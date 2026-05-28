5月23日（土）、荒川河川敷（志茂5丁目41番先、岩淵水門野球場）で、北区総合水防訓練を実施した。 この訓練は、「訓練日未明、東京地方にレベル3大雨警報及びレベル2氾濫注意報が発令され、北区岩淵町周辺では荒川が氾濫危険水位に迫り、志茂5丁目の低地では道路冠水により、住宅や地下施設への浸水危険が発生している」という新たな防災気象情報を用いた想定で実施。 この日は、東京消防庁が管轄する区内の赤羽・王子・滝野川の各消防署、区職員、東京地下鉄株式会社、東京都下水道局などおよそ200名が参加した。被害を最小限に食い止めるため、関連機関及び地域住民が連携した訓練を実施することで、総合的な水防活動能力の強化を図っている。

今回の訓練は「5月23日未明、東京地方にレベル3大雨警報及びレベル2氾濫注意報が発令されるとともに、北区岩淵町周辺では荒川が氾濫危険水位に迫り、志茂5丁目の低地では道路冠水により、住宅や地下施設への浸水危険が発生している」という想定で行われた。これは、5月29日から運用が開始される新たな防災気象情報を用いたもの。新情報では、情報名称に警戒レベルの数字をつけて発表することで、市町村等が発令する避難情報や住民がとるべき避難行動が分かりやすくなる。

東京消防庁、区土木緊急工作隊、区職員などの指揮のもと、河川越水危険現場において、鋼板を2列横に並べ杭で固定し、その間に砂を入れることにより、強固な壁を作る「鋼板防護工法」、土のうを積んで付近一帯地域への越水および地下や床上への浸水を防止する「積み土のう工法」、1基で土のう約300個分に相当する15mの連結水のうを2基並べ、可搬ポンプを活用して河川から充水して作成する「連結水のう工法」、建物内への浸水防止を図るもので、消防隊が災害現場で使用する三連はしごと防水シートを活用した「地下浸水防止工法」、土のうで通風口を囲み地下への浸水防止を図る「地下鉄通風口浸水防止工法」が実施された。

さらに、地域の住民による、身近にあるビニール袋と段ボールおよびプランターを活用した「簡易水防工法」も行われ、地域の防災力向上を図った。 車両展示ブースでは、補給車、救命ボートを積載可能な救出救助車、毎分3,000リットルの水を排水可能な排水ポンプ車、夜間の照明活動や消防機器などに電力を供給する電源車として使用できる照明電源車が並んだ。そのほか、浸水時の扉の重さが体験できる水圧ドアの体験が行われた。

区道路公園課は、「毎年この時期に実施する水防訓練は、これから迎える集中豪雨や台風シーズンに万全を期すための良い機会になっており、万が一の際には、訓練を活かし迅速に対応したい」と話している。

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道路公園課 ℡03-3908-9213