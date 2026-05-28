グローバルに展開するモビリティテクノロジー企業Desay SV（本社：中国・広東省恵州 市／会長：高 大鵬［Gao Dapeng］）は、2026年5月27日から29日にパシフィコ横浜で 開催している「人とくるまのテクノロジー展（AEE）2026」に出展し、創立40周年テーマ「40 Years for Smarter Mobility（よりスマートなモビリティを推進してきた40年）」のもと、AIインテリジェントキャビンやADASをはじめとする先進モビリティ技術を日本市場向けに公開しました。

車内体験と自動運転を再定義

Desay SVの展示の中心となったのは、フラッグシップAIインテリジェントキャビンドメインコントローラプラットフォーム「EA01U」です。 業界初となるシームレスなクラウド・エッジ統合を実現した同プラットフォームは、利用シーンやユーザーの好みに応じて機能を最適化し、より快適で直感的なインキャビン体験を実現します。 また、音声、画像、ジェスチャーなど複数の情報を統合的に処理する車載エッジ側で動作するマルチモーダルAI「Omni Model」と、生成AI分野で注目されるMixture of Experts（MOE）技術を活用。高度な音声認識やジェスチャー認識を実現します。 さらに、AIエージェントインタラクションフレームワークとAI OSを基盤とすることで、スマートフォンや車載システムをまたいだシームレスなタスク実行を可能にします。 加えてEA01Uは、キャビン、ドライビング、パーキング機能を統合可能なスケーラブル アーキテクチャを採用しており、将来的なクロスドメイン統合や機能拡張にも柔軟に対応します。 AEE2026では、快適な車内体験に加え、Desay SVはフルスタックADASソリューションも展示しました。 「ハードウェアプラットフォーム＋ソフトウェアアルゴリズム＋システム統合」により構成される同ソリューションは、量販車からプレミアムモデルまで、幅広い機能要件に対応します。 本ソリューションは2025年の上海モーターショーで初公開され、ドイツで開催されたIAA Mobility 2025では、国際的なパートナーとの市街地および高速道路での実走行テストを通じて、その先進性とグローバル対応力を実証しました。

インテリジェントで持続可能なモビリティを加速

会場内セミナーでは、Desay SV Japan Managing Directorの川崎 高輔が登壇し、AI時代の自動車開発における主要課題として、複雑化するユーザー体験への対応、ユーザーが求める快適性と技術実装との整合、安全性と利便性のバランスについて紹介しました。 これらの課題に対応するため、川崎は、Desay SVがエコシステム連携を支えるオープン開発モデルと、開発から導入までを統合したフルライフサイクル型AI運用プラットフォームに注力していることを説明しました。 こうした取り組みを通じて、Desay SVは業界パートナーとの連携を深めながら、提供価値を、単なる機能提供から、統合的なユーザー体験や感性価値を重視した領域へ進化させることを目指しています。

日本市場におけるローカル体制と長期的なコミットメント

Desay SVは、過去40年にわたり、自動車業界の進化に対応しながら、技術力の向上とグローバル展開を推進してきました。 こうした継続的な技術革新と事業展開を通じて、Desay SVは事業基盤の強化を進めるとともに、グローバルで強固な顧客基盤を構築しています。 2013年の日本市場参入以来、Desay SVは広島、豊田、横浜へと拠点を展開を拡大してきました。これは、地域に根ざしたエンジニアリング体制とパートナーシップの構築を通じて、日本の自動車メーカーを長期的に支援していく姿勢を示すものです。今後も、ローカルエンジニアリング体制とパートナーシップのさらなる深化進めていきます。 現在、Desay SVは世界26拠点を展開し、80を超える自動車ブランドとパートナーシップを構築しています。また、カスタマイズ可能なモジュール型「アトミックサービス」を通じて、自動車メーカーの多様なニーズに対応しています。 こうしたグローバルな事業基盤を活かし、Desay SVは今後も、安全で快適、かつ魅力あるモビリティソリューションとサービスの提供を通じて、よりスマートで持続可能なモビリティ社会の実現に貢献していきます。