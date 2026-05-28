LINE Games、PC放置型新作『ハムトーク』本日発売！
- 28日(木) Steam、STOVEにて発売…6月12日(金)までSteamにて20％引きの価格で購入可能
- 画面の片隅で生活し成長するハムスター…日常のPC環境と共存する放置型ゲーム
- 様々な外見と能力を持つ96匹のハムスター、新規施設｢ポポ牧場｣など楽しみを提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350574/images/bodyimage1】
[2026-0528] LINE Games (共同代表チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)は、自社の新作PCゲーム『ハムトーク』を本日5月28日(木)に正式発売しましたのでお知らせいたします。
『ハムトーク』は、PCパッケージ基盤の放置型ソーシャルシミュレーションジャンルで、いくつかの作業を同時に遂行するPC利用環境に合わせ、画面上に常駐するハムスターを育てるヒーリングゲームです。
発売価格は、655円(税込)で、SteamとSTOVEにて『ハムトーク』を購入、ダウンロードできます。Steamでは、6月12日(金)まで2週間発売記念割引として通常価格より20%OFFの価格で購入が可能です。
ユーザーは計96匹のハムスターと出会うことができ、上位ランクのハムスターになるほど、派手な外見と高い能力を持っています。また、画面の上下段など自分のプレイタイプに合わせてハムスターとデコアイテムを配置できます。
正式発売版にはハムスター達が稼働する新規生産施設｢ポポ牧場｣が追加されました。ハムスターは、｢ポポ牧場｣で様々な資源を生産し、この施設は作物栽培をする｢自然型｣とハムスターが利用する｢施設型｣に分類されます。ポポ牧場にハムスターを配置すると、ニンジンに水をあげたり、回し車に乗るなど多彩で可愛い姿を見ることができます。
『ハムトーク』は、2月にSteamにてデモ版を公開した後、高い反響を経て、｢圧倒的に好評｣の評価を得ております。特にグローバルユーザーは、ハムスターとの交流を通じて情緒的な癒し要素に対し、高い満足度を示しています。
デモ版の公開以降、頂いた様々なフィードバックを基に『ハムトーク』だけの可愛いコンセプトと便利なゲーム性を最大化しました。また、PCで他の作業をしながらいつでも一緒にいられるハムスター達と癒しの時間を満喫していただければ幸いです。
『ハムトーク』の正式発売版は、Steam及びSTOVEにて購入可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350574/images/bodyimage2】
【ゲーム概要】
タイトル：ハムトーク
ジャンル：放置型ソーシャルシミュレーション
料金体系：655円(税込)
プラットフォーム：PC (Steam)
公式サイト(Steam)：https://store.steampowered.com/app/3985130/Hamster_Talk/
公式サイト(STOVE) : https://store.onstove.com/ja/games/104684
コピーライト表記 ：(C) Super Awesome Inc. ALL RIGHTS RESERVED.(C) LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
- 画面の片隅で生活し成長するハムスター…日常のPC環境と共存する放置型ゲーム
- 様々な外見と能力を持つ96匹のハムスター、新規施設｢ポポ牧場｣など楽しみを提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350574/images/bodyimage1】
[2026-0528] LINE Games (共同代表チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)は、自社の新作PCゲーム『ハムトーク』を本日5月28日(木)に正式発売しましたのでお知らせいたします。
『ハムトーク』は、PCパッケージ基盤の放置型ソーシャルシミュレーションジャンルで、いくつかの作業を同時に遂行するPC利用環境に合わせ、画面上に常駐するハムスターを育てるヒーリングゲームです。
発売価格は、655円(税込)で、SteamとSTOVEにて『ハムトーク』を購入、ダウンロードできます。Steamでは、6月12日(金)まで2週間発売記念割引として通常価格より20%OFFの価格で購入が可能です。
ユーザーは計96匹のハムスターと出会うことができ、上位ランクのハムスターになるほど、派手な外見と高い能力を持っています。また、画面の上下段など自分のプレイタイプに合わせてハムスターとデコアイテムを配置できます。
正式発売版にはハムスター達が稼働する新規生産施設｢ポポ牧場｣が追加されました。ハムスターは、｢ポポ牧場｣で様々な資源を生産し、この施設は作物栽培をする｢自然型｣とハムスターが利用する｢施設型｣に分類されます。ポポ牧場にハムスターを配置すると、ニンジンに水をあげたり、回し車に乗るなど多彩で可愛い姿を見ることができます。
『ハムトーク』は、2月にSteamにてデモ版を公開した後、高い反響を経て、｢圧倒的に好評｣の評価を得ております。特にグローバルユーザーは、ハムスターとの交流を通じて情緒的な癒し要素に対し、高い満足度を示しています。
デモ版の公開以降、頂いた様々なフィードバックを基に『ハムトーク』だけの可愛いコンセプトと便利なゲーム性を最大化しました。また、PCで他の作業をしながらいつでも一緒にいられるハムスター達と癒しの時間を満喫していただければ幸いです。
『ハムトーク』の正式発売版は、Steam及びSTOVEにて購入可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350574/images/bodyimage2】
【ゲーム概要】
タイトル：ハムトーク
ジャンル：放置型ソーシャルシミュレーション
料金体系：655円(税込)
プラットフォーム：PC (Steam)
公式サイト(Steam)：https://store.steampowered.com/app/3985130/Hamster_Talk/
公式サイト(STOVE) : https://store.onstove.com/ja/games/104684
コピーライト表記 ：(C) Super Awesome Inc. ALL RIGHTS RESERVED.(C) LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階