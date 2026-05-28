リチウム電池材料用焼結ローラーハースキルンの世界市場2026年、グローバル市場規模（エアキルン、アトモスフィアキルン）・分析レポートを発表
2026年5月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「リチウム電池材料用焼結ローラーハースキルンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、リチウム電池材料用焼結ローラーハースキルンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のリチウム電池材料用焼結ローラーハースキルン市場は、2024年時点で3億2400万米ドル規模に達しており、2031年には4億3700万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.4％と見込まれており、電気自動車市場や蓄電池需要拡大を背景に安定した成長が期待されています。
リチウム電池材料用焼結ローラーハースキルンは、リチウムイオン電池の正極材、負極材、セラミックセパレーターなどを高温焼結するために設計された先進的な焼成装置です。ローラー搬送システムを備えており、焼結工程中に材料を安定的に搬送しながら、酸素、窒素、混合ガスなどによる炉内雰囲気を精密に制御できます。優れた温度均一性、省エネルギー性能、大量生産能力を備えており、リン酸鉄リチウム、ニッケル・コバルト・マンガン系材料、リチウムマンガン酸化物などの製造に広く利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、電気自動車市場拡大、エネルギー貯蔵需要増加、リチウムイオン電池生産能力拡大などが挙げられます。特に電気自動車向け高性能電池需要の急増に伴い、電池材料製造設備への投資が世界的に拡大しています。
また、再生可能エネルギー普及に伴う蓄電池需要増加も市場成長を支えています。さらに、高性能電池材料への要求が高まる中で、高精度温度制御や高効率焼結技術への需要も増加しています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「エアキルン」と「アトモスフィアキルン」に分類されています。エアキルンは一般的な空気雰囲気下で焼結を行う方式であり、比較的シンプルな工程に適しています。一方、アトモスフィアキルンは酸素や窒素など特殊ガス環境を制御できるため、高性能電池材料製造向け需要が拡大しています。
用途別では、「正極材」「負極材」「その他」に分類されています。特に正極材市場は高性能電池需要増加を背景に急成長しており、リン酸鉄リチウムや三元系材料向け設備需要が拡大しています。負極材分野でも高容量化対応材料向け需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、日本、韓国を中心に電池材料生産設備投資が活発化しています。特に中国では電気自動車市場急成長を背景に、大規模電池工場建設が進んでいます。
日本市場では高品質電池材料技術への強みを背景に高性能焼結設備需要が安定しています。韓国市場でも大手電池メーカーによる設備投資拡大が市場成長を支えています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「リチウム電池材料用焼結ローラーハースキルンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、リチウム電池材料用焼結ローラーハースキルンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のリチウム電池材料用焼結ローラーハースキルン市場は、2024年時点で3億2400万米ドル規模に達しており、2031年には4億3700万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.4％と見込まれており、電気自動車市場や蓄電池需要拡大を背景に安定した成長が期待されています。
リチウム電池材料用焼結ローラーハースキルンは、リチウムイオン電池の正極材、負極材、セラミックセパレーターなどを高温焼結するために設計された先進的な焼成装置です。ローラー搬送システムを備えており、焼結工程中に材料を安定的に搬送しながら、酸素、窒素、混合ガスなどによる炉内雰囲気を精密に制御できます。優れた温度均一性、省エネルギー性能、大量生産能力を備えており、リン酸鉄リチウム、ニッケル・コバルト・マンガン系材料、リチウムマンガン酸化物などの製造に広く利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、電気自動車市場拡大、エネルギー貯蔵需要増加、リチウムイオン電池生産能力拡大などが挙げられます。特に電気自動車向け高性能電池需要の急増に伴い、電池材料製造設備への投資が世界的に拡大しています。
また、再生可能エネルギー普及に伴う蓄電池需要増加も市場成長を支えています。さらに、高性能電池材料への要求が高まる中で、高精度温度制御や高効率焼結技術への需要も増加しています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「エアキルン」と「アトモスフィアキルン」に分類されています。エアキルンは一般的な空気雰囲気下で焼結を行う方式であり、比較的シンプルな工程に適しています。一方、アトモスフィアキルンは酸素や窒素など特殊ガス環境を制御できるため、高性能電池材料製造向け需要が拡大しています。
用途別では、「正極材」「負極材」「その他」に分類されています。特に正極材市場は高性能電池需要増加を背景に急成長しており、リン酸鉄リチウムや三元系材料向け設備需要が拡大しています。負極材分野でも高容量化対応材料向け需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は世界最大市場となっており、中国、日本、韓国を中心に電池材料生産設備投資が活発化しています。特に中国では電気自動車市場急成長を背景に、大規模電池工場建設が進んでいます。
日本市場では高品質電池材料技術への強みを背景に高性能焼結設備需要が安定しています。韓国市場でも大手電池メーカーによる設備投資拡大が市場成長を支えています。