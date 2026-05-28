“先生や他参加者の色々なエピソードが聞けた”「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）、2026年4月の修了生が誕生
医療・福祉の専門職向け教育を手がける一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、2026年（令和8年）4月中旬と下旬に「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を開催しました。
全国各地から教員を目指す医療職が一堂に会し、相互交流を通じてスキルを磨きました。2026年4月に誕生した修了者全員の名簿は一般社団知識環境研究会から厚生労働省に報告され、2026年5月27日までに無事受理されました。
「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）の詳細については、下記をご覧ください。
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
教員向けの継続教育として活用できる関連プログラムについては、下記をご参照ください。
「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
「ターミナルケア指導者養成講座」＊2026年度の開催お知らせメール登録受付中
https://learning.ackk.org/0301/
■「医療的ケア教員講習会」2026年4月修了生の声（アンケートより）
◎医療職ではない、教えるべき相手をよく知る、どのような特性があるのか考えることの重要性を学んだ。
◎「教える対象を見る」ことが大切という言葉が印象に強く残りました。
◎他の人に見られながら主技をするのは緊張する。先生や他参加者の色々なエピソードが聞けた。
◎手順のみを指導するだけではなく、医療職側がリスクを把握し、介護職側へ伝える。計画書を作成する際も関わる必要がある。チーム連携の重要さを再確認できました。
◎演習、普段実施していることだが、介護職の方々にわかりやすく伝えるためにどうした良いかの視点を養うことができた。
◎介護士さんのバックグラウンド、学んできた事を理解できた。チームで仕事していく上で、関わり方の参考になりました。
◎医療的ケアとは の細かい内容、法制度が分かった。とても分かりやすかったです。
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会[教育会]
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350690/images/bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
全国各地から教員を目指す医療職が一堂に会し、相互交流を通じてスキルを磨きました。2026年4月に誕生した修了者全員の名簿は一般社団知識環境研究会から厚生労働省に報告され、2026年5月27日までに無事受理されました。
「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）の詳細については、下記をご覧ください。
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
教員向けの継続教育として活用できる関連プログラムについては、下記をご参照ください。
「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
「ターミナルケア指導者養成講座」＊2026年度の開催お知らせメール登録受付中
https://learning.ackk.org/0301/
◎医療職ではない、教えるべき相手をよく知る、どのような特性があるのか考えることの重要性を学んだ。
◎「教える対象を見る」ことが大切という言葉が印象に強く残りました。
◎他の人に見られながら主技をするのは緊張する。先生や他参加者の色々なエピソードが聞けた。
◎手順のみを指導するだけではなく、医療職側がリスクを把握し、介護職側へ伝える。計画書を作成する際も関わる必要がある。チーム連携の重要さを再確認できました。
◎演習、普段実施していることだが、介護職の方々にわかりやすく伝えるためにどうした良いかの視点を養うことができた。
◎介護士さんのバックグラウンド、学んできた事を理解できた。チームで仕事していく上で、関わり方の参考になりました。
◎医療的ケアとは の細かい内容、法制度が分かった。とても分かりやすかったです。
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会[教育会]
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/
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配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
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