ゾンビランドサガ×鹿島ガタリンピック、コラボグッズ大好評！干潟の日本唯一イベント、クラウドファンディング最終段階へ

残り一週間を切ったクラウドファンディング。ゾンビランドサガとのコラボシャツも残りわずか

一般社団法人 鹿島デジタル社会推進協会◆鹿島ガタリンピックとクラウドファンディング

鹿島ガタリンピッククラウドファンディングページ

https://yokato.en-jine.com/projects/kashima-gatalympic( https://yokato.en-jine.com/projects/kashima-gatalympic )





佐賀県鹿島市で開催される「第42回鹿島ガタリンピック」が、昨年に続き、今年もクラウドファンディングに挑戦しています。クラウドファンディングサイト「YOKATO!」にて、3月10日に立ち上げられたプロジェクトは、開催まであと2日となった現在、クラウドファンディングサイト「YOKATO!」で現在、目標200万円に対し約138万5000円（69%達成）、56件の支援を集めています。今年はイベント開催後も6月4日までイベントが面白かったら支援していただけるように期間も延長しています！





1985年から続く「鹿島ガタリンピック」は、干潟を活用したユニークな競技が特徴の日本唯一のイベントです。毎年約1500人の参加者と3万人の観客が集い、笑顔と歓声があふれる祭典として全国的に知られています。しかし、地方経済の深刻化により、地元事業者からの寄付が減少傾向にあり、イベントの規模縮小やサービス低下の危機に直面。「全国のファンづくり」を目指し、昨年よりクラウドファンディングに踏み切りました。

◆クラウドファンディングの内容







本プロジェクトは支援に対して返礼品にて対応する実行確約型。目標金額は200万円で、台船・クレーンレンタル（50万円）、テント・トイレレンタル（100万円）、シャトルバス委託（100万円）などの経費に充当予定です。

支援プランは多様で、公式ホームページへの掲載（5,000円）からオリジナルグッズ、競技参加枠（ガタチャリ50万円、ガターザン100万円）、競技タイトルスポンサー（200万円）まで用意。さらに今年は「ゾンビランドサガ」とのコラボリターン品も販売されています。

※競技参加枠は現在締め切り。タイトルスポンサーは準備の都合にて現在受付で印刷物への表記無しの読み上げのみ。











クラウドファンディングの受付終了は6月4日。開催まであと1日、募集まであと6日となった今、「ガタリンピックを応援したい」という全国のファンからの支援が続々と届いています。「子どもたちの輝く目、大人たちの熱い挑戦、この文化を愛するすべての人の想いを、次の世代へつなぐために--あなたの力を貸してください」。





鹿島ガタリンピッククラウドファンディングページ

https://yokato.en-jine.com/projects/kashima-gatalympic( https://yokato.en-jine.com/projects/kashima-gatalympic )



