大阪・都島に店舗を構えるムーガタ専門店「夢をかなえるゾウ」大阪都島店（以下、当店）は、 2026年5月より、タイのナイトマーケット気分を楽しめる「フルーツスムージー」の提供を新たに開始いたしました。 近年、日本国内でもタイカルチャーへの注目が高まっており、今週末には「タイフェスティバル大阪」も開催予定です。 当店では、“まるでタイ旅行”のような体験をさらに楽しんでいただくため、タイの屋台やナイトマーケットで人気のフルーツスムージーを新たに導入いたします。 ■ タイ人にも人気の理由 ― “現地そのまま”の再現度 当店はこれまで、タイ現地の味やビュッフェシステム、店舗内装で、まるでタイで食事をしているかのような体験を忠実に再現したムーガタ専門店として、 日本人のお客様はもちろん、在日タイ人のお客様からも高い支持を獲得してきました。 今回スタートするフルーツスムージーも、タイのナイトマーケット文化を意識し、 ・注文ごとに作るフレッシュな味わい ・南国フルーツの濃厚な甘み ・カラフルでSNS映えするビジュアル ・ムーガタやタイ料理との相性 など、“現地感”を感じられるドリンクとして提供いたします。 ■ 提供スタートするスムージーは全6種類 ・マンゴースムージー ・バナナスムージー ・パイナップルスムージー ・ストロベリースムージー ・アボカドバナナスムージー ・ヨーグルトスムージー タイ屋台で人気の南国フルーツを中心に、食後のデザートとしても楽しめるラインナップを用意しています。 ■ “まるでタイ現地”の没入体験 店内には大きなピンクガネーシャが鎮座し、ムエタイ観戦やタイのナイトマーケットを思わせる空気感を演出。 料理だけでなく「空間」も含めて現地体験を提供しています。 タイ現地で仕入れてきたムーガタ鍋や食器、タイ音楽、現地感のある接客、そして今回のフルーツスムージーによって、 日本にいながら、まるでタイ旅行中にナイトマーケットを歩いているかのような感覚を楽しめます。 ■ こんな方におすすめです ・タイ料理が好きな方 ・タイ旅行気分を味わいたい方 ・ムーガタを知っているが食べたことのない方 ・SNS映えするグルメを楽しみたい方 ・アジアのナイトマーケットの雰囲気が好きな方 ■ 店舗情報 店名：タイ式焼肉 夢をかなえるゾウ 大阪都島店 業態：ムーガタ専門店／タイ料理 所在地：大阪府大阪市都島区都島本通2丁目6－10 アンナビル2F 公式サイト：https://mookata.net/ Instagram： https://www.instagram.com/mookata.yumekana/ ■ 本件に関するお問い合わせ 店舗名：夢をかなえるゾウ 担当：櫨山 TEL：080-9719-7630 Email：mookata.osk@gmail.com