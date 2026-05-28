韓国発コスメブランド「ＶＤＬ（ブイディーエル）」は、2026年5月29日（金）より、6月メガ割セール向けの新商品および新色を発売いたします。ベースメイクのファンデーション・クッションの新色Nシリーズに加え、夏らしい清涼カラーのチークアイテムが充実のラインアップで登場。企画セットは最大24%OFFのお得な価格でお買い求めいただけます。

発売＆Qoo10メガ割セール概要

発売日：2026年5月29日（金） 発売商品：①ＶＤＬ カバーステイン パーフェクティング クッション ファンデーション 企画セット/ ②ＶＤＬ カバーステイン パーフェクティング ファンデーション セット（新色3色）/ ③ＶＤＬ チークステイン ブラッシャー（新色1色）/ ④ＶＤＬ チークステイン ブラッシャー＆ハイライター デュオ（新色2色）/ ⑤ＶＤＬ チークステイン リキッド ブラッシャー（新色4色） 販売先：Qoo10 ＶＤＬ公式ショップ メガ割期間：2026年5月29日（金）17:00 ～ 6月11日（木）23:59

企画セット・新色のご紹介

①ＶＤＬ カバーステイン パーフェクティング クッション ファンデーション 企画セット ※（A02/N01/N02）のみ

【企画セット対象カラー】A02（ピンクみのあるナチュラルアプリコットオークル）／【★NEW】 N01（明るいニュートラル アイボリー）／【★NEW】 N02（自然なニュートラル アイボリー） 内容量：13g | SPF35・PA++ パッケージ：企画セット限定の爽やかなレモンカラー仕様 セット構成：ＶＤＬ ポア ブラー バーム、ＶＤＬ カバーステイン パーフェクティング クッション ファンデーション（リフィル）、専用パフ2個 通常価格：3,830円（税込）➞ メガ割価格：2,884円（税込）最大24%OFF

■ 製品の特長

ＶＤＬが提案する「0キョリ級クッション」は、近距離で見ても美しい仕上がりのクッションファンデーションです(ＶＤＬ比)。少量でも肌にぴたっと密着し、毛穴や肌の凹凸を自然にカバー。重ね塗りしても厚塗り感なく、なめらかな肌を演出します。 ソフトフォーカス効果＊¹で毛穴や小ジワを目立ちにくく見せ、フィルターをかけたようなつるんとした肌へ。さらに、24時間カバー＊²で美しい仕上がりをキープします。 また、ロングラスティング効果で崩れにくく、SPF35・PA++で紫外線対策も可能です。

■ 新色「Nニュートラル スペクトル」について

今回新たに登場する「Nニュートラル スペクトル」は、澄んだナチュラルアイボリーカラーがまるで自分の肌色のように自然に広がり、くすみや色ムラをナチュラルにカバーします。本来の肌トーンにマッチするニュートラルなカラーで、どの角度から見ても透明感のある華やかな印象に仕上がります。 イエローベース・ブルーベースを問わず幅広い肌トーンに自然になじむため、ファンデーション選びに迷いがちな方にもおすすめです。自分の本来の肌トーンを活かしながら、素肌そのものがきれいかのようなナチュラルなベースメイクを演出します。また、時間が経ってもくすみやダークニングが起きにくく、メイクアップしたてのような明るく澄んだカラー感をキープします。

■ セット：ＶＤＬ ポア ブラー バーム

企画セットには、メイク前の下地として使える「ＶＤＬ ポア ブラー バーム」が同梱されます。マルチマイクロパウダー＊³が肌に密着し、余分な皮脂を吸着してテカリをコントロール。軽やかなテクスチャーでべたつきなく使用できます。 また、ＶＤＬこだわりのアイシーブルーカラーで、毛穴や小ジワを自然にカバーして透明感のある仕上がりに。美しいベースメイクをキープします。 ＊¹ 光の散乱によって毛穴やシワを目立たなくみせる効果のこと ＊² メイクアップカバー持続データ(小じわ、キメ、毛穴) 韓国外部機関にて取得済み。効果には個人差があります。 ＊³ 増量剤：シリカ、非水系増粘剤：（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー

② ＶＤＬ カバーステイン パーフェクティング ファンデーション セット ※（N00/N01/N02）のみ

【対象カラー】【★NEW】 N00（Nシリーズで最も明るいニュートラル アイボリー）／【★NEW】 N01（明るいニュートラル アイボリー）／【★NEW】 N02（自然なニュートラル アイボリー） 内容量：30ml | SPF35・PA++ | 韓国ヴィーガン認証院認証 セット構成：ＶＤＬ クラウド セット パウダー ０３ ペール ブルー ※パフは付属しません 通常価格：3,630円（税込）➞ メガ割価格：2,724円（税込）最大24%OFF

■ 製品の特長

軽やかな使用感で肌に薄くぴたっと密着し、長時間＊¹崩れにくいベースメイクを演出するリキッドファンデーションです。なめらかにフィットしながら、ロングラスティング効果で美しい仕上がりをキープします。異なるサイズの粉体と軽いパウダーを使用することで、肌に均一に密着し、自然でなめらかな肌印象へ導きます。また、SPF35・PA++のUVカット効果も備えています。さらに、ソルビトールを発酵させて得た天然保湿高分子＊²を配合。肌にうるおいを与えながら水分をキープし、みずみずしく保ちます。韓国ヴィーガン認証院の認証を取得したヴィーガンファンデーションです。

■ セット：ＶＤＬ クラウド セット パウダー ０３ ペール ブルー

ファンデーションの企画セットには、「ＶＤＬ クラウド セット パウダー ０３ ペール ブルー」が同梱されます。雲のようにふんわりとした肌を演出するルースパウダーで、皮脂によるテカリやべたつきを抑えながら、さらさらなソフトマット肌に仕上げます。しっとり感も兼ね備えており、乾燥しやすい肌の方にも使いやすいアイテムです。 ＊¹ カバー持続データ韓国外部試験機関にて取得済み。効果には個人差があります。 ＊² 整肌成分：ビオサッカリドガムー１

③ ＶＤＬ チークステイン ブラッシャー（新色1色）企画セット

【★NEW】20 LEMON LAVENDER（レモン ラベンダー） クール～ナチュラルトーンおすすめ ※新色20は企画セットのみの展開 セット構成：ＶＤＬ ベルベットパフ ミニ 2個 通常価格：2,310円（税込）➞ メガ割価格：1,792円（税込）最大22%OFF

■ 製品の特長

ＶＤＬの뽀용（ぽよん）チークから新色登場！2026年夏の新色「20 レモン ラベンダー」は、アイシーラベンダーにレモンミルクを一滴溶け込ませたような、甘く涼しげなカラー。透明感あふれるサマーメイクを演出します。 “뽀용（ぽよん）”とは、韓国語で白み感のあるパステルカラーを表現する言葉。ミルクを一滴加えたような絶妙な白みカラーが、ふんわり自然な血色感と上品な可愛らしさをプラスします。 さらに、ベルベットのような柔らかなパウダーが毛穴や凹凸を自然にカバーし、明るくふんわりとした頬をキープします。

■ギフト：ＶＤＬ ベルベットパフ ミニ 2個

やわらかいベルベット素材のパフがチークを肌に密着させ、ヨレにくくなめらかで均一なメイクへ仕上げてくれます。

④ ＶＤＬ チークステイン ブラッシャー＆ハイライター デュオ（新色2色）企画セット

【新色】21 CANDY COOLADE（キャンディ クール エイド）クールトーンおすすめ 22 BOUNCING LEMON（バウンシング レモン）ウォームトーンおすすめ ※新色21・22は企画セットのみの展開 セット構成：ＶＤＬ ベルベットパフ ミニ 2個 通常価格：2,310円（税込）➞ メガ割価格：1,792円（税込）最大24%OFF

■ 製品の特長

「チークステイン ブラッシャー＆ハイライター デュオ」は、チークとハイライターが一体になった2in1パレットです。売り切れ続出の人気シリーズから、2026年夏の新色「21 CANDY COOLADE」「22 BOUNCING LEMON」が企画セット限定で登場します。 “ぽよん”カラーのチークと、シマーパールカラーが輝くしっとり質感のハイライターをひとつに収め、自然な血色感とツヤ感を演出する「#ツヤめきぽよんチーク」。 また、ベルベットのように柔らかなパウダーがムラなく密着し、毛穴や凹凸をふんわりカバー。くすみにくく、明るい仕上がりが続きます。

「21 CANDY COOLADE」はさっぱりしたキャンディのような、ふわっと甘い清涼スウィートムード。ブルーベース・クールトーンの方に特におすすめ。 「22 BOUNCING LEMON」はミルクにレモンが一滴とろけたような、フレッシュなぽよんムード。イエローベース・ウォームトーンの方に特におすすめです。

■ギフト：ＶＤＬ ベルベットパフ ミニ 2個

やわらかいベルベット素材のパフがチークを肌に密着させ、ヨレにくくなめらかで均一なメイクへ仕上げてくれます。

⑤ ＶＤＬ チークステイン リキッド ブラッシャー（新色4色）

【新色】05 ローズ フォーム／06 オーツ アプリコット／07 ココア ムース／08 ポージー ヴェラ 内容量：10.5ml ※01～04は2025年11月21日発売済み。05～08が2026年5月29日発売。 通常価格：1,980円（税込）➞ メガ割価格：1,552円（税込）最大21%OFF

■ 製品の特長

「チークステイン リキッド ブラッシャー」は、頬にのせた瞬間、ふんわりとした“ぽよん”カラーとみずみずしいツヤ感で、じゅんわりにじむような血色感を演出するリキッドタイプのチークです。ほのかなパールカラーで自然な輝きをプラスし、立体感のある頬へと仕上げる“清純グロウチーク”として人気を集めています。 今季は、ＶＤＬならではの“ぽよん”カラーに、トレンドのミュートやニュートラルなニュアンスを加えた新色4色が登場。ピンク・ベージュ・ブラウン系を中心に、デイリー使いしやすいカラー展開です。 クリーミーなリキッドテクスチャーが肌へなめらかに密着し、ムラなく自然に発色。ベースメイクを崩しにくく、重ね塗りによってふんわりとした血色感から、日焼けしたようなヘルシーな発色まで自在に調整できます。

■ 新色カラーラインアップ

「05 ローズ フォーム」 ドライローズのようなやわらかなミュートピンク。ニュートラルカラー・ミュートメイクがお好みの方におすすめ

「06 オーツ アプリコット」 白みとミュートのバランスが絶妙なアプリコットベージュ。イエローベース・ミュートメイクがお好みの方におすすめ

「07 ココア ムース」 トーンダウンしたニュートラルブラウンカラー。ニュートラルカラー・ミュートメイクがお好みの方におすすめ

「08 ポージー ヴェラ」 ラブリーなムードを演出するガーベラコーラルピンク。イエローベースの春タイプの方におすすめ *画像はイメージです

ブランド紹介

「ＶＤＬ（ヴィ・ディー ・エル）」は、現代を生きる女性の「美しさ」への夢と希望を実現すべく、2012年にブランドデビューした 韓国発のグローバルメイクアップブランドです。世界的な有名メイクアップアーティストのウェンディ・ロウとLG生活健康が共同で立ち上げました。 フェイス、アイ、リップメイクアイテムを多数そろえ、中でもベースメイクは海外のプロメイクアップアーティストの間でも支持されています。 ■ＶＤＬJapan 公式ページ https://www.vdlcosmetics.jp/ ■ＶＤＬ公式インスタグラム https://www.instagram.com/vdl_japan/ ■ＶＤＬ公式X（旧：Twitter） https://twitter.com/vdl_japan

エフエムジー & ミッション株式会社 代表者： 取締役社長 中 陽次 設立： 1973年 所在地： 【本店】東京都港区新橋1-5-1 【事業所】 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 LG YIC 15 階 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.fmg-mission.jp/