東京工芸大学が高校生対象のフォトコンテスト「第3回カラフルフォトリンピック」を開催 ― 写真をとおして「ちがい」や「多様性」を考え・学ぶ

東京工芸大学が高校生対象のフォトコンテスト「第3回カラフルフォトリンピック」を開催 ― 写真をとおして「ちがい」や「多様性」を考え・学ぶ