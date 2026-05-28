さくら情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延 充正、以下「さくら情報システム」)は、バックオフィスと従業員をつなぐコミュニケーションツール「XOLOGY」シリーズに新たにノーコードワークフロー機能「XOLOGY WF」をリリースし、2026年5月28日(木)より提供を開始します。

労働人口の減少や多様な働き方の浸透を背景に、企業におけるバックオフィス業務の効率化・デジタル化の重要性はますます高まっています。一方で、従来のワークフローシステムは「申請単位」での管理が中心であり、業務全体の進行管理や最適化には課題がありました。

「XOLOGY WF」は、こうした課題を解決するため、“申請処理を行う仕組み”から“業務を円滑に進める仕組み”へとワークフローの役割を拡張し、業務の中で発生する申請や情報収集を一連の流れとして整理・管理できる点を特長としています。





バックオフィスと従業員をつなぐコミュニケーションツール「XOLOGY」、ワークフロー機能「XOLOGY WF」を5月28日より提供開始





■サービス概要

「XOLOGY WF」は、ノーコードで柔軟に業務プロセスを設計できるワークフローサービスです。各企業のニーズ・運用に応じてパーツを組み合わせ、申請フォームや承認ルートを自由に構築でき、さまざまな申請に対応します。従来の人事部門向けの定型ワークフローでは対応できなかった各企業独自の申請内容や承認ルールにも対応可能です。

また、従業員から人事部門などのバックオフィスへの申請業務だけではなく、バックオフィスから従業員への依頼に基づき情報収集を行える仕組みも備えており、アンケートやサーベイなども「XOLOGY WF」の中で実現可能です。進捗状況の可視化に加え、未提出者への自動リマインドなど、バックオフィスの利便性や効率化を追求しています。





＜主な特長＞

・ノーコードで申請フォームを自由に設計可能

・承認ルートの柔軟な設定により複雑な業務にも対応

・双方向のコミュニケーション機能でアンケート・サーベイなども可能

・進捗の可視化および未対応者への自動リマインド機能

・申請・依頼・情報収集業務をまとめて管理し、属人化の抑制に寄与





「XOLOGY WF」

サービス詳細： https://www.sakura-is.co.jp/xology/xology-wf/index.html









■期待効果

利便性の向上、業務の効率化、社内DXの推進に寄与します。これからの労働人口減少や多様な働き方にも対応でき、従業員とバックオフィスの双方に大きなメリットを提供します。





【従業員】

・スマートフォンなどマルチデバイスから、場所や時間を問わず申請可能

・承認ルートを事前に設定でき、迷わず申請可能





【バックオフィス】

・人事領域だけではなく、社内稟議や各種変更申請など全社の申請業務を統合可能

・紙・メール・PDFベースの業務を効率化し、DX推進に寄与

・社内メールの閲覧ができない従業員に対しても、スマートフォンなどを通じて連絡や依頼・情報の共有などのコミュニケーションツールとして活用可能









■今後の展望

さくら情報システムは長年にわたり人事システムの提供を通じて人事部門の業務を支援してきました。

従業員の利便性や操作のしやすさに加え、人事部門の業務効率化・省力化にフォーカスし、今後の労働人口減少などの長期的な社会課題を見据えて「XOLOGY」シリーズを順次リリースしています。

今後は、さらなるワークフローの利便性向上、収集したデータの分析・活用機能、個人のタスク管理が可能な「MY LIST」などの新機能を今秋のリリースに向けて開発中です。









■新料金プラン「まとまるプラン」について

XOLOGYシリーズのすべてのサービス(労務、WF、給与明細、住民税、年末調整、通年申告)をより安価にご利用いただけるお得な料金プラン「まとまるプラン」を2026年6月1日より提供開始予定です。





＜対象サービス＞

・XOLOGY労務

https://www.sakura-is.co.jp/xology/xology-roumu/index.html





・XOLOGY WF

https://www.sakura-is.co.jp/xology/xology-wf/index.html





・XOLOGY給与明細

https://www.sakura-is.co.jp/xology/xology-meisai/index.html





・XOLOGY年末調整

https://www.sakura-is.co.jp/xology/xology-nencho/index.html





・XOLOGY住民税

https://www.sakura-is.co.jp/xology/xology-juminzei/index.html





・XOLOGY通年申告

サービス詳細はお問い合わせください(個別ご案内)









■さくら情報システムについて

＜会社概要＞

商号 ： さくら情報システム株式会社(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)

本社 ： 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

設立 ： 1972年11月29日

URL ： https://www.sakura-is.co.jp

事業内容： 三井住友銀行およびグループ会社の基幹システムを支え、幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してまいりました。豊かな経験から培ったノウハウ、技術、信頼を基に、会計・人事給与・金融・BPO・セキュリティ・システム運用の強みを軸に、今後もお客様の課題解決をトータルにサポートしていきます。





※ 本リリースに記載されている会社名、サービス名等は各社の登録商標または商標です。