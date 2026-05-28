Metanoia Communicationsは本日、ワイヤレスジャパン2026（Wireless Japan 2026）で、AI搭載5GオープンSDR（ソフトウエア定義無線）プラットフォームを発表し、MT2824 5G SoCとMOSART（Metanoia Open Source Advanced Radio Technology）Open Foundation SDRプラットフォームを搭載したFR1およびFR2のOpen RAN無線ソリューションを展示しました。

西ホール4のブースW-61で展示されている同プラットフォームは、柔軟なソフトウエア定義無線（SDR）アーキテクチャを通じてAI-RANの展開を加速するよう設計されており、通信事業者やODMがAIワークロードをシームレスに統合し、エネルギー効率を高め、オンデマンドのソフトウエアアップグレードによってハードウエア寿命を延ばせるようにします。これらは、従来の固定機能型無線アーキテクチャでは実現できない機能です。

MT2824ベースのプラットフォームは、以下を含むO-RAN Alliance WG7の「ホワイトボックス」アーキテクチャを完全にサポートしています。 - 4T4R 24dBm屋内用ORU - 4T4R 5Wおよび15WのFR1屋外用ORU - FWAおよびプライベートネットワーク向けの50dBm FR2屋外無線機

Metanoiaはまた、完全なハードウエア設計キット（HDK）とセミターンキー・ソフトウエア開発キット（SDK）を提供し、ODMによる迅速な開発と商用化を可能にします。

プラットフォームの中核をなすMOSART（Metanoia Open Source Advanced Radio Technology）は、オープンなLinuxベースのSDRスタックとMRAS（Metanoia Radio Acceleration Subsystem）DSPアクセラレーション技術を組み合わせたものであり、通信事業者やODMが独自ソフトウエアにロックインされることなく、機能、セキュリティー、ライフサイクル管理をより高度に制御できるようにします。

「ソフトウエア定義無線は、拡張性が高く手頃なAI-RANインフラの基盤です」と、MetanoiaのCEOであるDr. Stewart Wuは述べています。「MOSARTは、通信事業者やODMがエッジで新たなAIアプリケーションをサポートしながら、ネットワークを進化させる柔軟性を提供します。」

Metanoiaは、ワイヤレスジャパン2026（Wireless Japan 2026）の西ホール4、ブースW-61で、FR1およびFR2のOpen RANリファレンスプラットフォームのデモを行っています。

Metanoiaについて

新竹サイエンスパークに本社を置くMetanoia Communicationsは、5G Open RAN無線ユニットとスモールセル向けのSDR SoCソリューションを開発し、より高速で、低消費電力性に優れ、柔軟性の高い次世代無線インフラを実現しています。

メディア連絡先

Metanoia Communications Liangfu Lo Japan Country Manager liangfu.lo@metanoia-comm.com