フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」関西唯一の専門店、エシレ・マルシェ オ ブール＜大阪・梅田＞では、2026年6月9日（火）～9月30日（水）まで、期間限定で「シュー・シトロン 6個入」を販売いたします。

エシレ・マルシェ オ ブール＜大阪・梅田＞限定！ 爽やかなレモン香る季節限定の新作シュー

エシレ・マルシェ オ ブールから「シュー・シトロン 6個入」が期間限定で新登場いたします。 「シュー・シトロン」は、かために焼き上げたシュー生地に、レモン果皮とピューレを加えたクリームを絞り、さらにトップにはイタリアン メレンゲをふわりと重ねた、エシレ・マルシェ オ ブール限定のシュー。エシレ バターを使用したクリームは、濃厚でありながらも、レモンの爽やかな酸味が重なり合うことで、夏らしい 軽やかな味わいに。香ばしく焼き上げたシュー生地とレモンの風味を効かせたクリーム、焦がしメレンゲが調和し、コクと爽やかさをバランスよくお楽しみいただけます。小ぶりで食べやすいサイズや、愛らしい佇まいも魅力の一つです。 エシレのロゴをあしらった専用のボックスは、手土産はもちろん、ご褒美スイーツにもおすすめ。自分時間に、または大切な人と一緒に。季節限定の特別なシューをぜひご堪能ください。 商品名：シュー・シトロン 6個入 価格：1,944円（税込） 販売期間：6月9日（火）～9月30日（水）（※曜日限定：火曜日～土曜日） ※数量限定 ※おひとり様１日２箱まで ※要冷蔵 ※「シュー・ピスターシュ 6個入」は６月６日（土）までの販売。「シュー・シトロン 6個入」販売中は休売いたします。

「ÉCHIRÉ Marché au Beurre（エシレ・マルシェ オ ブール）」

【住所】大阪府大阪市北区角田町8番7号阪急うめだ本店 地下2階 【営業時間】阪急うめだ本店の営業に準じます。

https://www.kataoka.com/echire/marcheaubeurre/

Instagram（＠echire.official.jp）では、ÉCHIRÉの世界観や季節限定商品など、 さまざまな情報を発信しています。