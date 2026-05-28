DRUM TAOが本拠地とする野外劇場「TAOの丘」(大分県竹田市)は、2026年3月27日より春シーズンの営業を開始しました。春の観光シーズンに合わせて、多くの観光客の来場が期待されます。

阿蘇くじゅう国立公園の大自然に囲まれた標高約1,036mの野外劇場で、空と風を感じながら和太鼓の音を体感できる、ここでしか味わえないライブ体験を提供します。





TAOの丘

(C)DRUM TAO





■自然と一体になる野外劇場

「TAOの丘」は、阿蘇くじゅう国立公園内に位置する野外劇場で、世界観客動員数1,000万人を超えるDRUM TAOの本拠地としても知られています。

標高約1,036mの久住高原に広がる雄大な景色の中で、空や風、光とともに和太鼓の音を体感することができます。

劇場空間そのものが自然と一体となることで、一般的なホール公演とは異なる、開放感と臨場感に満ちた体験を生み出します。





天空の舞台





■その日、その瞬間だけのライブ

野外劇場ならではの魅力は、天候や時間帯によって表情を変える景色とともに、音が変化することです。

同じ演目でも、空の色や風の強さによって感じ方が変わるため、訪れるたびに異なる体験が生まれます。

まさに「その日、その瞬間にしか存在しないライブ」を楽しめる場所です。





室内ライブ





■観光地としての魅力

久住高原は、大分県を代表する観光エリアの一つであり、ドライブや自然観光の目的地としても人気の高いエリアです。

「TAOの丘」は、旅行や観光の途中に立ち寄ることができる立地にあり、“観る”だけでなく“体感する”観光コンテンツとして、多くの来場者に支持されています。









■DRUM TAOについて

DRUM TAOは1993年に結成された和太鼓エンターテインメント集団。

世界観客動員数1,000万人を超え、ニューヨーク・オフブロードウェイをはじめ、世界各国で公演を行っています。

本拠地である久住高原では、「TAOの丘」を拠点に、自然と融合した新しい舞台表現を発信し続けています。





【出演：DRUM TAO】

世界観客動員数1,000万人！

伝統楽器である和太鼓を中心に圧倒的なパフォーマンスで 表現する「THE日本エンターテイメント」

2016年ニューヨーク・オフブロードウェイでは全公演SOLD OUTし、ニューズウィーク誌は「TAOは日本を世界へ売り込む『顔』になる！」と絶賛。

2020年、阿蘇くじゅう国立公園の中に野外常設劇場「TAOの丘」オープン。2026年4月9日京都に常設劇場「DRUM TAO THEATER KYOTO」開業。

2026年、TAOは3チームで年間1000回を超える公演を開催予定。総務大臣表彰、観光庁長官表彰、大分県文化功労賞、竹田市文化創造賞などを受賞。









■野外劇場TAOの丘 営業概要

◆営業日 ：2026年3月27日(金)～11月23日(月祝)予定

◆会場 ：TAOの丘(大分県竹田市久住町)

◆料金 ：大人(中学生以上)4,500円 / 小人(4歳～小学生)2,500円

＊0～3歳無料、1席利用の場合は小人料金

＊価格はすべて税込み表記です

※晴天時 ：野外劇場「天空の舞台」・雨天時：屋内施設「TAO HOUSE」にて公演を実施

※来場方法：ご予約なしでもご来場可能。





TAOの丘HP： https://drum-tao.com/nature-theater/









■お問い合わせ

一般財団法人TAO文化振興財団

TEL：0974-76-0951