先進製造業において、カスタマイズ型市場インテリジェンスの重要性が高まっている
製造業企業は、生産複雑化、需要変化、技術移行、地域別産業変化へ対応するために、カスタマイズ型市場インサイトを活用するようになっています。
ある精密工業部品メーカーは、予想外の課題に直面していました。
一部顧客分野では需要が急速に拡大していた一方、別の顧客分野では業界全体が成長しているにもかかわらず受注が減少していました。
さらに、複数地域で生産コストが上昇し、サプライヤーの納期も変化していました。顧客側では、より短い納期や高い製品カスタマイズ要求も増えていました。
表面的には製造業市場全体は堅調に見えていたものの、経営層は重要な疑問を抱えていました。
どの用途分野で長期需要が拡大するのか。地域別製造投資はどの技術やサプライヤーへ移行しているのか。どの製品カテゴリーで価格競争が強まるのか。将来的な競争圧力はどこで最初に高まるのか。
同社は、一般的な製造業市場予測だけでは、こうした経営判断に十分対応できないことを認識しました。
そこで同社は、顧客需要変化、産業投資動向、地域別生産状況、供給網変化、技術導入動向、競争環境などに特化したカスタマイズ型市場インテリジェンスを活用しました。
その結果、同社は新たな需要機会をより早く把握し、調達戦略や長期生産計画を見直せるようになりました。
現在、このような状況は多くの先進製造業分野で広がっています。
製造業市場はさらに複雑化・専門化している
現在、先進製造業市場は以前より急速に変化しています。
産業自動化、航空宇宙部品、自動車システム、精密機械、半導体装置、ロボティクス、高機能材料など、多くの分野で技術変化が進んでいます。
その一方で、需要構造は地域や顧客ごとに細分化しています。
ある市場で成功する生産戦略が、別市場では同じ成果を生まないケースも増えています。
背景には、人材状況、産業政策、インフラ投資、エネルギー価格、顧客ニーズなどの地域差があります。
そのため、多くの製造業企業が市場可視性不足という課題へ直面しています。
一般的な市場レポートでは成長率は把握できても、どの製造エコシステムが成長しているのか、どこへ投資が集中しているのか、どのリスクが高まっているのかまでは十分に把握できないためです。
先進製造業市場が変化する中、多くの企業が、より詳細な市場インテリジェンスを必要としています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
カスタマイズ型市場インサイトが戦略意思決定を強化している
現在、多くの製造業企業が、より実践的な市場可視性を求めてカスタマイズ型市場インテリジェンスへの投資を拡大しています。
経営層は、どの用途分野で需要が変化しているのか、どの地域で製造投資が加速しているのか、どの技術が拡大しているのかをより詳細に把握したいと考えています。
そのため、多くの企業が、産業需要、サプライヤー構造、価格動向、技術移行、生産コスト、競争環境などを分析するためにカスタマイズ型市場インサイトを活用しています。
技術変化が産業競争を再構築している
現在、技術導入によって製造業競争環境も大きく変化しています。
自動化、デジタル製造、人工知能、予知保全、スマートファクトリー、高機能材料などが競争構造へ影響を与えています。
また、顧客側では短納期、高度なカスタマイズ、供給安定性への要求が高まっています。
ある精密工業部品メーカーは、予想外の課題に直面していました。
一部顧客分野では需要が急速に拡大していた一方、別の顧客分野では業界全体が成長しているにもかかわらず受注が減少していました。
さらに、複数地域で生産コストが上昇し、サプライヤーの納期も変化していました。顧客側では、より短い納期や高い製品カスタマイズ要求も増えていました。
表面的には製造業市場全体は堅調に見えていたものの、経営層は重要な疑問を抱えていました。
どの用途分野で長期需要が拡大するのか。地域別製造投資はどの技術やサプライヤーへ移行しているのか。どの製品カテゴリーで価格競争が強まるのか。将来的な競争圧力はどこで最初に高まるのか。
同社は、一般的な製造業市場予測だけでは、こうした経営判断に十分対応できないことを認識しました。
そこで同社は、顧客需要変化、産業投資動向、地域別生産状況、供給網変化、技術導入動向、競争環境などに特化したカスタマイズ型市場インテリジェンスを活用しました。
その結果、同社は新たな需要機会をより早く把握し、調達戦略や長期生産計画を見直せるようになりました。
現在、このような状況は多くの先進製造業分野で広がっています。
製造業市場はさらに複雑化・専門化している
現在、先進製造業市場は以前より急速に変化しています。
産業自動化、航空宇宙部品、自動車システム、精密機械、半導体装置、ロボティクス、高機能材料など、多くの分野で技術変化が進んでいます。
その一方で、需要構造は地域や顧客ごとに細分化しています。
ある市場で成功する生産戦略が、別市場では同じ成果を生まないケースも増えています。
背景には、人材状況、産業政策、インフラ投資、エネルギー価格、顧客ニーズなどの地域差があります。
そのため、多くの製造業企業が市場可視性不足という課題へ直面しています。
一般的な市場レポートでは成長率は把握できても、どの製造エコシステムが成長しているのか、どこへ投資が集中しているのか、どのリスクが高まっているのかまでは十分に把握できないためです。
先進製造業市場が変化する中、多くの企業が、より詳細な市場インテリジェンスを必要としています。調査ニーズについて当社チームへご相談をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
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カスタマイズ型市場インサイトが戦略意思決定を強化している
現在、多くの製造業企業が、より実践的な市場可視性を求めてカスタマイズ型市場インテリジェンスへの投資を拡大しています。
経営層は、どの用途分野で需要が変化しているのか、どの地域で製造投資が加速しているのか、どの技術が拡大しているのかをより詳細に把握したいと考えています。
そのため、多くの企業が、産業需要、サプライヤー構造、価格動向、技術移行、生産コスト、競争環境などを分析するためにカスタマイズ型市場インサイトを活用しています。
技術変化が産業競争を再構築している
現在、技術導入によって製造業競争環境も大きく変化しています。
自動化、デジタル製造、人工知能、予知保全、スマートファクトリー、高機能材料などが競争構造へ影響を与えています。
また、顧客側では短納期、高度なカスタマイズ、供給安定性への要求が高まっています。