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―羽田の玄関口が変わるー 羽田空港第３ターミナル駅を「和のおもてなし空間」へ
ホームドアに国内最大級75インチのデジタルサイネージを導入
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣 幸宏）は，「日本の玄関口」である羽田空港に直結する羽田空港第３ターミナル駅において，ホームドアの更新工事とあわせ，デジタルサイネージの設置および旅客通路等の内装改修を実施します。
本取り組みは，訪日外国人が最初に日本に触れる場所であり，また出国時には旅の締めくくりとなる同駅を，単なる通過点ではなく，旅の期待感を高め，記憶に残る空間へと進化させる第一歩として位置づけるものです。今回の更新では，視覚的な演出と情報発信機能を強化することで，日本らしさを感じられる空間づくりを進めるとともに，訪れるお客さまの気持ちを高める高揚感のある駅空間の創出を目指します。
詳細は下記のとおりです。
１.主な工事内容
（1）デジタルサイネージ導入
・ホームドア内蔵型デジタルサイネージ（２番線）
※ホームドア更新工事に併せて設置
・Ｂ２階エレベーター部（改札外）
・２階エレベーター部・２階改札内連絡通路
（2）ホームドア更新工事
・１番線および２番線ホームドアの更新
（3）内装改修
・２階改札内・外連絡通路
・３階旅客通路
（1）デジタルサイネージ設置工事 2026年６月以降（予定）
（２番線ホームドア内蔵型，駅構内）
（2）ホームドア更新工事 2026年６月〜10月（予定）
（１番線・２番線）
（3）内装改修 2026年６月以降（予定）
※上記は現時点での予定であり，今後変更となる場合があります。
３．既存設備を活用したホームドアの更新方法
本工事では，駅をご利用のお客さまへの影響を最小限とするため，既存のホームドア
設備を活用しながら，新しいホームドアへ順次，１両分ずつ更新を行います。
（施工：ナブテスコ株式会社）
なお，工事の進捗状況により，日中時間帯において一部のホームドアが休止している
箇所があります。これに伴い，当該箇所には監視員を配置し，安全確保に万全を期して
おりますが，ご利用の際は，足元および列車との間隔に十分ご注意ください。
４. お客さまのお問い合わせ先
京急ご案内センター TEL：03-5789-8686／045-225-9696
（受付時間）９:00〜17:00 年末年始は休業
※営業時間は変更となる場合がございます。
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣 幸宏）は，「日本の玄関口」である羽田空港に直結する羽田空港第３ターミナル駅において，ホームドアの更新工事とあわせ，デジタルサイネージの設置および旅客通路等の内装改修を実施します。
本取り組みは，訪日外国人が最初に日本に触れる場所であり，また出国時には旅の締めくくりとなる同駅を，単なる通過点ではなく，旅の期待感を高め，記憶に残る空間へと進化させる第一歩として位置づけるものです。今回の更新では，視覚的な演出と情報発信機能を強化することで，日本らしさを感じられる空間づくりを進めるとともに，訪れるお客さまの気持ちを高める高揚感のある駅空間の創出を目指します。
１.主な工事内容
（1）デジタルサイネージ導入
・ホームドア内蔵型デジタルサイネージ（２番線）
※ホームドア更新工事に併せて設置
・Ｂ２階エレベーター部（改札外）
・２階エレベーター部・２階改札内連絡通路
（2）ホームドア更新工事
・１番線および２番線ホームドアの更新
（3）内装改修
・２階改札内・外連絡通路
・３階旅客通路
（1）デジタルサイネージ設置工事 2026年６月以降（予定）
（２番線ホームドア内蔵型，駅構内）
（2）ホームドア更新工事 2026年６月〜10月（予定）
（１番線・２番線）
（3）内装改修 2026年６月以降（予定）
※上記は現時点での予定であり，今後変更となる場合があります。
３．既存設備を活用したホームドアの更新方法
本工事では，駅をご利用のお客さまへの影響を最小限とするため，既存のホームドア
設備を活用しながら，新しいホームドアへ順次，１両分ずつ更新を行います。
（施工：ナブテスコ株式会社）
なお，工事の進捗状況により，日中時間帯において一部のホームドアが休止している
箇所があります。これに伴い，当該箇所には監視員を配置し，安全確保に万全を期して
おりますが，ご利用の際は，足元および列車との間隔に十分ご注意ください。
４. お客さまのお問い合わせ先
京急ご案内センター TEL：03-5789-8686／045-225-9696
（受付時間）９:00〜17:00 年末年始は休業
※営業時間は変更となる場合がございます。