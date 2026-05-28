北海道発新ブランド「バターの女王」

国産バターにこだわり、北海道別海町指定酪農家の生乳を100%使用。 たっぷりバターで食べた人の体も心もまあるくしたい。バターを溶かすくらいあたたかでハッピーを届けたい、という気持ちで作ったハートフルなお菓子です。 ※マイング初出店 期間:2026年6月1日(月)～6月15日(月) 時間:9:00～21:00 ※最終日のみ19:00まで

「バタータルト アソート」

＜バター＞ 発酵バターをたっぷり２４％配合したバタータルトにベイクドショコラ生地を乗せて、丁寧に焼き上げ、濃厚でミルキーなホワイトバターチョコレートクリームをトッピングした上品でかわいらしいタルト。 ＜ストロベリー＞ フレッシュで甘酸っぱいストロベリーバターチョコクリームをトッピングした爽やかな味わいのタルト。

「あまおう苺バターラングドシャ」

発酵バターを21％使用したラングドシャで福岡県産あまおうを使用したくちどけの良いストロベリーチョコをサンド。 あまおうの芳醇な香りと甘酸っぱい華やかな味わいが楽しめるラングドシャです。

SNSで話題のありしゃんクッキー「AMILY」

ヘラヘラ三銃士のありしゃんと料理家の杉山絵美が立ち上げた、「LOVE」をテーマにしたスイーツブランドです。厳選素材をふんだんに使い手づくりにこだわった優しいクッキーが誕生しました。多くの方に笑顔と幸せが広まりますように心を込めてお届けします。 ※マイング初出店 期間:2026年6月16日(火)～6月30日(火) 時間:9:00～21:00 ※最終日のみ19:00まで

「あまおうチアフルクッキー詰め合わせ」

福岡県産あまおうを使用したクッキー「ハートジャムクッキー」、「あまおうシュガークッキー」2種類の詰め合わせ。 福岡の特産品「博多あまおう」とありしゃんクッキーのコラボがお楽しみ頂けます。

「チアフルチョコチップ生クッキー抹茶」

厳選素材をふんだんに使い手づくりにこだわったチアフルチョコチップ生クッキー。 京都府産宇治抹茶とクーベルチュールホワイトチョコレートを使用しました。

＜マイングPOP UP SPACEについて＞

https://www.ming.or.jp/events/popupspace.php

昨年春に開業した博多駅コンコース直結のPOP UP SPACE 毎月約2週間ペースで店舗が入れ替わり、日々マイングをご利用頂くお客様の日常に、 新鮮さ、話題性、季節等を提供しております。

＜博多エキナカ マイング概要＞

JR博多駅 １階に位置する九州最大級のおみやげ処 お菓子・スイーツ・明太子・スーパー・食品・惣菜まで揃い、 地元、観光のお客様、インバウンド、様々なお客様で賑わう商業施設です。 ●営業時間：9時～21時 ●店 舗 数 ：93店舗 ●開 業：1963年12月1日 ●運営会社：株式会社博多ステーションビル

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