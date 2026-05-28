ひらかたパーク(所在地：大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、2026年7月18日(土)～9月27日(日)の期間、スーパー戦隊史上最大級の展覧会「全スーパー戦隊展」を開催いたします。 1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートした「スーパー戦隊シリーズ」は、2025年放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50年目を迎えました。 東京、名古屋、仙台会場にて累計13万人以上を動員した本展では、歴代の「全スーパー戦隊シリーズ」を「昭和」「平成」「令和」の時代とともに振り返り、撮影で使用された小道具や衣装・ロボット・ミニチュアなど、約500点のアイテムを展示。さらに、大阪会場にて初展示となる立像やミニチュア、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の衣装や小道具なども登場します。 この度、開催期間中に日替わりで登場するヒーローと2分間のグリーティングが楽しめる「スーパー戦隊Dream Greeting」の詳細スケジュールが決定しました。写真撮影や握手など、思い思いの“夢の時間”をお過ごしいただけます。 なお、本展のチケットは6月1日(月)10時より発売いたします。

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■「全スーパー戦隊展」開催概要

【開催期間】2026年7月18日(土)～9月27日(日) ※期間中休業日あり 【開場時間】10:00～17:00 ※最終入場は16:30 ※7月18日(土)・19日(日)・20日(月・祝)は日時指定のみ ※諸事情により、開催が中止または内容が変更になる場合があります。 【開催場所】ひらかたパーク イベントホール ※本イベントは、ひらかたパークに入園せずにご利用いただけます。 【WEBサイト】https://sentai50th.com/venue-osaka 【チケット情報】https://www.asoview.com/channel/tickets/0uEy0BcQwU/ ※6月1日(月)10時より発売 【主催】京阪電車 【協力】石森プロ、ＡＢＣテレビ 【企画制作】東映

■「スーパー戦隊Dream Greeting」 戦隊ヒーローの登場スケジュールが決定

“Dream Greetingルーム”にて、開催日に日替わりで登場する戦隊ヒーローと2分間のグリーティングが楽しめる「スーパー戦隊Dream Greeting」を実施します。スーパー戦隊ヒーローたちと思い思いの“夢の時間”を過ごすことができるプレミアムな体験をお楽しみください。 ※ご参加には「スーパー戦隊 Dream Greeting チケット」が必要となります。なお、グリーティングチケット1枚につき、1グループ5名様までご参加いただけます。 ※そのほか詳細については公式HPをご覧ください。

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【開催期間】 2026年7月25日(土)、26日(日)、8月1日(土)、2日(日)、15日(土)、16日(日)、22日(土)、23日(日)、29日(土)、30日(日)、9月5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、26日(土)、27日(日) 計16日間 【実施時間】 ①10:30～11:10 ②12:00～12:40 ③14:30～15:10 ④16:00～16:40 【実施場所】 Dream Greetingルーム（「全スーパー戦隊展」入口横）

※ 価格はすべて税込です。 ※ 2歳未満のお子様は入場無料です。 ※ 会期中は会場でも当日券を販売します。 ※ 「入園券付き入場券」はアソビュー！のみで販売します。 ※ 7月18日(土)、19日(日)、20日(月・祝)は日時指定です。残数がある場合のみ、当日会場で販売します。 ※ 「スーパー戦隊 Dream Greeting チケット」1枚につき、1グループ5名様までご参加いただけます。 ※ 「スーパー戦隊 Dream Greeting チケット」には入場券1名様分を含みます。 ※ 「スーパー戦隊 Dream Greeting チケット」は日時指定です。無くなり次第販売を終了します。残数がある場合のみ、当日会場で販売します。

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