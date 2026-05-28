【明日開催】StreamFabが誕生8周年！明日より豪華抽選キャンペーンをスタート、本日より予告解禁～一部クーポンは全単品商品にも適用可能～
動画ダウンロードソフトのグローバルリーディングブランド「StreamFab（ストリームファブ）」は、明日（5月29日）より、ブランド誕生8周年を記念した「豪華抽選プレゼントキャンペーン」を開催いたします。これに先立ち、本日より公式予告を開始いたしました。
StreamFabは、多くのユーザーに支えられ、ついに8周年の節目を迎えることができました。日頃の感謝を込めて、今回は「All-In-One 永久版」の大幅割引クーポンや、1ヶ月無料アカウントなどの豪華賞品をご用意しております。
特に今回のキャンペーンの目玉として、当選する一部のクーポンは、セット商品だけでなくStreamFabの「任意の単品商品」にも適用可能となっており、ユーザーが自分の好みに合わせて自由にカスタマイズして利用できるのが大きな特徴です。
■ キャンペーン賞品概要
1等賞（1名様）： StreamFab All-In-One 永久版「\9,400 OFF」クーポン
2等賞（3名様）： 指定範囲内の任意単品ダウンローダー「1ヶ月無料アカウント」
3等賞（5名様）： 指定範囲内の任意単品またはAll-In-One永久版「\2,000 OFF」クーポン
注意事項
※クーポンは以下ページ記載の「単品商品一覧」「YouTube Pro」「All-In-One」に適用可能です。
対象ページ：https://streamfab.jp/order.htm
※MyCombo、RecordFabおよび製品以外のサービスにはご利用いただけません。
※公式サイトで開催中の「8周年記念ガチャ（スピン抽選）」クーポンと重ねての使用（併用）はできません。
■ 応募方法（明日より受付開始）
公式X（旧Twitter）アカウント（@StreamFabJP）をフォロー：https://x.com/StreamFab__JP
対象ポストを「いいね」
対象ポストを「リポスト（RT）」
リプ欄に一言コメントを投稿
■ キャンペーン期間
明日（5月29日）～ 2026年6月11日 23:59まで
StreamFabは、今後も動画ダウンロード技術の革新を続け、ユーザーに最高の視聴体験を提供してまいります。明日のキャンペーン開始をぜひお楽しみに。
※本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合があります。また、本キャンペーンに関する最終決定権はStreamFabに帰属します。
配信元企業：日進斗金合同会社
StreamFabは、多くのユーザーに支えられ、ついに8周年の節目を迎えることができました。日頃の感謝を込めて、今回は「All-In-One 永久版」の大幅割引クーポンや、1ヶ月無料アカウントなどの豪華賞品をご用意しております。
特に今回のキャンペーンの目玉として、当選する一部のクーポンは、セット商品だけでなくStreamFabの「任意の単品商品」にも適用可能となっており、ユーザーが自分の好みに合わせて自由にカスタマイズして利用できるのが大きな特徴です。
■ キャンペーン賞品概要
1等賞（1名様）： StreamFab All-In-One 永久版「\9,400 OFF」クーポン
2等賞（3名様）： 指定範囲内の任意単品ダウンローダー「1ヶ月無料アカウント」
3等賞（5名様）： 指定範囲内の任意単品またはAll-In-One永久版「\2,000 OFF」クーポン
注意事項
※クーポンは以下ページ記載の「単品商品一覧」「YouTube Pro」「All-In-One」に適用可能です。
対象ページ：https://streamfab.jp/order.htm
※MyCombo、RecordFabおよび製品以外のサービスにはご利用いただけません。
※公式サイトで開催中の「8周年記念ガチャ（スピン抽選）」クーポンと重ねての使用（併用）はできません。
■ 応募方法（明日より受付開始）
公式X（旧Twitter）アカウント（@StreamFabJP）をフォロー：https://x.com/StreamFab__JP
対象ポストを「いいね」
対象ポストを「リポスト（RT）」
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■ キャンペーン期間
明日（5月29日）～ 2026年6月11日 23:59まで
StreamFabは、今後も動画ダウンロード技術の革新を続け、ユーザーに最高の視聴体験を提供してまいります。明日のキャンペーン開始をぜひお楽しみに。
※本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合があります。また、本キャンペーンに関する最終決定権はStreamFabに帰属します。
配信元企業：日進斗金合同会社
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