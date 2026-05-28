株式会社コメダ [本社：愛知県 代表取締役社長：甘利祐一 グループ店舗数：1,154店舗(2026年4月末時点)]は、株式会社ベネッセコーポレーション[本社：岡山県岡山市 代表取締役社長：岩瀬大輔]と連携し、2026年5月28日(木)より小学校5年生家庭科の単元「いっしょにほっとタイム」に対応した学習コンテンツの提供を開始いたしました。





本教材では、コメダが大切にしてきた価値である「くつろぎ」をテーマに、日常生活における心地よい時間の過ごし方や、環境への配慮について、児童が主体的に考える学びを提供します。教材は全国の公立小中学校約12,000校、410万人(2026年4月時点)の児童・生徒が利用する、小中学校向けICT学習ソフト「ミライシード」にて配信をいたします。





「いっしょにほっとタイム」 コメダ珈琲店から学ぶ“くつろぎ”と持続可能なくらし





▼次世代との共創を通じた価値創出

当社は、事業と社会の持続可能な成長に向けた8つのマテリアリティ(重要課題)を特定しています。そして8つのマテリアリティを3つのテーマに分類し、推進しています(下図)。





コメダのマテリアリティ(重要課題)





今回の取り組みは、その中のひとつである『地域コミュニティとの共生(次世代との共創)』を具現化するものです。





コメダ珈琲店は地域に根ざした存在として、多くのお客様に支えられてきました。だからこそ、その地域の未来を担う子どもたちへの教育や学びの機会の提供は、地域への感謝であると同時に、地域の持続的な発展、ひいては当社の事業の持続にもつながる重要な取り組みであると考えています。





コメダが2019年より実施している小学校向け出張授業では、延べ2,500名以上の児童に参加いただき、喫茶文化やサステナビリティについての学びを提供してきました。





本活動をさらに発展させるべく、ベネッセコーポレーションとの協業、ならびに元東京都公立小学校主幹教諭 横山弘美先生のご監修により、教材の共同開発が実現しました。ICT教材「ミライシード」を通じて、より多くの子どもたちに学びの機会を届けていきます。









▼教材の概要





教材イメージ





本教材では、小学5年生家庭科「いっしょにほっとタイム」の単元において、「くつろぎとは何か」「どのようにくつろぎを生み出し、持続していくのか」をテーマに、家庭での過ごし方や環境に配慮した暮らしについて考えます。

子どもたちが日常の中で「くつろぎ」を見つめ直し、自分なりの心地よさを創る力、そしてそれを未来につなげていく視点を育むことは、持続可能な社会の実現に直結します。これからの社会に求められる「持続可能なくつろぎ」を次世代とともに考え、社会に広げていきます。





本教材では、「くつろぎ」を以下の4つの視点に分けて考えます。児童が自らの生活に引き寄せて考えられるよう設計されています。





・誰と過ごすと心地よいか(人)

・どのような時間を過ごしたいか(時間)

・どんな空間が落ち着くか(場所)

・どのような飲食が気持ちを和らげるか(メニュー)





ワークシートを通じて分析し、家庭で実践できる工夫を考えていきます。





詳細はこちら

https://bso.benesse.ne.jp/miraiseed/fansite/kigyou_collabo/case/komeda/









▼今後の展開 公開授業の実施について

2026年度中に、本教材を用いた公開授業を、埼玉県内の小学校にて予定しています。









▼ミライシードとは

ミライシードは、ベネッセホールディングスが提供する小中学校向けの学習・授業支援ICTソフトです。

協働学習、一斉学習、個別学習に対応した機能が1つのソフトに統合されており、AIドリルや意見共有ツールで個別の能力に合わせた指導や、活発な対話型の授業を支援します。

ミライシード公式サイト https://bso.benesse.ne.jp/miraiseed/index.html









▼コメダ式サステナビリティ活動について

コメダのサステナビリティサイト http://komedacomestrue.komeda.co.jp/

お客様により一層くつろいでいただけるよう、そして「くつろぐ、いちばんいいところ」を永遠に持続させるべく、「“心にもっとくつろぎを” KOMEDA COMES TRUE. with YOU」をミッションに掲げ、様々な取り組みをおこなっています。