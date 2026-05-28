はちのす制作、無料ツール『カラーピッカー』をリリース ― 画面ピックと画像抽出で、6形式・WCAG・色相環・色覚多様性まで一画面で完結
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350691/images/bodyimage1】
～ 画面ピックと画像抽出で色を取得、HEX/RGB/HSL/HSB/CMYK/Labの6形式同時表示、WCAGコントラスト判定、色相環付き補色サジェスト、日本伝統色127色マッチング、色覚多様性シミュレーションまで一画面で完結。画像はサーバー送信ゼロの完全クライアントサイド処理 ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年5月26日、無料ツール集『はちのすWebツール』の第3弾として「カラーピッカー」を公開しました。画面ピックと画像アップロードからの色抽出を兼ね備え、6形式同時表示・WCAG判定・色相環ダイヤグラム付き補色サジェスト・日本伝統色マッチング・色覚多様性シミュレーションまでをひとつの画面で完結できる多機能ツールです。
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/color-picker
【公開の背景】
Webデザイン・LP制作・ブランディング案件では、競合サイトやロゴ画像から「参考にした色を正確に再現する」ニーズが日常的に発生します。既存の無料カラーピッカーは画像アップロードによる単点抽出が中心で、ブラウザ外を含む画面のどこからでも色を取得できる「画面ピック」を実装したWebツールは、調査時点で日本市場では限定的でした。
またWebアクセシビリティ（WCAGコントラスト比）対応案件や色覚多様性（カラーユニバーサルデザイン）への配慮が求められる場面でも、ピック → コントラスト判定 → 色覚シミュレーション → 配色サジェスト を別ツールで往復する手間が発生しがちでした。
はちのす制作では、SEO・LLMO Brandingの記事制作やLP・コーポレートサイト制作で蓄積した「業務で必要なカラー周辺機能」を一画面に集約し、Web制作・デザイン・マーケティングの現場ですぐに使える形でツール化しました。
【主な機能】
■ ピックモード（2系統）
・画面ピック：ブラウザ外を含む画面上のどこからでもクリック1つで色を取得（Chromium系のChrome 95+ / Edge / Opera など対応）
・画像抽出：ドラッグ＆ドロップ／クリックで選択／Ctrl+Vで貼り付け／URL指定の4経路から画像を読み込み、クリックで任意ピクセルの色を取得（最大10MB、巨大画像は自動で縮小キャンバス処理）
■ 6形式同時表示
・HEX / RGB / HSL / HSB(HSV) / CMYK / Lab を1画面に同時表示
・各形式横のコピーボタンでクリップボードへ即時転記
■ WCAGコントラスト比
・ピックした色と背景色（カラーピッカーで自由に変更可）のコントラスト比をリアルタイム計算
・WCAG 2.1 の AAA（7以上）／ AA（4.5以上）／ AA大きな文字（3以上）／基準未満 を自動判定し、判定バッジで即時表示
・実際のテキストプレビュー（通常文字＋大きな文字）で見え方を確認可能
■ 補色・配色サジェスト＋色相環ダイヤグラム
・12分割の色相環ダイヤグラムに、ピックした色（基）・補色（180°）・スプリット補色（±30°）・トライアド（120°/240°）の位置をマーカーで可視化
・各サジェスト色のカードをクリックすれば、その色をベースにすべての配色を再計算
～ 画面ピックと画像抽出で色を取得、HEX/RGB/HSL/HSB/CMYK/Labの6形式同時表示、WCAGコントラスト判定、色相環付き補色サジェスト、日本伝統色127色マッチング、色覚多様性シミュレーションまで一画面で完結。画像はサーバー送信ゼロの完全クライアントサイド処理 ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年5月26日、無料ツール集『はちのすWebツール』の第3弾として「カラーピッカー」を公開しました。画面ピックと画像アップロードからの色抽出を兼ね備え、6形式同時表示・WCAG判定・色相環ダイヤグラム付き補色サジェスト・日本伝統色マッチング・色覚多様性シミュレーションまでをひとつの画面で完結できる多機能ツールです。
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/color-picker
【公開の背景】
Webデザイン・LP制作・ブランディング案件では、競合サイトやロゴ画像から「参考にした色を正確に再現する」ニーズが日常的に発生します。既存の無料カラーピッカーは画像アップロードによる単点抽出が中心で、ブラウザ外を含む画面のどこからでも色を取得できる「画面ピック」を実装したWebツールは、調査時点で日本市場では限定的でした。
またWebアクセシビリティ（WCAGコントラスト比）対応案件や色覚多様性（カラーユニバーサルデザイン）への配慮が求められる場面でも、ピック → コントラスト判定 → 色覚シミュレーション → 配色サジェスト を別ツールで往復する手間が発生しがちでした。
はちのす制作では、SEO・LLMO Brandingの記事制作やLP・コーポレートサイト制作で蓄積した「業務で必要なカラー周辺機能」を一画面に集約し、Web制作・デザイン・マーケティングの現場ですぐに使える形でツール化しました。
【主な機能】
■ ピックモード（2系統）
・画面ピック：ブラウザ外を含む画面上のどこからでもクリック1つで色を取得（Chromium系のChrome 95+ / Edge / Opera など対応）
・画像抽出：ドラッグ＆ドロップ／クリックで選択／Ctrl+Vで貼り付け／URL指定の4経路から画像を読み込み、クリックで任意ピクセルの色を取得（最大10MB、巨大画像は自動で縮小キャンバス処理）
■ 6形式同時表示
・HEX / RGB / HSL / HSB(HSV) / CMYK / Lab を1画面に同時表示
・各形式横のコピーボタンでクリップボードへ即時転記
■ WCAGコントラスト比
・ピックした色と背景色（カラーピッカーで自由に変更可）のコントラスト比をリアルタイム計算
・WCAG 2.1 の AAA（7以上）／ AA（4.5以上）／ AA大きな文字（3以上）／基準未満 を自動判定し、判定バッジで即時表示
・実際のテキストプレビュー（通常文字＋大きな文字）で見え方を確認可能
■ 補色・配色サジェスト＋色相環ダイヤグラム
・12分割の色相環ダイヤグラムに、ピックした色（基）・補色（180°）・スプリット補色（±30°）・トライアド（120°/240°）の位置をマーカーで可視化
・各サジェスト色のカードをクリックすれば、その色をベースにすべての配色を再計算