたい」オーナー向けのスタンダードプランです。
キャバクラ SNS運用代行の専門プランを、札幌を拠点とする株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月24日より正式提供を開始しました。TikTok・Instagramのショート動画制作からTikTokライブ支援・ライバー育成まで、夜職業種に特化した集客設計をワンストップで支援します。累計動画制作本数1,500本以上のノウハウと、業種特性を深く理解したクリエイターチームが、キャバクラ・ホスト・ラウンジ等の店舗と個人キャストの指名増加・来店促進を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350244/images/bodyimage1】
キャバクラ SNS運用代行が「いま必要」な理由--夜職業界に押し寄せるSNS集客の波
夜職業界のマーケティング環境は、ここ2～3年で大きく変化しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のショート動画視聴時間は前年比38%増加しており、特に20～30代女性の利用率はTikTok・Instagramともに急上昇しています。これはキャバクラのメインターゲット層であるキャスト自身がSNSのヘビーユーザーであることを意味し、「SNSで見た」「動画がきっかけで来店した」という導線が一般化しつつあります。
一方で、キャバクラ SNS運用代行を依頼しようとしても、業種を理解していない一般的なSNS代行会社では「どこまで出していいかわからない」「規約に抵触しそうで怖い」と断られるケースが多く、専門性を持つパートナーの不在が長年の課題でした。株式会社キングプロテアが支援してきた夜職関連の問い合わせ案件の中でも、「業種を理解したSNS代行が見つからない」という声が最も多く寄せられてきた実態があります。
夜職特化プランでは、こうした業種特有の壁を正面から解決します。TikTok・Instagramの利用規約を遵守した上で、キャストの魅力・店舗の雰囲気・指名への導線を最大化するショート動画を月8～10本単位で継続的に制作・投稿します。「バズらせて終わり」ではなく、「バズから来店・指名・売上」までをつなぐ集客設計が最大の特徴です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350244/images/bodyimage2】
キャバクラ SNS運用代行の3プラン詳細--キャスト・店舗・法人それぞれに最適な構成
キャバクラ SNS運用代行の夜職特化プランは、活用目的と規模に応じて3段階の料金体系を設定しています。それぞれの内容を以下に整理します。
【プラン(1)】キャスト運用プラン--月額88,000円
個人キャストのTikTok・Instagramアカウントを育成・運用するプランです。月4本のショート動画制作（企画・撮影・編集）に加え、アカウント設計・プロフィール最適化・TikTokライブ支援・インサイト分析レポートを提供します。「自分で発信したいけど続かない」「何を投稿すれば指名につながるのかわからない」というキャストに最適なプランです。
【プラン(2)】店舗SNS運用プラン--月額177,000円
店舗公式アカウントの運用代行を中心に、ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・インサイト分析レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をパッケージで提供します。「店舗全体の認知を拡げて新規来店を増やしたい」オーナー向けのスタンダードプランです。