六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲高山植物園では、高原に夏を呼ぶ明るい夏色の花「ニッコウキスゲ」約1,000株の群落が見頃です。

植物園西入口の目の前に広がる亜高山帯型の群落は、当園での育成下では早咲きで、6月下旬までお楽しみいただける見込みです。また、園内中央に位置する湿性区では、高原型の2,000株の群落が、例年6月下旬頃より咲き始めます。

◆ニッコウキスゲ（ススキノキ科）

ニッコウキスゲ（ススキノキ科）は、北海道、本州（中部以北）の亜高山帯の湿り気がある草原に生える多年草です。関西以西に自生地はないため、群落で咲く様子は貴重です。

尾瀬や霧ヶ峰の群落が有名で、高さは40～70cmになります。花は一日花で、朝開いて夕方には閉じてしまいますが、一本の茎にたくさんの蕾をつけ、それが次から次へと咲くために、全体としては長い間楽しむ事ができます。





■イベント情報「六甲高山植物園×暦生活・花びより」

七十二候の暦と花の色の展示や、花あつめスタンプラリーを開催。アルプスやヒマラヤ、日本の高山植物の花々とともに、四季をめでる、いとおしむ時間を。

【開催日】開園中～7月12日（日）

【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）





◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日） ※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円 ／ 小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円

※荒天により営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/93b2cf4249f1ae63acd966d158c2f2ef9c5ea110.pdf





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