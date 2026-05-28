姫路の皮革メーカー「山陽レザー」発レザーアイテムブランド「TAANNERR」本革ブックカバー手染め体験を6月7日（日）開催 父の日ギフト制作と「しろのまちめぐり2DAYパス」で姫路観光も満喫
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、姫路の老舗皮革メーカー・株式会社山陽（代表取締役社長：戸田健一、本社：兵庫県姫路市）が自社レザーアイテムブランドとして立ち上げた「TAANNERR（タァンネリル）」と連携し、本格手染めによる本革ブックカバー制作と姫路観光を組み合わせた父の日向け体験プログラムを、2026年6月7日（日）に開催します。本企画では、TAANNERRの本革を使った世界にひとつだけのブックカバーを参加者自身の手で仕上げるレザークラフト体験と、神姫バスが提供する「しろのまちめぐり2DAYパス」による姫路市内周遊をセットで提供し、ものづくり体験と観光の両方を楽しめる内容とします。
今年の父の日は、ネクタイやお酒ではなく、姫路が世界に誇るレザー素材を「自分の手仕事」で仕上げたブックカバーを贈っていただけるよう、本格的なレザークラフト体験プログラムとして企画しました。使うたびに色艶が増し、経年変化を楽しめるブックカバーは、レザー好きのお父さんはもちろん、本物志向の方や「良いモノを届けたい」家族・息子世代にもぴったりのギフトです。
【企画概要（ポイント）】
本企画の主なポイントは次の通りです。
・姫路発レザーアイテムブランド「TAANNERR」の本革ブックカバーを使った本格手染め体験ができること
・レザー職人から直接教わることで、1点ものならではの色ムラ・表情づくりを学べること
・最大A5判の書籍・手帳カバーとして使える、実用性の高いアイテムを制作できること
・父の日ギフトとして、その場でギフトラッピングまで行い、すぐに贈れる形に仕上げられること
・神姫バスの「しろのまちめぐり2DAYパス」付きで、姫路城や書写山などをめぐるプチ観光を楽しめること
父の日のプレゼントをつくる時間そのものが、忘れられない思い出となると同時に、世界遺産・姫路城や書写山圓教寺など、姫路を代表する観光地を周遊できるお得な体験となります。父の日ギフトとしてだけでなく、レザーやクラフト体験が好きな方の「自分へのご褒美参加」としても歓迎します。
【体験内容】
(1) TAANNERRと株式会社山陽のストーリーを知る
会場は、姫路駅前徒歩1分の体験型複合施設「MONZEN」2Fギャラリースペースです。まずは、姫路の地場産業である皮革産業の話や、皮革メーカー（タンナー）としての株式会社山陽の役割、「革は生きている」をコンセプトに掲げる自社ブランドTAANNERRのストーリーをご紹介します。「なぜ姫路の革は評価されるのか」「タンナーの役割とは何か」といった背景を知ることで、これから手にする一枚の革に、より一層の愛着を感じていただけます。
(2) 手染め職人から学ぶ、本革ブックカバーの手染め体験
当日は、TAANNERRの手染め職人を講師に招き、実際の商品にも使われる本革を用いてブックカバーを1点ずつ手染めしていきます。ベースカラーは8色を用意しており、参加者の感覚やイメージに応じて、色の濃淡やグラデーション、あえて残すムラ感など、手染めならではの表情づくりを楽しめます。レザー好きのお父さんを思い浮かべながら好みの色合いに染め上げるのはもちろん、「自分用に、とことんこだわった一枚を仕上げたい」という方にもおすすめの内容です。完成したブックカバーは、本だけでなく手帳カバーとしても使える仕様となっており、仕事でもプライベートでも日常的に使える“日常づかいの父の日ギフト”としてお持ち帰りいただけます。
今年の父の日は、ネクタイやお酒ではなく、姫路が世界に誇るレザー素材を「自分の手仕事」で仕上げたブックカバーを贈っていただけるよう、本格的なレザークラフト体験プログラムとして企画しました。使うたびに色艶が増し、経年変化を楽しめるブックカバーは、レザー好きのお父さんはもちろん、本物志向の方や「良いモノを届けたい」家族・息子世代にもぴったりのギフトです。
【企画概要（ポイント）】
本企画の主なポイントは次の通りです。
・姫路発レザーアイテムブランド「TAANNERR」の本革ブックカバーを使った本格手染め体験ができること
・レザー職人から直接教わることで、1点ものならではの色ムラ・表情づくりを学べること
・最大A5判の書籍・手帳カバーとして使える、実用性の高いアイテムを制作できること
・父の日ギフトとして、その場でギフトラッピングまで行い、すぐに贈れる形に仕上げられること
・神姫バスの「しろのまちめぐり2DAYパス」付きで、姫路城や書写山などをめぐるプチ観光を楽しめること
父の日のプレゼントをつくる時間そのものが、忘れられない思い出となると同時に、世界遺産・姫路城や書写山圓教寺など、姫路を代表する観光地を周遊できるお得な体験となります。父の日ギフトとしてだけでなく、レザーやクラフト体験が好きな方の「自分へのご褒美参加」としても歓迎します。
【体験内容】
(1) TAANNERRと株式会社山陽のストーリーを知る
会場は、姫路駅前徒歩1分の体験型複合施設「MONZEN」2Fギャラリースペースです。まずは、姫路の地場産業である皮革産業の話や、皮革メーカー（タンナー）としての株式会社山陽の役割、「革は生きている」をコンセプトに掲げる自社ブランドTAANNERRのストーリーをご紹介します。「なぜ姫路の革は評価されるのか」「タンナーの役割とは何か」といった背景を知ることで、これから手にする一枚の革に、より一層の愛着を感じていただけます。
(2) 手染め職人から学ぶ、本革ブックカバーの手染め体験
当日は、TAANNERRの手染め職人を講師に招き、実際の商品にも使われる本革を用いてブックカバーを1点ずつ手染めしていきます。ベースカラーは8色を用意しており、参加者の感覚やイメージに応じて、色の濃淡やグラデーション、あえて残すムラ感など、手染めならではの表情づくりを楽しめます。レザー好きのお父さんを思い浮かべながら好みの色合いに染め上げるのはもちろん、「自分用に、とことんこだわった一枚を仕上げたい」という方にもおすすめの内容です。完成したブックカバーは、本だけでなく手帳カバーとしても使える仕様となっており、仕事でもプライベートでも日常的に使える“日常づかいの父の日ギフト”としてお持ち帰りいただけます。