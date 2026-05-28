ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「かが・のと味自慢」は、石川県産「金沢すいか」の販売を開始しました。

「金沢すいか」は、石川県金沢市周辺の砂丘地で育てられるスイカで、水はけの良い土壌が生み出す甘さとシャリ感のある食感が特長です。昼夜の寒暖差により、果肉全体にしっかりと甘みが行き渡り、みずみずしい味わいが楽しめます。

また、この砂丘地は長年にわたりスイカ栽培が続けられてきた産地であり、生産者が土づくりから収穫まで丁寧に管理することで、安定した品質を実現しています。

本商品は、約８ｋｇの食べ応えのあるサイズで、ご家庭で楽しめる初夏の定番商品です。旬の時期にのみ出荷される季節限定の味覚としてお楽しみいただけます。



今が旬！金沢すいか



■「金沢すいか」３Ｌサイズ（約８ｋｇ・１玉）

販売期間：令和８年７月１３日(月)まで

ＵＲＬ ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4101-41010020220020-2020/



シャリッ！あまっ！金沢すいか



■石川県「かが・のと味自慢」ショップ

ＵＲＬ ：https://www.ja-town.com/shop/c/c4101/



ＪＡタウン_かが・のと自慢



【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown