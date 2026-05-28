2026年5月吉日

報道関係者各位

株式会社ベルアージュ 広報担当

プレスリリース

株式会社ベルアージュ(本社:広島市安芸区、代表取締役:長谷川 剛)は、2026年3月、広島市安佐北区亀山に障害福祉サービス事業所「ラフォーレ亀山」を開設いたしました。

ラフォーレ亀山は、就労継続支援B型・生活介護の2サービスを提供する多機能型事業所です。看護師の常駐および機械浴設備を完備し、重度身体障害のある方にも安心してご利用いただける環境を整えています。「働きたい」「活動したい」「つながりたい」というご利用者の想いに寄り添い、一人ひとりの輝きをつなぐ支援を実践してまいります。

■ 施設概要

| 施設名 | ラフォーレ亀山 | | 開設日 | 2026年3月1日(日) | | 所在地 | 〒731-0231 広島県広島市安佐北区亀山9丁目13-17 | | サービス区分 | 就労継続支援B型・生活介護(多機能型) | | 定 員 | 就労継続支援B型 10名 / 生活介護 10名 | | 特 長 | 看護師常駐・機械浴設備完備(重度身体障害の方にも対応) | | 利用相談 | 随時受付中(個別相談対応) | | 電話 | 082-881-3777(平日 9:00～17:00) |

■ ラフォーレ亀山の特長

1. 重度身体障害の方にも対応できる充実した医療的支援体制

看護師を常時配置し、医療的ケアが必要な方や重度身体障害のある方が安心して日中活動を行える環境を整えています。また、機械浴設備を完備しており、入浴介助が必要な方にも十分なサポートを提供いたします。同様のサービスを提供している既存施設「ラフォーレ高陽」(広島市安佐北区真亀)のノウハウを活かし、安全・安心な支援を実現します。

2. 就労継続支援B型・生活介護の多機能型事業所

「働きたい」という気持ちをお持ちの方には就労継続支援B型で就労機会を提供し、「活動したい」「つながりたい」という方には生活介護を通じた日中活動・社会参加の場をご用意しています。一つの施設で多様なニーズに対応できる多機能型の体制が、ご利用者とご家族の選択肢を広げます。

3. 株式会社ベルアージュが培ってきた支援のノウハウ

当社は2009年の設立以来、放課後等デイサービスを中心に子どもから成人まで、ライフステージに沿った切れ目のない支援を展開してまいりました。「一人ひとりの輝きをつなぐ Care is peace.」の理念のもと、感謝と尊重・謙虚さと誠実さ・優しさと熱意を支援の根幹に据え、地域に根ざした福祉サービスを提供しています。ラフォーレ亀山においても、その理念を体現した質の高い支援を行ってまいります。

■ 対象となる方

就労継続支援B型:障害のある方で、通常の事業所での雇用が困難な方(65歳未満の方が原則)

生活介護:常時介護を必要とする障害のある方(障害支援区分3以上。ただし50歳未満は区分2以上)

※重度身体障害・医療的ケアが必要な方もご相談ください。

■ 会社概要

| 社 名 | 株式会社ベルアージュ | | 設 立 | 2009(平成21)年7月14日 | | 代表者 | 代表取締役 長谷川 剛 | | 本 社 | 〒736-0083 広島市安芸区矢野東6-24-3 | | 事業内容 | 放課後等デイサービス / 児童発達支援 / 生活介護 / 就労継続支援B型 / 短期入所 | | 従業員数 | 107名 | | URL | https://www.belage.co.jp/ |

■ 本件に関するお問い合わせ

| 窓 口 | ラフォーレ亀山 | | 電 話 | 082-881-3777 | | 受付時間 | 平日 9:00～17:00 | | 所在地 | 〒731-0231 広島県広島市安佐北区亀山9丁目13-17 | | Webフォーム | https://www.belage.co.jp/inquiry_laforet/ |

以上