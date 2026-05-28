エステールホールディングス株式会社(本社：東京都中央区銀座1-19-7 / 代表取締役社長：丸山雅史)が運営するグルメハンバーガー専門店「ヴィレッジヴァンガードダイナー」は、人気の食べ飲み放題プランをリニューアル致しました。物価高や外食価格の上昇が続くなかでも、より多くのお客様に気軽に楽しんでいただきたいという想いから、本プランは従来よりも価格を見直し、3,000円(税込)～というお求めやすい価格にて提供を開始いたします。





スタンダードプランリニューアル





グランドメニュー(一部)





本リニューアルでは、グランドメニューに掲載されている11種類のハンバーガーからお好きな1点を選べるほか、人気のスナックメニューが食べ放題、さらに飲み放題も付いた満足度の高い内容を実現。ボリューム・品質・価格のバランスにこだわり、これまで以上にコストパフォーマンスに優れた体験をご提供いたします。





ヴィレッジヴァンガードダイナーならではの遊び心あふれる空間で、友人同士の食事や各種会合など、幅広いシーンでお楽しみいただけるプランとなっております。









【TOPICS 1】選べる本格バーガーと満足度の高いコース構成





ペッパー＆チェダーメルトバーガー





スタンダードプランでは、11種類のハンバーガーからお好きな1点を選択可能。

「ペッパー&チェダーメルトバーガー」をはじめ、グルメバーガーならではのボリュームとクオリティをしっかり堪能できます。

さらにコースのスタートには、アボカドやスモークベーコンなど主役級食材を贅沢に使用した「カリフォルニアコブサラダ」をご提供。食べ応えと満足感のある一皿で、食体験の期待を高めます。

※一部対象外バーガーあり。









【TOPICS 2】スナック食べ放題×飲み放題の満足体験





手割りポテト





手割りポテトやフレンチフライ、ビアバッターオニオンリング、国産チキンナゲットなど、全6種のスナックは食べ放題。中でもスパイシーなBBQソースで楽しむオニオンリングは、お酒との相性も抜群です。

飲み放題では、極上レモンサワーや山陰ハイボール、カクテル、サングリアなど豊富なアルコールメニューに加え、ソフトドリンクも充実。

さらに＋500円(税込)でベルギービール「ヒューガルデン」も飲み放題に追加可能。フルーティーで爽やかな味わいが、食べ放題との組み合わせをより充実させます。









【TOPICS 3】幅広いシーンに対応、使いやすさも魅力





選べるパーティープランメニュー





本プランは、ヴィレッジヴァンガードダイナー各店舗で展開(※一部店舗除く)。

120分または180分の時間設定で、職場の飲み会や友人同士の集まり、家族での食事会など幅広いシーンに対応します。

さらに、全ハンバーガーが楽しめる「プレミアムプラン」や、ハンバーガーまたはパンケーキが選べる「女子会プラン」など、多様なニーズに応えるラインナップも用意。利用シーンや予算に応じて選べるのも魅力です。





コースは「サラダ→スナック→ハンバーガー→追加スナック」の流れで提供され、満足感のある食事体験を設計しています。





※コース価格：2時間制 3,000円(税込)

3時間制 4,000円(税込)

販売店舗 ：一部店舗を除く、ヴィレッジヴァンガードダイナー各店









■ABOUT US

ヴィレッジヴァンガードダイナーは2003年にオープンしたグルメハンバーガー専門店。グルメバーガーの先駆者として、合成添加物を全く使用しない自然な食材にこだわり本物の素材のおいしさを追及しています。

食べログハンバーガー百名店にも選定され、ハンバーガー玄人の方々にも注目いただいています。









■概要

店舗 ： 9店舗(東京・千葉・埼玉・山梨)

HP ： https://www.vv-diner.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/vvdiner_official/