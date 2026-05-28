開発生産性の向上を実現する「Claude Code実務導入ハンズオン研修」を提供開始 ～開発効率を飛躍的に向上させるAIペアプログラミングを2日間で習得～

IT人財育成に豊富な実績をもつJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：為田 光昭、以下「JTP」）は、エージェント型AIコーディング支援ツール「Claude Code」の実務導入を支援する2日間のハンズオン研修プログラムを、2026年5月28日より提供開始します。本研修は、Claude Codeを活用して開発業務を飛躍的に向上させる、開発未経験者でも、AIの支援により実際のアプリ開発を体験できる、幅広い層に対応した実践的なカリキュラムです。





■ 背景近年、生成AIの急速な進化により、ソフトウェア開発の現場においてもAIツールの活用が不可欠となっています。特に、Anthropic社が提供するエージェント型AIコーディング支援ツール「Claude Code」は、コード生成・修正、テスト作成、既存コードの理解まで、開発業務全般を包括的にサポートする次世代ツールとして、世界中の開発者から注目を集めています。しかしながら、多くの開発現場では「AIへの効果的な指示方法がわからない」「生成されたコードの品質評価基準が不明確」「既存の開発フローへの組み込み方が見えない」といった課題を抱えており、ツールの導入から実務での効果的な活用までには大きなギャップが存在しています。さらに、AIが生成するコードのセキュリティリスクへの懸念も根強く、本格的な導入に踏み切れていない企業も少なくありません。経験豊富な開発者であっても、AIとの協働という新しい開発スタイルにおいて、セキュアなコードの実装と検証を両立させることは容易ではないのが現状です。また、開発経験がない方や初学者にとっては、プログラミング自体が高い壁となりがちですが、Claude Codeの活用により、アプリ開発の知識が限られていても、実際に動くアプリケーションを作成できるようになり、開発のハードルを大幅に下げています。ただし、セキュリティの基礎知識なしにAIツールを使用することは、新たなリスクを生む可能性があります。このような背景から、JTPは25年以上にわたるIT人財育成の知見と、セキュリティ領域における豊富なソリューション提供実績を融合させ、Claude Codeの価値を安全に引き出す実践的な研修プログラムをご用意しました。本研修は、「アプリ開発のセキュリティに関する前提知識の習得」「セキュアな実装方法」「生成コードのセキュリティチェック方法」の3つの要素を体系的に組み込んだ、包括的なカリキュラムです。ハンズオン形式で、Claude Codeの基本操作から、セキュリティを考慮した実務への応用方法まで、開発経験の有無にかかわらず、安全で実用的なアプリケーション開発スキルを身につけることができます。■ 研修概要本研修は、Claude Codeの基本操作から応用活用まで、AIを活用したコーディングの進め方を体系的に学び、実務で活用できるスキルを身につけることを目指します。・期間：2日間・実施形態：オンライン／対面（ご要望に応じて選択可能）・対象者：開発未経験者・初学者、Claude Codeの活用を検討・開始する開発エンジニア、開発チームリーダー・推奨受講者数：１開催あたり最大20名カリキュラムの詳細は、下記のページをご確認ください。https://edu.jtp.co.jp/archives/colum/claudecode【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350642/images/bodyimage1】

JTPは、今後もClaude Codeをはじめとする最新のAI技術を取り入れた実践的な研修プログラムの提供を通じて、開発生産性向上と事業成長の加速を支援し、企業のDX推進と技術革新に寄与してまいります。



【JTP株式会社について】

JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人材育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。



【本リリースに関する問い合わせ】

JTP株式会社 コーポレート本部

E-mail：pr@jtp.co.jp

配信元企業：JTP株式会社

プレスリリース詳細へ