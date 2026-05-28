株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、福岡県岡垣町が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「おかがき観光交流拡大プロジェクト」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

▼プロジェクト概要 自然や食などの地域資源を活かした体験型観光や、マリンスポーツ、海沿いのサイクリングロードなどを活かした観光商品を開発することで、町内を周遊できるような魅力ある観光ルートづくりに取組み、観光客を増やします。 ▼主な充当事業 ・集客イベントの実施 ・体験型観光（サップ・レンタサイクル・フルーツライド・リョカンピング等）の推進 ・観光プロモーション事業 ・観光施設の維持管理 ・中西部地域の観光活性化

福岡県岡垣町の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/954/

福岡県岡垣町は、福岡市と北九州市の中間に位置し、主要幹線やJRによる都市圏への利便性と、豊かな自然が調和する人口約31,000人※の町です。地下水85％の美味しい水や温暖な気候が育む四季折々のフルーツなど、豊かな食にも恵まれています。その暮らしやすさは客観的にも評価されており、大東建託の「住み続けたい街ランキング（福岡県版）」では2年連続でトップ3にランクインするなど、高い幸福度を誇っています。 しかし、人口減少と少子高齢化は喫緊の課題であり、2040年には人口が約27,000人まで減少すると予測されています。この状況を打破し、持続可能なまちづくりを実現するため、町は「おかがき子育て応援パッケージ」を策定。結婚から妊娠、出産、子どもの成長に応じた切れ目のない支援を体系化し、子育て世代の転入促進と定住強化に注力しています。 現在、町はこの取り組みをさらに加速させ、全国的な知名度向上を図るため、企業版ふるさと納税を通じた支援を呼びかけています。寄附金は、子育て環境の向上や「岡垣らしいしあわせ」を守るための施策に活用されます。企業の皆様には、社会貢献と地方創生を共創するパートナーとして、本町への温かいご支援をお願い申し上げます。 ※2025年12月末時点

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/40383/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form