日本のヘアケア市場、プレミアム製品への需要拡大を背景に2034年までに100億米ドル規模に達する見通し
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350686/images/bodyimage1】
日本のヘアケア市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のヘアケア市場：製品別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のヘアケア市場は2025年に72億米ドルに達し、2034年には100億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.71%です。関東地方が市場を牽引しており、東京首都圏とその周辺地域には、日本で最も多くの高級製品消費者、プロのサロンチャネル、そしてイノベーションを重視する都市部の美容消費者が集中しています。シャンプーは最大の製品セグメントであり、これは日本に深く根付いた毎日の洗髪文化と、日本の消費者がマスマーケット向けの洗浄剤にも適用する高い製品品質基準によって支えられています。eコマースは最も急速に成長している流通チャネルであり、自宅配送の利便性、幅広い製品選択肢、そして消費者が新しいヘアケア製品を発見し試す方法を変革しているデジタル美容コンテンツの影響力の高まりによって牽引されています。
日本のヘアケア市場は、ヘアカラー、ヘアスプレー、コンディショナー、スタイリングジェル、シャンプー、その他のトリートメントなど、幅広い製品を網羅しており、eコマースプラットフォーム、専門店、大型スーパーマーケット、コンビニエンスストア、薬局、そしてプロのサロンといったチャネルを通じて販売されています。日本は、一人当たりの支出額が高く、ブランドロイヤルティが高く、製品の有効性、安全性、使用感に対する消費者の期待が高度化しているなど、世界で最も成熟し、イノベーション主導型のヘアケア市場の一つです。日本の消費者の60%以上が、頭皮ケアを顔のスキンケアと同じくらい重要視しており、こうした文化的意識が、基本的な洗浄やコンディショニングを超えた、臨床的に測定可能な効果をもたらす機能性シャンプー、頭皮トリートメント、育毛美容液、アンチエイジングヘアソリューションへの需要を加速させています。この市場は、花王、資生堂、ライオン、マンドムといった国内大手による継続的な製品イノベーションと、ロレアル、プロクター・アンド・ギャンブル、ユニリーバ、ヘンケルといったグローバル企業との激しい競争によって牽引されています。
さらに、ソーシャルメディアプラットフォームにおけるKビューティーとJビューティーのトレンドの影響力の高まり、プロの施術結果を再現する高級サロン風ホームケア製品の急速な拡大、そして日本のプラスチック資源循環法の要件と高まる消費者の環境意識に沿った持続可能なパッケージや詰め替え可能な製品形式の採用の増加によって、市場は形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-hair-care-market/requestsample
主要な市場推進要因
頭皮の健康への注目、高齢化社会、そして脱毛対策への需要
高齢化が急速に進む日本（高齢者の割合は世界でも有数）では、頭皮の老化、薄毛、抜け毛予防、ボリュームアップといった問題に特化した機能性ヘアケア製品に対する需要が高まっています。これらの問題は、消費者が50代、60代、そしてそれ以降を迎えるにつれて、ますます深刻化し、個人的にも大きな関心事となります。頻繁な化学処理、紫外線、硬水、大気汚染などは、日本の都市部の消費者の間で薄毛、乾燥、頭皮の敏感さに大きく影響しており、ヘアケアはスキンケアと同様に、重点的な投資に値するカテゴリーとして広く認識されるようになっています。中野製薬の「ラデュラ」ブランドは、独自のボンドフィックスコンプレックス技術をプレミアム価格帯で展開することで、50代から70代の女性層に成功裏にアプローチしています。これは、年齢層に特化したヘアケアのポジショニングの商業的な実現可能性と、日本の高齢消費者が科学的に処方されたソリューションに投資する意欲が高まっていることを示しています。国内のヘアケア市場は一貫して高級化の傾向を示しており、関東、関西、中部地方の都市部の消費者は、頭皮の健康効果と使用感の良さを兼ね備えた高性能な製品への買い替え意欲を継続的に示しており、小売およびサロンの両方の流通チャネルにおける平均取引額を押し上げている。
日本のヘアケア市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のヘアケア市場：製品別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のヘアケア市場は2025年に72億米ドルに達し、2034年には100億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.71%です。関東地方が市場を牽引しており、東京首都圏とその周辺地域には、日本で最も多くの高級製品消費者、プロのサロンチャネル、そしてイノベーションを重視する都市部の美容消費者が集中しています。シャンプーは最大の製品セグメントであり、これは日本に深く根付いた毎日の洗髪文化と、日本の消費者がマスマーケット向けの洗浄剤にも適用する高い製品品質基準によって支えられています。eコマースは最も急速に成長している流通チャネルであり、自宅配送の利便性、幅広い製品選択肢、そして消費者が新しいヘアケア製品を発見し試す方法を変革しているデジタル美容コンテンツの影響力の高まりによって牽引されています。
日本のヘアケア市場は、ヘアカラー、ヘアスプレー、コンディショナー、スタイリングジェル、シャンプー、その他のトリートメントなど、幅広い製品を網羅しており、eコマースプラットフォーム、専門店、大型スーパーマーケット、コンビニエンスストア、薬局、そしてプロのサロンといったチャネルを通じて販売されています。日本は、一人当たりの支出額が高く、ブランドロイヤルティが高く、製品の有効性、安全性、使用感に対する消費者の期待が高度化しているなど、世界で最も成熟し、イノベーション主導型のヘアケア市場の一つです。日本の消費者の60%以上が、頭皮ケアを顔のスキンケアと同じくらい重要視しており、こうした文化的意識が、基本的な洗浄やコンディショニングを超えた、臨床的に測定可能な効果をもたらす機能性シャンプー、頭皮トリートメント、育毛美容液、アンチエイジングヘアソリューションへの需要を加速させています。この市場は、花王、資生堂、ライオン、マンドムといった国内大手による継続的な製品イノベーションと、ロレアル、プロクター・アンド・ギャンブル、ユニリーバ、ヘンケルといったグローバル企業との激しい競争によって牽引されています。
さらに、ソーシャルメディアプラットフォームにおけるKビューティーとJビューティーのトレンドの影響力の高まり、プロの施術結果を再現する高級サロン風ホームケア製品の急速な拡大、そして日本のプラスチック資源循環法の要件と高まる消費者の環境意識に沿った持続可能なパッケージや詰め替え可能な製品形式の採用の増加によって、市場は形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-hair-care-market/requestsample
主要な市場推進要因
頭皮の健康への注目、高齢化社会、そして脱毛対策への需要
高齢化が急速に進む日本（高齢者の割合は世界でも有数）では、頭皮の老化、薄毛、抜け毛予防、ボリュームアップといった問題に特化した機能性ヘアケア製品に対する需要が高まっています。これらの問題は、消費者が50代、60代、そしてそれ以降を迎えるにつれて、ますます深刻化し、個人的にも大きな関心事となります。頻繁な化学処理、紫外線、硬水、大気汚染などは、日本の都市部の消費者の間で薄毛、乾燥、頭皮の敏感さに大きく影響しており、ヘアケアはスキンケアと同様に、重点的な投資に値するカテゴリーとして広く認識されるようになっています。中野製薬の「ラデュラ」ブランドは、独自のボンドフィックスコンプレックス技術をプレミアム価格帯で展開することで、50代から70代の女性層に成功裏にアプローチしています。これは、年齢層に特化したヘアケアのポジショニングの商業的な実現可能性と、日本の高齢消費者が科学的に処方されたソリューションに投資する意欲が高まっていることを示しています。国内のヘアケア市場は一貫して高級化の傾向を示しており、関東、関西、中部地方の都市部の消費者は、頭皮の健康効果と使用感の良さを兼ね備えた高性能な製品への買い替え意欲を継続的に示しており、小売およびサロンの両方の流通チャネルにおける平均取引額を押し上げている。