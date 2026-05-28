株式会社清川屋（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：伊藤舞）は、自社人気スイーツ「ほわいとぱりろーる」の累計販売数が60万本を突破したことをお知らせいたします。 “白いロールケーキ”として長年親しまれてきた「ほわいとぱりろーる」は、雪のように真っ白でもっちりとした生地と、ミルキーで軽やかなクリームが特長のロングセラースイーツです。 近年ではテレビ番組や各種メディアでも紹介される機会が増え、県内外から多くの支持を集めています。清川屋では、この60万本突破を機に、より多くのお客様へ山形発スイーツの魅力を届けたいと考えています。

【＠Press読者限定】“山形のおいしいもの”が当たるキャンペーン開催中

今回のプレスリリース掲載を記念し、期間限定の読者キャンペーンを開催いたします。 期間中、清川屋オンラインショップにて商品ご購入時、通信欄へキーワード「ぱりろ」を入力いただいたお客様の中から、抽選で3名様に山形の美味しいものをプレゼントいたします。 プレゼント内容は、清川屋オリジナル商品や季節限定商品などを予定しています。 山形の魅力をもっと楽しんでいただきたいという想いから企画した、＠Press読者限定キャンペーンです。

【キャンペーン概要】

応募期間：2026年6月30日まで 応募方法：商品購入時、通信欄へ「ぱりろ」と入力 ※通信欄：お買い物の注文確定前に入力箇所がございます 対象：清川屋オンラインショップご利用のお客様 URL：https://www.kiyokawaya.com/

夏に人気、“アイスケーキ食べ”で楽しむ「ほわいとぱりろーる」

暑い時期に人気が高まるのが、半解凍状態で楽しむ“アイスケーキ食べ”です。 スタッフの間でも「夏はこの食べ方が一番好き」という声が多く、冷凍ならではのひんやり感と、アイスクリームとケーキの両方を味わうような食感が楽しめます。季節のフルーツをトッピングするのもおすすめ！ 口どけの良いクリームと軽やかな生地の組み合わせは、夏場でも食べやすく、お中元や帰省土産としても人気を集めています。 URL：https://www.kiyokawaya.com/c/gr4/gr745/gr595

地元老舗旅館との連携で“フードロス削減”にも取り組み

清川屋では現在、鶴岡市・湯田川温泉の老舗旅館「つかさや旅館」と連携し、「ほわいとぱりろーる」を活用したフードロス削減の取り組みも行っています。 きっかけは、旅館に宿泊したお客様が清川屋店舗へ立ち寄ったことから生まれた地域同士のご縁でした。 現在は、旅館の朝食デザートとして提供されるなど、県内外から訪れる観光客や常連のお客様にも好評を得ています。同じ鶴岡市で営業する事業者同士が連携し、地域の魅力発信と食品ロス削減の両立を目指しています。

日本橋三越本店「とっておきの山形展」に限定セットで出店中

株式会社清川屋は、2026年5月27日（水）より日本橋三越本店 本館7階 催物会場にて開催中の「第70回 とっておきの山形展」に出店しております。 今回の催事では、「ほわいとぱりろーる」の催事限定商品として、「ほわいとぱりろーる 山形さくらんぼ＆生クリーム食べ比べセット」を販売中です。 定番の生クリーム味と、山形県産さくらんぼを使用した限定フレーバーを一度に楽しめる特別セットで、各日80セット限定でご用意しております。 ここでしか味わえない食べ比べセットとして、首都圏のお客様にも山形の旬の美味しさをお届けしています。

【第70回 とっておきの山形展】

会期：2026年5月27日（水）～6月1日（月） 時間：10:00～19:00（最終日は18:00終了） 会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

山形さくらんぼ、いよいよ旬へ。露地さくらんぼの出荷カウントダウン開始

山形県の初夏を代表する味覚「露地さくらんぼ」の出荷シーズンが、いよいよ目前に迫っています。 清川屋でも、契約農家（生産者）の皆さまとのやり取りが日々活発になっており、各園地で旬の見極めが進んでいます。 今年、清川屋が特におすすめしているのが、近年人気が高まっている晩生種「紅秀峰（べにしゅうほう）」です。 大粒で果肉がしっかりとしており、パリッとした食感と濃厚な甘さが特徴。“とにかく甘いさくらんぼが好き”というお客様から支持を集め、近年ではリピーター人気も急上昇しています。 また、清川屋では複数の生産者と連携し、その時期に最も美味しい朝摘みさくらんぼを全国へ発送しています。 山形ではこれから6月にかけて、県内全体が“さくらんぼシーズン”一色になっていきます。 旬を迎える山形の美味しさを、今年も全国のみなさまと一緒に楽しんでいただければ幸いです。 URL：https://www.kiyokawaya.com/c/gr7/gr1/

商品概要（抜粋）

【ほわいとぱりろーる】 販売：清川屋各店・オンラインショップ URL：https://www.kiyokawaya.com/c/gr4/gr745/gr595 【さくらんぼ】 出荷開始：2026年6月上旬予定 URL：https://www.kiyokawaya.com/c/gr7/gr1/ ※数量限定・季節限定商品

清川屋について

山形県を中心に東北地方の13店舗と、ネットやカタログによる通信販売を展開し、東北ゆかりの特産品の企画開発から、製造、販売まで一貫して行っています。地域の特産物に真心を込めて、「特産品文化創造企業」を目指しています。 会社名：株式会社清川屋 所在地：山形県鶴岡市宝田1-4-25 代表者：代表取締役 伊藤舞 事業内容：山形県および東北地方の特産品販売（店舗・通信販売・菓子製造） 企業サイト：https://www.kiyokawaya.co.jp/ 公式通販サイト：https://www.kiyokawaya.com/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/kiyokawaya/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社清川屋（広報担当：高橋・朝比奈） 山形県鶴岡市宝田一丁目４－２５ TEL：0235-23-2111（平日9:00～17:00） E-mail：kouhou@kiyokawaya.com