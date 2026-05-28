ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ―コルベール・コレクション ジュニアスイート





世界有数のホテルオーナー兼オペレーターであるマイナー・ホテルズ(Minor Hotels)は、新たに展開する独自のラグジュアリーホテルコレクションブランド「コルベール・コレクション(Colbert Collection)」傘下として、世界で初めて展開を開始するホテル『ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ―コルベール・コレクション(Porta Rossa Hotel Firenze, Colbert Collection、以下 ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ)』の開業を発表しました。

フィレンツェの歴史的な旧市街中心部、ヴィア・ポルタ・ロッサ(Via Porta Rossa)に位置する同ホテルは、「コルベール・コレクション」ブランド初のフラッグシップホテルへと生まれ変わるための全面的な改装を経て、2026年5月12日に正式開業しました。





1386年の記録にもすでにその名が登場する、歴史的価値の高いランドマークに位置する『ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ』は、イタリア最古のホテルともいわれています。かつては絹商人たちの滞在先として親しまれたこの建物は、ルネサンス期の優雅さから19世紀の華やかな装飾様式へと時代とともに変遷を遂げ、現在では、その歴史への敬意を込めて行われた丁寧な改装を経て、あらゆるディテールに歴史の息吹を感じさせるブティックホテルへと新たに生まれ変わりました。

象徴的なエントランスの赤い扉から、ステンドグラスに残る「Per non dormire(ただ眠るためではない)」という印象的なモットーに至るまで、同ホテルは幾世代にもわたり受け継がれてきた歴史を継承しながら、フィレンツェの個性を色濃く映し出しています。





その歴史的遺産は、69室のエレガントな客室およびスイートを通して鮮やかに表現されています。各空間は、ルネサンス期のパラッツォにあった私邸の部屋から着想を得て、親密で静謐な隠れ家のような空間としてデザインされています。ドレープを施したヘッドボードとテキスタイルのキャノピー、レザーや刺繍入りウォールカバー、鉱物を思わせる落ち着いたトーンを基調とした洗練されたインテリアのカラーパレットが、時代を超えた魅力と深い個性を感じさせる空間を創り上げています。

6室のシグネチャースイートでは、フィレンツェの歴史と建物そのものの歴史を巡る、没入感あふれる滞在体験を提供します。名作イタリア映画にも登場した「Amici Miei Frescoed Junior Suite(アミーチ・ミエイ・フレスコエド・ジュニアスイート)」から、18世紀の見事なフレスコ画が床から天井までを彩る「Bartolini Frescoed Suite(バルトリーニ・フレスコエド・スイート)」まで、それぞれの空間が唯一無二でインスピレーションに満ちた滞在を演出します。

中でも、ホテルを象徴する最も特別な体験を提供するのが、「Torre Monalda Signature Suite(トッレ・モナルダ・シグネチャースイート)」です。13世紀の中世の塔の中に設けられたこのスイートは、フィレンツェに現存する数少ない歴史的塔のひとつであり、中世においては貴族の邸宅という権力の象徴でもありました。フィレンツェの街並みを360度見渡す圧巻の眺望を誇り、街に現存する最も高い歴史的塔のひとつに宿泊するという、極めて希少で没入感に満ちた体験へとゲストを誘います。





ヴォールト天井(曲面天井)やフレスコ画の壁画といった本来の建築的特徴がデザインアプローチの核として大切に受け継がれており、そこに現代的な要素を軽やかかつ敬意をもって融合させています。その結果、ルネサンス期の個性が現代の洗練さと出会い、過去と現在が途切れることなく対話するような空間が生まれました。





『ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ』のパブリックスペースは、「コルベール・コレクション」が掲げる「集う芸術(art of gathering)」を体現しており、時間を共有し、自然な交流を生み出す空間として設計されています。現代的なピッツァ(広場)をイメージしたロビーには、特注の家具や質感豊かなレザー、そして伝統的なフィレンツェのランタンにインスパイアされた温かみのある照明が配されています。





ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ―コルベール・コレクション ロビー





活気あふれるビストロバーが社交的な雰囲気をいっそう盛り上げる一方で、6月には、ミシュランの星を獲得しているシェフ、パウロ・アイラウド(Paulo Airaudo)による新たなガストロノミー・コンセプトがスタート予定。フィレンツェを代表する美食シーンの一角として、ホテルの地位を確固たるものとして確立していきます。シェフ・アイラウドならではの卓越したイタリアン・クラフツマンシップを通じて、この新レストランは地元の食材、風味、そして伝統を、洗練されながらも親しみやすい感性で再解釈。真正性と繊細な革新性を絶妙に調和させながら、「その土地のルーツ、イタリアの魂(Local roots. Italian soul.)」という理念を体現しています。





ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ―コルベール・コレクション Bistrot Porta Rossa Restaurant and Bar





『ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ』は、レジャーでのご滞在だけでなく、プライベートな集まりやビジネスイベントにも最適です。最大40名様まで収容可能な2つのミーティングルームを備えており、歴史的な趣あふれる唯一無二の空間で行う小規模なビジネスミーティングに理想的な環境を提供します。





アルノ川、ポンテ・ヴェッキオ(ベッキオ橋)、ドゥオモ(大聖堂)、ウフィツィ美術館、シニョーリア広場など、フィレンツェを代表する象徴的な観光名所からすぐの場所に位置する同ホテルでは、豊かな芸術遺産と素晴らしい美食で称賛されるこの街の魅力を、到着したその瞬間から存分にご体感いただけます。









■ゴンサロ・アギラール(Gonzalo Aguilar／マイナー・ホテルズ・ヨーロッパ＆アメリカ CEO)コメント

「コルベール・コレクション」は、マイナー・ホテルズにとって新たな章の幕開けを意味します。このブランドは、コレクションするそれぞれのホテルが持つ個性を讃えながらも、共通する感性によって結びついた、独自の世界観を持つホテルとの出会いへとゲストを誘います。『ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ』は、この哲学を完璧に体現する存在です。豊かな物語を宿し、温かなホスピタリティに満ち、この街と深く結びついた、まさに“魂の宿るホテル”なのです。私たちは、このホテルを特別な存在にしているすべてを大切に守りながら、新たな章へと導くことができることを大変光栄に思います。」





今年初めにローンチされた「コルベール・コレクション」は、視覚芸術(ビジュアルアート)と本物の美食体験への情熱という共通の想いのもと、独立系ホテルを結びつけるグローバルなプレミアム・ソフトブランドです。パリの大通り沿いのカフェが持つ活気あふれるスピリットに着想を得たこのブランドは、厳選された文化体験や美食体験を通じて、人と人との真のつながりを育み、コミュニティの感覚を創出します。

同ブランドの記念すべき第1号ホテルである『ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ』は、このビジョンを鮮やかに体現する存在です。その土地、歴史、そして芸術的表現に深く根ざしながら、ブランドが掲げる3つの柱―「集う芸術(the art of gathering)」、「空間の芸術(the art of place)」、「味覚の芸術(the art of taste)」を見事に表現しています。





『ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ』のデビューに続き、同ブランドはさらなる展開を予定しています。2026年第4四半期にはロンドンに『The WestDill Mayfair Hotel London(ザ・ウェストディル・メイフェア・ホテル・ロンドン)』をオープンし、続く2027年第1四半期には、アジア初進出のプロパティとなる『Colbert Collection Koh Samui(コルベール・コレクション・コ・サムイ)』の開業を予定しています。





『ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ』の開業を記念し、マイナー・ホテルズは、「コルベール・コレクション」ブランドのデビューを特別な特典とともにご体験いただける、ロイヤルティプログラム「Minor DISCOVERY(マイナー・ディスカバリー)」の期間限定オファーをご用意いたしました。6月より、会員の皆様は通常の2倍のDISCOVERY Dollars(D$)を獲得していただけます。これにより、世界各地のグループホテルにおける今後の宿泊やダイニングなど様々な体験をよりお得にお楽しみいただけると同時に、同ブランドの新たな象徴的ホテルをいち早くご体験いただけます。





「コルベール・コレクション」は、マイナー・ホテルズが展開する新たなラグジュアリー・コレクションブランドとして、歴史や個性を持つ唯一無二のホテルを厳選し、それぞれの土地の文化やストーリーを体現する滞在体験を提供してまいります。





ポルタ・ロッサ・ホテル・フィレンツェ―コルベール・コレクション パブリックスペース





■マイナー・ホテルズ(Minor Hotels)について

マイナー・ホテルズは、世界66カ国で640軒以上*のホテル、リゾート、ブランド・レジデンスを運営するホスピタリティ業界のグローバル・リーダーです。アナンタラ(Anantara)、エレワナ・コレクション(Elewana Collection)、The Wolseley Hotels、チボリ(Tivoli)、Minor Reserve Collection、NH コレクション(NH Collection)、nhow、アヴァニ(Avani)、コルベール・コレクション(Colbert Collection)、NH、オークス(Oaks)、iStay Hotelsのホテルブランドと、多彩なレストラン＆バー、旅行体験、スパ＆ウェルネスブランドの多様なポートフォリオを通じて、革新的で洞察に満ちた体験を創造しています。40年以上にわたる実績を誇るマイナー・ホテルズは、ゲスト、チームメンバー、パートナーにとって最も重要なことに常にフォーカスすることで、より強力なブランドを築き、持続的なパートナーシップを育み、ビジネスを推進しています。マイナー・ホテルズは、グローバル・ホテル・アライアンス(Global Hotel Alliance/GHA)のメンバーです。GHA DISCOVERYの一部である統合ロイヤルティプログラム、マイナー・ディスカバリー(Minor DISCOVERY)を通じて、ゲストの皆さまをお迎えしています。マイナー・ホテルズの詳細は以下をご覧ください。





*物件数には、現在運営中のプロパティに加え、所有、合弁事業、契約済みリース、運営委託契約に基づき開発予定のプロパティを含みます。





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