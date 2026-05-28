株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は、藤原華 著『まずは５個捨てるだけ！今度こそ、部屋が片付く。』https://www.asa21.com/book/b671451.html の重版（5月25日 出来）をいたしましたことをお知らせします。

片付けが苦手でも続く！ 「捨てる→整える→好きな空間にする」方法

「片付けたいのに捨てられない」 「何度やっても、気づけば元通りになってしまう」 そんな悩みを抱えている人は少なくありません。著者自身もかつては、いわゆる“ゴミ屋敷”状態の部屋で暮らしていました。そこから一念発起し、汚部屋脱出に成功。多くの人は「モノが多いから片付かない」と考えがちですが、本書ではその原因を“判断できないこと”にあると指摘します。 本書は、なぜ人はモノを捨てられないのかをひもときながら、無理なく進められる片付けの方法を解説した一冊です。片付けを「捨てる → 整える → 好きな空間にする」という流れで捉え、単なる整理にとどまらず、“自分らしい暮らし”を叶えます。 また、「捨てるモノリスト」や「買う前のチェックリスト」も掲載。迷いやすい場面でも判断に悩まず、すぐ動き出せます。

※以下本書より抜粋・編集して紹介

なぜ、人はモノを捨てられないのか

・ジムのトレーニングウェア（また通うかもしれない） ・ダイエットのための運動器具（またやるかもしれない） など…… 「これって、捨ててもいいのかな？」と手が止まってしまうのは、 「この先、使うかどうか」がわからない ＝ 「どんな人生を歩みたいのか」が決まっていないから。 「その人生に必要なモノ・不必要なモノ」がわからず、 捨てるかどうかの判断がつかなくなってしまうのです。

「もし５億円の宝くじが当たったら、どうするか」

片付けに取り掛かる前に、理想の人生について考えてみましょう。 たとえば、「５億円あったら＝お金や生活の心配がなくなったら、したいこと」。 「どんな人生を歩みたいのか」を決めると、捨てる基準ができて、捨てることが怖くなくなります。

片付けを成功させる最短ルート

「1日5個捨て」 から始める

まずは「捨てる」ことに慣れるところから。おすすめなのは、朝、家を出る前に５個だけ捨てること。 短時間で終わるうえ、バタバタした時間帯なので、捨てようかどうか悩む暇がありません。

片付け前にすべきは、①準備運動、②長袖＆エプロン着用、③おにぎりを食べる、④換気

空腹のまま、片付けをスタートするのはNG！ 「いる・捨てる」の判断は脳を使います。 頭をしっかり動かすためにも、ガソリンとなる糖質を事前に補給しておくことが大切です。

「引き続き使う」「捨てる」「売る」「買い替える」の４つに分類する

感覚で悩むのではなく、ルールに当てはめて判断します。 ・使っていなくて、キレイな状態なら「売る」 ・使っていなくて、ボロボロなら「捨てる」 ・使っていて、キレイな状態なら「引き続き使う」 ・使っているけれど、ボロボロなら「買い替える」

「紙袋大作戦」や「一度広い部屋を体験してみる」など、片付けがどんどん進むテクニックが満載！

部屋を自分の好きな空間に育てて、維持する

７割収納で戻しやすくする

リバウンドしない収納のいちばん大切なコツが、「７割収納」。 出し入れしにくい収納は、出しっぱなしを増やしてしまいます。

部屋の印象を左右する黒いモノの量を決める

・甘めでかわいい部屋にしたいなら、黒いモノは少なめに ・ 大人っぽい落ち着いたかっこいい部屋にしたいなら、適度に取り入れる

買うときは「捨てる未来」まで想像する

モノには寿命があり、処分には、手間・時間・お金がかかります。 買うことと捨てることはセット。 本書の「買う前のチェックリスト」を活用して、衝動買いを減らしましょう。

書籍情報

タイトル：『まずは５個捨てるだけ！今度こそ、部屋が片付く。』 著者：藤原華 ページ数：144ページ 価格：1,595円(10%税込） 発行日 ： 2026年4月7日 ISBN ：978-4-86667-814-6 書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b671451.html amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678143/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18539517/

目次

Prologue 片付けの目的を決めよう！ Chapter1 モノを捨てよう！ Chapter2 残したモノを収納しよう！ Chapter3 部屋づくりをしよう！ Chapter4 モノを増やさないようにしよう！

著者プロフィール

藤原華（ふじわら・はな）

「これなら、できるかも？」と思える気軽な片付けのコツを、Ｘやnoteで発信中。 新聞社の取材が来るほどのゴミ屋敷住人から一念発起し、汚部屋脱出に成功。 その体験を綴ったエッセイ「100万円貯めて、汚部屋から脱出してみた」が日本最大級の創作コンテスト「note 創作大賞」で優秀賞を受賞。書籍化され、『片づけをプロジェクト管理してみたら汚部屋が生まれ変わった』（宝島社）を出版。 現在も「今日ここの片付け一緒にやろー！」と呼びかけながら、片付けのハードルを下げ続けている。整理収納アドバイザー準１級取得。 X：@hana__heya （11万フォロワー） @editor_hana （1.9万フォロワー） note：https://note.com/hana_heya (1.7万フォロワー)

書籍リリースPDF↓↓↓

https://newscast.jp/attachments/vgIC14VxDCPIgkuBrwU1.pdf