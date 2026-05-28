オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社）は、2026年7月23日（木）～25日（土）の3日間および8月1日（土）に京都市で開催される第72回 日本不整脈心電学会学術大会に協賛します。当社は、電極一体型ホルター心電計「Heartnote®」や心電計付き上腕式血圧計、携帯型心電計など、心疾患の早期発見と早期治療介入をサポートする製品をブースで展示します。また、7月24日（金）には、心房細動リスク検出の重要性に関するランチョンセミナーを開催します。

日本不整脈心電学会は、日本の医療発展と国民の健康増進を目的に、不整脈の発生メカニズムや診断法、治療法研究の助成などに取り組んでいます。近年は、不整脈の中でも脳梗塞や心不全を引き起こす「心房細動」の早期発見および予防の重要性に関する啓発活動に注力しています。

今回、当社は副島京子先生（杏林大学医学部循環器内科 教授）、 小田倉弘典先生（土橋内科医院 院長）を座長に迎え、「心房細動診療をどう変えるか―早期検出とバーデン評価*に基づく治療最適化と心不全予防―」と題したランチョンセミナーを開催します。

セミナーでは田中宣暁先生（桜橋渡辺未来医療病院循環器内科）より「電極を用いない脈波心房細動検出は何を変えるのか」、萬納寺洋士先生（済生会福岡総合病院循環器内科）より「心房細動検出後の治療を最適化する長時間ホルター心電図評価」、そして夜久英憲先生（国立循環器病研究センター心不全・移植部門心不全部）からは「心房細動検出を起点とした心不全の早期発見と治療介入」をテーマにそれぞれご講演いただきます。

当社は2026年1月より長時間ホルター心電図解析サービス（HeartnoteⓇ事業）を開始しました。本セミナーでは心電計付き上腕式血圧計や携帯型心電計、長時間ホルター心電計を用いた心房細動の可能性検出や長時間心電図によるバーデン評価*が早期発見・治療に与える有用性（臨床的価値）を専門家の立場から説明します。

当社は、循環器事業のビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げ、心房細動の早期発見に取り組んでいます。今後も、学会活動をグローバルで積極的に進め、医療から信頼されるデバイスとサービスを提供することで、世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献していきます。

*連続して心電図モニタリングを行た期間内に、心房細動が検出された時間の割合。

第72回 日本不整脈心電学会学術大会の概要

会長：副島 京子（杏林大学医学部循環器内科）

八木 哲夫（仙台市立病院循環器内科）

会期：2026年7月23日（木）～25日（土）、8月1日（土）

＊8月1日（土）はICD/CRT合同研修セミナーとスポンサードセミナーをWEB開催

会場：国立京都国際会館

公式ホームページ：https://www.ace-enterprise.co.jp/jhrs2026/index.html

ランチョンセミナー

セッション名 ランチョンセミナー12

日時：2026年7月24日（金） 12:10～13:10

会場：国立京都国際会館 第3会場 1F Room D

テーマ：心房細動診療をどう変えるか―早期検出とバーデン評価に基づく治療最適化と心不全予防―

座長：副島 京子 先生（杏林大学医学部循環器内科 教授）

小田倉 弘典 先生（土橋内科医院 院長）

演者：田中 宣暁 先生（桜橋渡辺未来医療病院 内科部長 兼 心臓血管センター 不整脈科長）

萬納寺 洋士 先生（済生会福岡総合病院 循環器内科 部長）

夜久 英憲 先生（国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 医師）

【ランチョンセミナー申し込みURL】

https://www.ace-enterprise.co.jp/jhrs2026/contents/luncheon.html

展示予定機器

電極一体型ホルター心電計 HeartnoteⓇ

＜主な特長＞

・薄型・軽量・コードレス設計で、装着時の不快感が少ない

・防水仕様のため、装着したままシャワーや半身浴が可能（IPX4およびIPX7に適合）

・最大7日間の連続測定が可能

※医療機器認証番号：302ACBZX00015000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/ecg-heartnote/

＊HeartnoteⓇを利用したホルター心電計診断サービスもご紹介します。



Heartnote® 本体



使用イメージ



心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

＜主な特長＞

・血圧測定と一緒に心電図を記録

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/hcr-7800t.html

HCR-7800T 本体



使用イメージ



アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）



携帯型心電計 HCG-8060T

＜主な特長＞

・携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ

・記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00046000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/hcg-8060t.html









HCG-8060T 本体



使用イメージ



携帯型心電計 HCG-9010U

＜主な特長＞

・12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる

・本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録

・心電図波形と解析結果は、医療機関者向けのパソコン専用ソフト（別売）*で医療機関が確認。解析結果は、計13種類で表示される

*本製品を使用するには、「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器認証番号：305AABZX00067000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/hcg-9010u.html



HCG-9010U 本体

判読支援ソフト画面イメージ



使用イメージ

