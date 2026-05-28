全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、「BS12プロ野球中継2026」を放送しております。 今年のセ・パ交流戦は「オリックス・バファローズvs.中日ドラゴンズ(5/29放送)」をはじめ、「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ(6/12放送)」、「オリックス・バファローズvs.阪神タイガース(6/14放送)」の3試合を生中継。恒例の副音声企画（ビジターチーム向けの解説・実況）は、セ・リーグver.でお届けします。

1．「BS12プロ野球中継2026」番組概要

パーソル パシフィック・リーグ公式戦をプレイボールから生中継！ 開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで、45試合以上を無料中継でお届けします。 解説には球団OBや各チームのファンと公言する各界の著名人ゲストが続々登場予定。ホームファンは主音声、ビジターファンは副音声でお楽しみください。試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も開催！主音声と副音声の解説者が一緒になってホーム、ビジター両方の視点で「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに居酒屋トーク！視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸ります。 さらに、今シーズンはオープン戦とJERAセ・リーグ公式戦も放送予定！熱い戦いをお届けします。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/ ■番組X：https://x.com/twellv_baseball

２．セ・パ交流戦 3試合放送

「BS12プロ野球中継2026」では、セ・パ交流戦3試合を全国無料で生中継！プロ野球ファンから好評のビジター応援放送を、今シーズンの交流戦もセ・リーグver.でお届けします。 5/29(金)放送「オリックス・バファローズvs.中日ドラゴンズ」は、中日OB＆二軍監督のご経験もある佐伯貴弘さんと、中日OBでコーチも務められた英智さんが副音声解説として出演！主音声は、坂口智隆さんが解説を務めます。続く2試合には、豪華ゲストが続々出演！6/12(金)放送「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ」副音声には水田わさびさんが、6/14(土)「オリックス・バファローズvs.阪神タイガース」副音声には ますだおかだ増田さんがゲストとして出演！解説者と一緒に、ビジター応援放送を盛り上げます。 そして、 Xの恒例企画も実施！放送中、出演者に聞きたいことやチームへの応援コメントなどを「#ホーム応援」「#ビジター応援」で募集します！今シーズンの「BS12プロ野球中継」セ・パ交流戦もご期待ください！

３．直近の放送スケジュール

■5月29日（金）17:59放送開始

オリックス・バファローズvs.中日ドラゴンズ ※交流戦

【主音声】解説：坂口智隆 実況：大前一樹 【副音声】解説：佐伯貴弘、英智 実況：寺島啓太

■6月12日（金）17:59放送開始

東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ ※交流戦

【主音声】解説：礒部公一 実況：松原稜典 【副音声】解説：田中広輔 ゲスト：水田わさび 実況：槇嶋範彦

■6月14日（日）13:00放送開始

オリックス・バファローズvs.阪神タイガース ※交流戦

【主音声】解説：近藤一樹 実況：大前一樹 【副音声】解説：大和 ゲスト：ますだおかだ増田 実況：寺島啓太

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 ※上記日程以降の放送スケジュールは番組ホームページよりご確認くださいませ。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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